Obertoggenburg: Neue Neophyten aufgetaucht

OBERTOGGENBURG Der Kampf gegen das Berufskraut erfordert gezielte Massnahmen Der Vormarsch des Berufskrauts, auch im obersten Toggenburg, verlangt grossen Einsatz an allen Fronten. Die Pflanze wird oft mit dem Gänseblümchen verwechselt.

Adi Lippuner 30.07.2021, 13.03 Uhr

Robert Jörin reisst das einjährige Berufskraut aus. Bild: Adi Lippuner

Auf den ersten Blick präsentiert sich das einjährige Berufskraut als harmlose Pflanze, ähneln doch die Blüten den Gänseblümchen. Wer seine Verbreitung jedoch beobachtet, kommt sehr schnell zum Schluss, dass diese invasive Pflanze vehement bekämpft werden muss.

Bereits seit dem Jahr 2018 setzt sich der Verein LoT (Lebenswertes oberstes Toggenburg), mit Präsident Robert Jörin, für die Bekämpfung von Neophyten ein. Waren es zu Beginn das drüsige Springkraut, die kanadische Goldrute und der Riesenbärenklau, kamen im Laufe der Zeit noch der Japanknöterich und nun auch noch das Berufskraut dazu.

Auf den ersten Blick ist das einjährige Berufskraut ein ansprechendes Blümchen. Bild: Adi Lippuner

Der Begriff «einjährig» täuscht Harmlosigkeit vor, doch nur wenn die Pflanze vor der Blüte, also bevor sich Samen bilden können, rigoros ausgerissen wird, besteht die Chance, den Bestand zu dezimieren.

«Werden einjährige Berufskräuter gemäht, bedeutet dies, dass sie sich unterirdisch wehren, sozusagen ihren Überlebensmodus einschalten und dadurch mehrjährig werden. Die einzige wirksame Bekämpfung ist das rigorose Ausreissen jeder einzelnen Pflanze und die Entsorgung in der Verbrennungsanlage, der Kompost ist der falsche Weg.»

Wer schon einmal vor einer Fläche mit einjährigen Berufskräutern gestand sei, sollte ich vor Augen halten, dass eine einzige Pflanze über 10'000 Samen pro Jahr produzieren könne, sagt Robert Jörin.

«Diese Samen werden über den Wind verbreitet und damit können Flächen in der Umgebung besiedelt werden. Aktuell bedeutet dies, dass das einjährige Berufskraut so schnell nachwächst und sich verbreitet, dass wir trotz guter Organisation mit dem Bekämpfen kaum nachkommen.»

Je nach Vegetationsstand werde gegen Ende August oder Anfang September eine Räumungsaktion auf einer stark befallenen Fläche in Alt St.Johann durchgeführt. «Unsere Gruppe umfasst 20 Personen, die sich dem Kampf gegen die Neophyten verschrieben haben. Zur Unterstützung werden wir Zivildienstleistende erhalten, denn für eine ganze Hektare, und dies an einer steilen Lage, braucht es viel Einsatz», weiss Robert Jörin.

Bereits neue Bedrohung in Sicht

Nebst dem einjährigen Berufskraut macht sich zunehmend auch das kanadische Berufskraut bemerkbar. Dieses wächst schlank aufrecht, hat etwas kleinere Blüten als das einjährige Berufskraut, dafür aber die noch wirksameren Flugschirmchen zur Verbreitung der Samen.

Eingeschleppt wurden die Berufskräuter bereits im 17. Jahrhundert als Zierpflanzen. Was damals in Europa en vogue war, wird heute zunehmend zum Problem, wie Landwirt Melchior Knaus, Unterwasser, bestätigt.

«Die Pflanze hat kaum Nährwert, verdrängt die anderen Futterpflanzen und die Anforderung, dass diese einzeln von Hand ausgerissen und entsorgt werden, ist kaum zu erfüllen. So gesehen bin ich dankbar, wenn es Unterstützung bei der Bekämpfung gibt.»

Eines dürfe bei der Problematik nicht vergessen werden, das einjährige Berufskraut sei bis vor wenigen Jahren in Samenmischungen verkauft worden und mache nun den Bauern das Leben schwer. Dazu machten seit diesem Jahr auch die Behörden Druck. Der Bund kann den Bauern Direktzahlungen kürzen, wenn zu viele Neophyten auf ihrem Boden wachsen würden.

Verantwortung im Quellgebiet wahrnehmen

Die Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann mit einer Gesamtfläche von 87,53 Quadratkilometern umfasst ein grosses Quellgebiet. Die Simi fliesst Richtung Osten ins Werdenberg und bildet den Grenzbach zwischen den Gemeinden Gams und Grabs, die Thur tangiert auf ihrem Weg die Toggenburger Gemeinden. «Samen von Neophyten verbreiten sich auch über die Wasserläufe und deshalb hat eine zuoberst liegende Gemeinde mit einem grossen Quellgebiet auch eine besondere Verantwortung», bringt Robert Jörin sein Engagement auf den Punkt.

Nachgefragt mit Robert Jörin: «Mir liegt mir das Gleichgewicht in der Natur sehr am Herzen»

Herr Jörin, Sie haben im Jahr 2019 das Präsidium des Vereins LoT (Lebenswertes oberes Toggenburg) übernommen. Seit wann setzt sich der Verein für die Bekämpfung der Neophyten ein?

Robert Jörin. Bild: Lisa Jenny

Robert Jörin: Ab 2018, damals noch unter der Leitung des leider viel zu früh verstorbenen Präsidenten Hans Mühlestein, wurde diese Aufgabe übernommen. Seither hat sich vieles getan, verfügen wir doch über eine genaue Kartierung aller Flächen, auf denen in unserer Gemeinde Neophyten festgestellt wurden. Bei der alljährlichen Kontrolle wird der Fortschritt festgehalten und es werden weitere Massnahmen veranlasst.

Sie sprechen von verschiedenen Flächen, was heisst das in Zahlen?

Auf unserem Gemeindegebiet sind gegen 60 Flächen festgehalten, auf denen Neophyten wachsen, viele konnten wir bekämpfen und behalten sie im Auge. Es kommen auch immer wieder neue Standortmeldungen dazu. Was mich aber freut, sind die Resultate. Ganz besonders der Kampf gegen das Drüsige Springkraut und die Kanadische Goldrute ist erfolgreich.

Was sind Ihre Beweggründe, einen nicht unbeträchtlichen Teil Ihrer Freizeit für diese Aufgabe zu investieren?

Mir liegt mir das Gleichgewicht in der Natur sehr am Herzen. Dank der tatkräftigen Unterstützung einer Gruppe von 20 Personen ist es auch möglich, die invasiven Neophyten zu bekämpfen und damit unsere Verantwortung als Gemeinde in einem Quellgebiet wahrzunehmen.