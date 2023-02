Wattwil: Der Voralpenexpress leidet unter Anschlussverbindungen

Öffentlicher Verkehr In Wattwil weist der Voralpenexpress die schlimmsten Verspätungen auf – vor allem der letzte Zug in der Nacht Diese Zeitung hat Daten zur Pünktlichkeit des Schweizer Zugsystems ausgewertet. Dabei fällt auf, dass es bei Zügen, welche auf Anschlüsse warten müssen, oft zu Verspätungen kommt. In Wattwil ist davon der Voralpenexpress betroffen. Warum erklärt die Schweizerische Südostbahn. Elia Fagetti 09.02.2023, 18.00 Uhr

Der Voralpenexpress fährt im Stundentakt von St.Gallen nach Luzern. Bild: PD

Vor kurzem veröffentlichte diese Zeitung einen Bericht über die Pünktlichkeit des Schweizer Schienensystems. Daraus geht hervor, dass es immer wieder zu Verspätungen kommt, wenn die betroffenen Züge auf Anschlüsse aus dem Ausland warten müssen. So müssen Passagiere meistens mit Verspätung rechnen, wenn sie mit dem von München kommenden Zug von St.Gallen nach Zürich reisen möchten.

Schaut man in die von CH Media gesammelten Daten zeigt sich, dass dies auch für Wattwil gilt. Der Voralpenexpress (VAE) der Schweizerischen Südostbahn (SOB), der von St.Gallen aus (früher noch von Romanshorn) über Wattwil im Stundentakt nach Luzern fährt, ist in den Abendstunden oft von Verspätungen gezeichnet. Generell hat diese Zugverbindung jedoch eine gute Pünktlichkeit. Von den jährlich über 13'000 Fahrten des VAE sind nur knapp 1,7 Prozent mehr als drei Minuten verspätet.

Am schlimmsten von Verspätungen betroffen ist dabei der VAE, der eine halbe Stunde nach Mitternacht in Wattwil ankommt. Bei dieser Verbindung gab es im vergangenen Jahr den grössten Anteil an verspäteten Zügen. Von 99 Zügen sind elf mit Verspätung angekommen, dass heisst rund elf Prozent der Züge hatten Verspätung.

Diese Beobachtung teilt Conradin Knabenhans, Mediensprecher der SOB. Bei dieser Verbindung handle es sich um einen Zug, der nur in den Nächten von Freitag auf Samstag sowie Samstag auf Sonntag nach Wattwil verkehre. «Bei letzten Zügen auf einer Strecke – wie im vorliegenden Fall – werden wenn immer möglich die Anschlüsse abgewartet, damit möglichst alle Reisenden ihre Zieldestination erreichen», sagt er.

Beim genannten Zug sei das insbesondere etwa in Arth-Goldau, in Rapperswil oder Uznach der Fall. «Auch Bauarbeiten, die häufig nachts ausgeführt werden, können Einfluss auf die Pünktlichkeit von Spätverbindungen haben», schliesst Knabenhans.