Zusatzbeitrag soll Postautolinie retten

Öffentlicher Verkehr Weil die Auslastung zu gering ist: Für die Postautolinie Krinau–Lichtensteig–Dietfurt sind zusätzliche Gemeindebeiträge nötig Für die Postautolinie 772 sah es die letzten Jahre nicht gut aus. Mit einer Vereinbarung zwischen den drei Gemeinden Lichtensteig, Wattwil und Bütschwil-Ganterschwil sowie dem Kanton soll das Angebot erhalten bleiben. Sascha Erni 09.07.2022, 05.00 Uhr

Die Postautolinie 772 ist auch eine wichtige Verbindung zwischen dem Bahnhof Lichtensteig und dem höher gelegenen Städtli. Bild: Sascha Erni

Möchte man mit dem öffentlichen Verkehr von Wil nach Lichtensteig gelangen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine davon steht schon länger auf der Kippe. Mit der Postautolinie 772 fährt man ab Dietfurt direkt ins Herz der Lichtensteiger Altstadt oder hält neben dem Kägi-Shop und bei der Erlebniswelt Toggenburg. Ausserdem verbindet der Bus das Städtli mit dem Bahnhof, der immerhin gut einen Kilometer Fussweg entfernt liegt. Nicht zuletzt ist die Linie 772 die einzige ÖV-Verbindung Krinaus.

Das Interesse an diesen Verbindungen scheint sich bei den Passagieren aber in Grenzen zu halten. Die Gemeindeverwaltung Lichtensteig schreibt im aktuellen Mitteilungsblatt zurückhaltend:

«Die Auslastung der Linie bietet noch Potenzial gegen oben.»

Zu geringe Auslastung für geforderten Deckungsgrad

«Die Linie 772 ist ein wenig knapp vom Deckungsgrad her», bestätigt Florian Jud. Er ist Projektleiter beim Amt für öffentlichen Verkehr des Kantons St.Gallen. Eigentlich müssten Linien des öffentlichen Verkehrs 20 Prozent Kostendeckung erreichen.

Deswegen habe sich das Amt kürzlich mit den Gemeinden Bütschwil-Ganterschwil, Wattwil und Lichtensteig auf einen zusätzlichen Gemeindebeitrag geeinigt. «Die Linie lag die letzten Jahre unter den Mindestvorgaben, also mussten wir etwas machen», erklärt Florian Jud.

Zusätzlicher Gemeindebeitrag wohl geringer als gedacht

Das bestätigt Mathias Müller, Stadtpräsident von Lichtensteig. Bereits seit dem Fahrplanjahr 2018 habe die Linie die kantonale Mindestvorgabe für die Wirtschaftlichkeit nicht mehr erreicht. Wie hoch der Gemeindebeitrag 2023 für Lichtensteig ausfallen wird, wisse man noch nicht genau. «Ursprünglich gingen wir von zwischen 3000 und 4500 Franken für unsere Gemeinde aus, aber aktuelle Informationen zeigen, dass die Kosten ab 2023 deutlich darunter liegen könnten.»

Mathias Müller schätzt, dass die Kosten eventuell nur noch im Bereich von mehreren hundert Franken zu liegen kämen. Dass die Situation aktuell deutlich besser aussieht als noch vor einem Jahr, betont auch Florian Jud. «Die schlechten Zahlen des Vorjahres haben sich etwas relativiert.» Die Schätzwerte der Postauto AG fürs kommende Fahrplanjahr seien klar besser als gedacht.

Langfristige Sicherung durch bessere Kommunikation und Bevölkerungswachstum

Mathias Müller, Stadtpräsident Lichtensteig. Bild: PD

Dass es längerfristig nicht mit Gemeindebeiträgen getan ist, ist allen bewusst. Für Mathias Müller liegt der Schlüssel für die langfristige Sicherung der Postautolinie 772 einerseits bei einer besseren Kommunikation. «Vielen ist nicht bewusst, dass es gerade in Richtung Wil und Zürich interessant sein kann, mit dem Postauto zum und vom Bahnhof Dietfurt zu pendeln.»

Andererseits erhoffe sich die Gemeinde automatisch eine erhöhte Nachfrage. Denn mit den grossen Überbauungen Steigrüti und Hof stiege die Einwohnerzahl Lichtensteigs deutlich, was auch Einfluss auf die Fahrgastzahlen haben dürfte. Ausserdem werden aufgrund des Behindertengleichstellungsgesetzes die Haltestellen neu positioniert, was Attraktivität und Komfort steigern werde, so Mathias Müller.