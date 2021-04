Obertoggenburg

Die Sommersaison startet hier mit Schneeschuhen: Zwinglipasshütte öffnet am Samstag trotz des vielen Schnees

In höheren Lagen liegt noch viel Schnee, auf dem Säntis beispielsweise rund 430 Zentimeter. Trotzdem wird die Saison in der Zwinglipasshütte oberhalb von Wildhaus am nächsten Wochenende eröffnet.