Öffentlicher Verkehr «Tageskarte Gemeinde»: Sparbilletts werden trotz sinkender Nachfrage weiterhin angeboten Der Absatz der ÖV-Tageskarten ging im Jahr 2020 mancherorts stark zurück. Für die meisten Gemeinden ist das aber kein Grund, das Angebot einzustellen. Vorerst. Janine Meyer 01.03.2021, 05.00 Uhr

Die Nachfrage nach Tageskarten Gemeinde ist aufgrund der Coronapandemie stark zurückgegangen.

Bild: Bruno Kissling

Corona kurbelt die Reiselust nicht unbedingt an, gerade, wenn es um das Nutzen der ÖV geht. Das zeigt sich beispielsweise beim Verkauf der «Tageskarten Gemeinde», wie eine Anfrage der «Wiler Zeitung» und des «Toggenburger Tagblatts» bei verschiedenen Gemeinden der Region zeigt. Einige reagieren auf den Nachfragerückgang mit Anpassungen des Angebots, etwa mit einer Preisreduktion oder mit der Möglichkeit, Karten zurückzugeben. Normalerweise sind die Rückgabe der Tageskarten und die Rückerstattung des Preises nicht möglich.

Die Tageskarten werden von der ÖV-Branche angeboten, die sich in der Branchenorganisation Alliance Swisspass zusammengeschlossen hat. Schweizweit gehören 250 Transportunternehmen und 18 Tarifverbünde dazu. Gemeinsam mit Schweizer Städten und Gemeinden gibt Alliance Swisspass die Tageskarten aus.

Die meisten Gemeinden der Region bieten diese Sparbilletts an, wobei sich die Anzahl der verfügbaren Karten und die Konditionen von Gemeinde zu Gemeinde unterscheiden. Der reguläre Preis für eine Tageskarte liegt zwischen 40 und 50 Franken, einige Orte gewähren Preisreduktionen für Kurzentschlossene, einige stellen die Tageskarten nur Einwohnerinnen und Einwohnern aus, während andere auch an Auswärtige verkaufen.

Wie die Entwicklung der Pandemie

Allen gemein ist, dass die Verkäufe während des letzten Jahres zurückgingen. Die meisten haben einen markanten Rückgang der Nachfrage zu beklagen. So teilt etwa der Zuzwiler Gemeindepräsident Roland Hardegger mit, dass die Auslastung über das Jahr 2020 bei lediglich 71 Prozent liegt, während sie in den Vorjahren 95 bis 99 Prozent betragen hat. Auch in Uzwil beobachtet man einen starken Rückgang. Verwaltungsleiter Thomas Stricker schreibt auf Anfrage:

«Die Nachfrage zeichnet ziemlich genau die Entwicklung und die Phasen der Pandemie nach.»

So sei die Auslastung im Januar und Februar 2020 mit gut 95 Prozent hoch gewesen, im März habe man noch 77 Prozent der Karten verkaufen können, während im April gerade mal 37 Prozent abgesetzt werden konnten. Während der Sommermonate hätten sich die Zahlen wieder verbessert, so hätten in den Monaten Juli bis und mit Oktober wieder 95 Prozent der Tageskarten verkauft werden können. Im November und Dezember seien die Verkäufe dann wieder eingebrochen, und zwar auf rund 56 Prozent respektive 59 Prozent.

Trotzdem habe man keine Rabattaktion oder Ähnliches durchgeführt und es sei auch keine geplant. Man habe die Mobilität nicht entgegen der staatlichen Massnahmen ankurbeln wollen. Ähnlich klingt es andernorts, etwa in der Stadt Wil: Die Tageskarten würden nicht vergünstigt angeboten, da man das «Reisen aufgrund der Pandemie nicht zusätzlich fördern» wolle.

Tageskarten zum halben Preis

Andere Gemeinden hingegen haben Sonderangebote eingeführt, Sirnach zum Beispiel. Im Februar und März 2021 können die Tageskarten für 22 Franken gekauft werden, das entspricht in Sirnach dem halben Preis. Allerdings gibt die Gemeinde die Billetts nur an Einwohnerinnen und Einwohner ab. Andernorts gibt es die Tageskarten zum reduzierten Preis schon länger, und zwar als «Last Minute»-Angebote.

In der Regel werden die Karten am Gültigkeitstag zum halben Preis angeboten, mancherorts können die Karten schon am Vortag kurz vor Büroschluss abgeholt werden. Das ist etwa in Flawil der Fall, wo die Karten am Vortag eine Stunde vor Schalterschluss ebenfalls zum halben Preis, der hier 23 Franken beträgt, bezogen werden können.

Auch in Bezug auf die Rücknahme gekaufter Karten und die Kostenerstattung haben sich einige Gemeinden kulant gezeigt, Wattwil und Kirchberg etwa. So teilt der Kirchberger Ratsschreiber Peter Minikus mit:

«Da im ersten Lockdown die Fahrpläne des ÖV stark reduziert wurden, haben wir über diese Zeit die Tageskarten zurückgenommen.»

Ab dem 17. April werden zudem nur noch zwei Tageskarten pro Tag angeboten statt wie bisher deren fünf. Diese Reduktion habe mit der sinkenden Nachfrage während der Pandemie zu tun. Ratsschreiber Peter Minikus versichert aber: «Bei steigender Nachfrage kann die Anzahl wieder erhöht werden.» Auch Wattwil nimmt die Karten zurück, die «aufgrund der ausserordentlichen Notlage» nicht benötigt würden.

Vielerorts nicht mehr kostendeckend

Unabhängig von der Entwicklung in den einzelnen Gemeinden steht allerdings schon heute fest, dass die Tageskarten Ende 2023 abgeschafft werden. Dies gab Alliance Swisspass Anfang Oktober 2020 in einer Medienmitteilung bekannt. Lichtensteig greift dem bereits Mitte 2021 vor und streicht das Angebot, wie Stadtpräsident Mathias Müller verlauten lässt.

In der Medienmitteilung von Alliance Swisspass war damals zu lesen: «Der Verkauf ist vielerorts nicht mehr kostendeckend und grossen Schwankungen ausgesetzt.» Die Organisation versichert gleichzeitig, man habe sich «intensiv mit der Zukunft des Angebots» auseinandergesetzt und sei daran, eine Alternative zu entwickeln, die die Sparbilletts ab 2024 ersetzen soll.

Die ÖV-Branche sei bereit, «das Kontingent an Spartageskarten dauerhaft und deutlich zu erhöhen», viel konkreter wird Alliance Swisspass nicht. Ganz im Gegenteil, die Mitteilung schliesst mit den Worten: «Weitere Informationen zu den ausgearbeiteten Lösungen folgen zu gegebener Zeit.»