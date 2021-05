Öffentlicher Verkehr 50 Jahre Busbetrieb Lichtensteig–Wattwil–Ebnat-Kappel: Wie sich private Unternehmer gegen die damalige Post durchsetzten Weil sich die Wohngebiete in den 1960er-Jahren immer weiter von den Arbeitsplätzen entfernten, gründeten Unternehmer im Toggenburg eine eigene Buslinie. Dabei mussten sie jedoch ein paar Hindernisse überwinden. Stefan Limburg 15.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Einer der beiden ersten fabrikneu aus bundesdeutscher Produktion stammenden BLWE-Busse. Die Carrosserie war partiell in stahlblau lackiert und zeigte die stilisierten Wappen der Gemeinden Lichtensteig, Wattwil und Ebnat-Kappel. Die Aufnahme entstand an der Endstation Steigrüti. Bild: PD

Als sich in den 1960er-Jahren die Wohngebiete immer weiter von den Arbeitsplätzen entfernten, kam aus Unternehmerkreisen die Idee, eine eigene Buslinie für die Gemeinden Wattwil, Lichtensteig und Ebnat-Kappel zu gründen. Bei der Maschinenfabrik Heberlein & Co. AG stiess man auf offene Ohren.

Der Name Verkehrsbetriebe Mitteltoggenburg missfiel St.Gallen

Erster Haltestellenplan des BLWE von 1970. Bild: PD

Die Direktion der Bodensee-Toggenburg-Bahn (BT) sah eine drohende Fahrgastabwanderung, und die Betriebe der PTT (Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe) standen der Idee verhalten gegenüber. Dennoch konnte am 1. November 1970 der Busbetrieb Lichtensteig–Wattwil–Ebnat-Kappel (BLWE) seinen Verkehr aufnehmen. Der anfangs gewählte Name Verkehrsbetrieb Mitteltoggenburg durfte aufgrund eines Erlasses des Handelsregisteramts und des Volkswirtschaftsdepartements St.Gallen nicht beibehalten werden.

Der Fahrplan war auf Schulen, Industrie und Handel sowie den Zugsverkehr abgestimmt. Zwei Busse wurden von Alfred Roth im Auftrag des BLWE eingesetzt. Bis zu 15 Kurspaare sorgten für einen Anschluss an die bisher nur in bis zu 30-minütigen Fussmärschen erreichbaren Bahnhöfe.

Der BLWE etablierte sich rasch in der Region

Bereits nach einem Jahr hatte sich der BLWE in der Region etabliert. Spätkurse kamen mit Eröffnung der Migros Clubschule in Lichtensteig im September 1975 ins Angebot. Die politischen Gemeinden deckten zu 75 Prozent deren Defizit. Eine angedachte Ausdehnung ab Ebnat in Richtung Gieselbach und Horben wurde nicht realisiert.

Vor dem Rathaus Lichtensteig ist der 1974 bei der Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg beschaffte vierte Bus des BLWE abgestellt. Bild: PD

Ende 1976 stimmten die SBB einer Ausdehnung des Spätverkehrs zu, wenn dieser die Bahnverbindungen nicht schwächte. Im April 1978 konnten sich diese Kurse mit Ausnahme einer Fahrt nach Bütschwil dauerhaft etablieren.

Die Fahrgastzahlen sanken ab 1979

Aufgrund seit 1979 sinkender Fahrgastzahlen und eines ab 1982 erheblichen Defizits beantragte die Genossenschaft gemäss dem St.Galler Steuergesetz eine vollständige Steuerbefreiung. Da sich die ursprünglich von privaten Bedürfnissen geleitete Ausrichtung mehr und mehr zu einem vom öffentlichen Interesse geprägten Verkehrsbetrieb gewandelt hatte, bewilligte der Regierungsrat diese rückwirkend auf den 1. Januar 1984.

Weiter entlastend wirkte sich für den BLWE die ab 1986 von Bund und Kanton garantierte finanzielle Unterstützung und Übernahmen des jährlichen Defizits für den Abschnitt Wattwil–Ebnat-Kappel als Linie des allgemeinen Verkehrs aus. Der Fahrplan konnte daraufhin 1987 zu einem zeitweisen 30-Minuten-Takt ausgebaut werden.

Ab 1998 Betrieb in Eigenregie

Die nicht immer reibungslose Kommunikation mit den SBB und der BT wurde gegen Ende der 1980er-Jahre entspannter. Zwischen Lichtensteig und Ebnat-Kappel wurde 1989 gar ein Tarifverbund für Abonnemente eingerichtet. 1993 folgte in Zusammenarbeit mit der BT die Führung von Bahnersatzkursen auf der Strecke Wattwil–Nesslau–Wildhaus, die 1994 im Auftrag der SBB von Wattwil nach Wil verlängert wurden.

1998 begann für den BLWE eine neue Ära. Neben dem Spatenstich für das neue Depot beim Bahnhof Wattwil mit einer 27 x 25 Meter grossen Einstellhalle wurde der Betrieb vom bisherigen Transportbeauftragten Alfred Roth in die eigene Regie des BLWE übernommen.

Blick auf die neue BLWE-Halle in der Austrasse 1998. Davor aufgestellt sind die vier seinerzeit im Einsatz stehenden Busse der zweiten Generation von Mercedes-Benz. Bild: PD

Gründungsmitglied von Ostwind

Der BLWE gehört auch zu den Gründungsmitgliedern des seit dem 1. Januar 2002 in der Ostschweiz geltenden Tarifverbunds Ostwind. Zunächst auf die gegenseitige Anerkennung von Abonnements beschränkt, revolutionierte dieser nachhaltig die Tarife im öffentlichen Verkehr.

Zunehmender Fahrgastzuspruch rechtfertigte ab Herbst 2002 den Einsatz von 18 Meter langen Gelenkautobussen. Bild: Stefan Limburg

Auf Beschluss des BLWE-Verwaltungsrats wurde die Geschäftsführung zum 1. August 2007 der Schweizerische Südostbahn AG in St.Gallen übertragen. Seither werden Abrechnungsangelegenheiten, Angebotsentwicklung, Billettkontrollen, Personal- und Tarifwesen, Telefon- und Postverkehr sowie zentrale Dienste von der Kantonshauptstadt aus geregelt.

Mit dem 1. Januar 2008 wurden auch sämtliche Finanzangelegenheiten einschliesslich der Buchhaltung an die SOB übergeben. Der Geschäftsführer und der Vorsitzende der Geschäftsleitung des BLWE stammen seither aus der SOB-Führung.

Seit 2007 fährt ein Nachtbus Wil-Nesslau

Im Dezember 2007 konnte der Halbstundentakt ausgedehnt und ein Jahr später die Nachtlinie Wil–Rickenbach–Kirchberg–Wattwil–Nesslau für die SOB eingeführt werden. Seit dem Start des integralen Tarifverbunds am 1. Juni 2009 werden auch Einzel-, Tages- und Mehrfahrtenkarten anhand der durchfahrenden Zonen berechnet.

Das vor sieben Jahren bei den Abonnements eingeführte System hatte sich bewährt. Der damit veränderte Einnahmeverteilschlüssel der angeschlossenen Transportunternehmungen bescherte dem BLWE 2010 aber um rund 100'000 Franken geringere Einnahmen. Dennoch war Ende 2010 ein weiterer Ausbau des Fahrtangebots möglich, das einen Fahrgastzuwachs mit sich brachte.

Einer der höchsten Kostendeckungsgrade

Die finanzielle Situation besserte sich im Dezember 2012, da der Bund nun auch die Strecke Wattwil–Lichtensteig in die Abgeltungsvereinbarung des regionalen Personenverkehrs aufgenommen hatte. Bis 2014 stiegen die Fahrgastzahlen um 15 Prozent. Der BLWE erreichte den einzigartigen Kostendeckungsgrad von 80,4 Prozent.

Fahrplanoptimierungen, die Entzerrung von Kapazitätsengpässen sowie verbesserte Zugsanschlüsse in Wattwil und eine veränderte Fahrtroute zur Erschliessung des Bereichs Ackerebni/Churfirstenstrasse in Ebnat-Kappel sorgten für weitere positive Entwicklung beim BLWE. 2019 gehörte der Kostendeckungsgrad des BLWE mit 63 Prozent noch zu den höchsten im gesamten Kanton St.Gallen.

Bahnersatzfahrten gehören, wie hier im Februar 2018 zwischen Uznach und Wattwil, zum festen Angebot des BLWE. Bild: Stefan Limburg

Bund befahl Einstellung des Nachtbusses

Doch auch im mittleren Toggenburg begann das Jahr 2020 mit der weltweiten Coronapandemie und den daraus resultierenden Einschränkungen. Das Jubiläumsjahr begann mit einem ab 23. März reduzierten Fahrplan. Aufgrund der Anweisungen des BAV wurde der Fahrplantakt halbiert und der Nachtverkehr eingestellt.

In der Folge konnten im Mai der reguläre Tagesfahrplan und Mitte Juli das Nachtangebot wieder angeboten werden. Der als genossenschaftliche Selbsthilfe initiierte Busverkehr bleibt trotz dieser Krise ein elementarer Bestandteil des st.-gallischen Verkehrsnetzes.