Die Südostbahn testet in Wattwil System zur Kundeninformation

Öffentlicher Verkehr Die Südostbahn testet am Bahnhof Wattwil System zur Kundeninformation Die Schweizerische Südostbahn AG (SOB) verfolgt Projekte für die bessere Kundeninformation. Am Bahnhof Wattwil erhalten Reisende in einem Pilotprojekt genauere Informationen über die Position der einzelnen Wagen und deren Serviceangebote. 08.10.2021, 14.00 Uhr

Die Südostbahn testet am Bahnhof Wattwil ein neues Reiseinformationssystem. Bild: PD

Die Südostbahn testet am Bahnhof Wattwil ab der kommenden Woche ein System, um Kundinnen und Kunden über die genauen Einstiegsorte eines Zuges und die Angebote in den einzelnen Wagen zu informieren. Das schreibt die Südostbahn in einer Mitteilung. Ziel des Pilotversuches mit Anzeigern am Perrondach ist es, den Mehrwert eines solchen Systems für die Kundinnen und Kunden sowie den Nutzen für einen pünktlichen Bahnbetrieb abzuklären.