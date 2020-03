Oberuzwil/Flawil: Ohne Führerausweis unterwegs Am Mittwochabend sind in Oberuzwil und Flawil Personen angehalten worden, die ihr Fahrzeug ohne Führerausweis fuhren. 19.03.2020, 12.12 Uhr

Die Kantonspolizei kontrollierte in Oberuzwil und Flawil Mofalenker. Bild. PD

(kapo/uh) In Oberuzwil an der Wilerstrasse kontrollierten Mitarbeitende der Kantonspolizei St.Gallen einen 13-jährigen Mofafahrer, der von Jonschwil in Richtung Oberuzwil unterwegs war. Dabei wurde festgestellt, dass das Mofa gestohlen war und der Junge nicht über einen Führerausweis verfügte. Der 13-Jährige wurde nach den Amtshandlungen den Eltern übergeben.