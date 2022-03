Oberuzwil: Kaum Opposition an der Vorverssammlung

Oberuzwil Sägeweiher-Sanierung bleibt blockiert – «Rössli»-Kreuzung wird 2023 erneuert An der Orientierungsversammlung zur Bürgerversammlung der Gemeinde Oberuzwil wurde zwar diskutiert, doch es entstand gegen die Vorlagen keine grundsätzliche Opposition. Philipp Stutz 30.03.2022, 12.00 Uhr

Die Referenten an der Vorgemeinde: Gallus Rieger, Leiter Volksschule, Roland Waltert, Schulratspräsident, und Gemeindepräsident Cornel Egger (von links). Bild: Philipp Stutz

Über die Vorlagen der Bürgerversammlung wird am 10. April an der Urne abgestimmt. An der Orientierungsversammlung vom Dienstag wurden die Vorlagen vorgestellt. So stehen ein Investitionskredit für die Erneuerung des Windfangs und Investitionen im Lehrerbereich des Oberstufenzentrums zur Diskussion. Einzelne Bedenken aus der Bevölkerung wurden im Vorfeld geäussert und Fragen nach der Verhältnismässigkeit gestellt.