Oetschwil, das reichste Dorf der Gemeinde Ein Blick in die Geschichte des Weilers fördert Interessantes zutage. Martin K noepfel

Stattliche Häuser prägen das Ortsbild des Weilers Oetschwil. (Bild: Martin Knoepfel)

Vielleicht stammt die erste Erwähnung Oetschwils von 806. Eine Urkunde hält fest, dass ein Adliger für sein Seelenheil und das der Eltern dem Kloster St.Gallen Land schenkt. Wie Beat Bühler in seinem Werk über die Geschichte Ganterschwils schreibt, könnte mit «Otinesvilare» aber auch die Orte Oetwil bei Kirchberg oder Oetwil ZH gemeint sein.

Die folgenden Abschnitte stützen sich auf das Buch, das zur 1200-Jahr-Feier der Gemeinde Ganterschwil verfasst wurde.

1375 wurde im Bruedertöbeli bei Oetschwil eine Einsiedelei mit Kapelle gegründet. Sie wurde 1865 aufgelöst, war aber offenbar nicht immer besetzt. Bei Beat Bühler heisst es, die letzten beiden Einsiedler hätten mehr Zeit mit Betteln oder Faulenzen verbracht als mit Beten.

Seit der Reformation gehörten die Evangelischen von Krinau, Langensteig und Oetschwil zur Evangelischen Kirchgemeinde Bütschwil. Mitte des 18.Jahrhunderts lösten sie sich von Bütschwil und wurden Ganterschwil oder Lichtensteig zugeteilt.

Familie Wetter bekleidete wichtige Ämter

Seit dem 17.Jahrhundert lebte die Familie Wetter in Oetschwil. Angehörige dieser Familie bekleideten über mehrere Generationen hinweg in der Gemeinde Ganterschwil und im Toggenburg wichtige Ämter, zum Beispiel das des Landessäckelmeisters oder des Landrichters, und waren im 18. und 19.Jahrhundert die führende Familie in der Gemeinde Ganterschwil. Im 19.Jahrhundert galt Oetschwil zeitweise als reichster Teil der Gemeinde Ganterschwil. Auffällig sind in der Tat die grossen Holzhäuser im Weiler.

Seit dem frühen Mittelalter führte die Strasse von Lichtensteig nach Ganterschwil an der späteren Burg Rüdberg vorbei und durch Oetschwil. Der Bau der Lochermoosbrücke 1869 schnitt den Weiler jedoch vom Durchgangsverkehr ab. 1866 baute der Brunnenmacher Jakob Amacker einen Drahtsteg über die Thur, der 1963 einem neuen weichen musste.