ÖV Von Industriegebiet zu Industriegebiet: Die Gemeinde Kirchberg will eine zweite Buslinie für Bazenheid Seit Dezember ist das Gebiet Stelz vor den Toren Wils mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen. Nun soll die neue Buslinie bis zum Bahnhof Bazenheid verlängert werden. Dieser Wunsch kommt aus dem Toggenburg. Simon Dudle 11.02.2022, 06.00 Uhr

Seit Dezember fahren orange Busse nach Stelz. Und bald auch nach Bazenheid? Simon Dudle

Zwar etwas später als geplant, aber eben doch: Seit dem Fahrplanwechsel im vergangenen Dezember sind mehr Busse in der Region Wil unterwegs. Dies liegt an der neuen Buslinie 731, welche von Montag bis Samstag halbstündlich vom Bahnhof Wil via Toggenburgerstrasse und Rickenbach ins Industriegebiet Stelz fährt.

Kaum verkehren die orangen Regio-Busse auch auf jener Strecke, werden bereits Begehrlichkeiten für einen Ausbau der Linie laut. Sie kommen vom Kirchberger Gemeinderat. Dieser will, dass die Busse künftig im Stelz nicht wenden, sondern bis zum Bahnhof Bazenheid weiterfahren.

Ein Bus für die Arbeiter

Die Begründung: Damit könnte das Industriegebiet Zwizach in Bazenheid erschlossen werden. Das ist bis jetzt nicht der Fall, obwohl sich in den vergangenen Jahrzehnten neben dem Zweckverband Abfallverwertung Bazenheid (ZAB) Firmen wie Suttero, Micarna, Schlachtbetrieb St.Gallen, Tiermehlfabrik, Regionalwerke Toggenburg oder Landi angesiedelt haben. Die Gemeinde Kirchberg begründet in einer Mitteilung:

«Das Industriegebiet Zwizach und die Neue Industriestrasse Bazenheid weisen viele Arbeitsplätze auf. Mit einer Anbindung an den öffentlichen Verkehr könnte die Attraktivität deutlich verbessert werden.»

Noch ist aber längst nicht sicher, ob die verlängerte Buslinie kommt. Der Gemeinderat hat diesen Wunsch für das siebte ÖV-Programm des Kantons St.Gallen eingegeben. Aus diesem wird hervorgehen, wie sich das Bahn- und Busnetz im Kanton St.Gallen ab dem Jahr 2024 weiterentwickeln wird.

Auf der Neuen Industriestrasse (links) in Bazenheid sollen künftig Busse verkehren. Bild: gk

Mit dem Bus von Bazenheid zum Grosseinkauf

Wird die neue Buslinie Realität, würde sich ein Industrie-Bus ergeben, der Stelz und Zwizach verbände. Aus Bazenheider Sicht wäre ein weiterer Vorteil, dass die Rickenbacher Einkaufszentren Breite ohne Umsteigen erreicht werden könnten. Bazenheid hätte dann eine zweite Buslinie. Aktuell existiert jene mit einer stündlichen Verbindung vom Bahnhof nach Kirchberg – und teilweise weiter nach Dietschwil.