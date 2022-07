Oberuzwil: Schiessübungen knapp über den Köpfen der Wandernden

Oberuzwil Übungen am Bettenauer Weiher: Schüsse direkt über den Köpfen der Wanderinnen und Wanderer Beim Bettenauer Weiher finden regelmässig Schiessübungen statt. Die Kugeln fliegen dabei nur knapp über den Passantinnen und Passanten hinweg. Auch wenn es völlig sicher ist, den Gehweg zu benützen: Es gab schon eine brenzlige Situation. Alain Rutishauser Jetzt kommentieren 15.07.2022, 18.10 Uhr

Die Zielscheibe befindet sich rund vier Meter über dem Gehweg, der gleich daneben durchführt. Bild: Alain Rutishauser

Donnerstagabend, 18 Uhr, die Wasseroberfläche des Bettenauer Weihers in Oberuzwil glänzt silbern im Schein der Sonne am fast wolkenlosen Himmel. Die verschiedenen Bänkli rund ums Ufer sind nicht besetzt, nur ab und zu joggt jemand auf dem Kiesweg dahinter vorbei. Vereinzelt schwimmt quakend eine Ente vorbei und bringt das sonst stille Wasser kurz in Aufruhr. Auf der Wiese nebenan sonnen sich einige Kühe oder fressen Gras. Nebst dem Gebimmel der Kuhglocken ist es aber vollkommen ruhig am Bettenauer Weiher.