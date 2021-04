OBERTOGGENBURG Camping bringt für die Region mehr Wertschöpfung als der Tagestourismus Auch im Toggenburg entwickeln sich die Buchungen auf Campingplätzen erfreulich. Der Geschäftsführer von Toggenburg Tourismus führt das auch auf den Trend zu mehr Flexibilität in den Ferien zurück. Campinggäste suchen vor allem die Natur und Sportmöglichkeiten.

Martin Knoepfel 19.04.2021, 05.00 Uhr

Unbeschwerte Sommerferien im Juli 2020 auf einem Campingplatz in der Innerschweiz.

Bild: Stefan Kaiser

Die Coronapandemie hat den Tourismussektor weltweit und auch in der Schweiz stark getroffen. Ein Segment der Branche läuft allerdings gut. Gemeint ist der Camping-Tourismus. Das zumindest sagen Fachleute mit Blick auf die gesamtschweizerische Entwicklung. Da stellt sich die Frage, ob das Toggenburg ebenfalls von dieser Entwicklung profitieren kann.



«Einmal einen unbekannten Kanton kennen lernen»

Sandra Thoma ist die Inhaberin des Campingplatzes Bächli-Hemberg, der je 30 Plätze für Dauermieter und für Touristen aufweist. Sie bestätigt, dass die Nachfrage im Vergleich zu früher gestiegen ist. Viele Einheimische erklärten bei der Buchung, sie blieben diesen Sommer in der Schweiz. Sandra Thoma erklärt das damit, dass Touristen jetzt noch nicht wissen können, ob sie gebuchte Auslandferien dann auch antreten dürfen.

Momentan habe es auf dem Camping im Bächli noch Platz für die Sommersaison, doch gingen täglich neue Anfragen ein, sagt Sandra Thoma. Bei einem Teil ihrer Gäste handle es sich um Stammgäste, doch habe sie 2020 ebenfalls viele Neukunden begrüssen können, die dieses Jahr wiederkommen wollten. «Viele Besucher wollen einmal einen unbekannten Kanton kennenlernen», sagt sie.



Bevorzugte Aktivitäten ihrer Gäste seien das Wandern und das Biken. Die Gäste kämen mit den verschiedensten Fahrzeugen. Man sehe Wohnwagen, grosse Wohnmobile mit allem Komfort, Kleinbusse mit Küche, aber auch Kleinbusse mit Dachzelten, sagt Sandra Thoma. Es gebe ebenfalls Personen, die mit dem Auto anreisten und dann ein einfaches Zelt aufbauten.

Doppelt so viele Gäste mit Wohnmobilen

Bernhard Klauser vom Camping Schönengrund vermutet, dass die Auflagen zur Ausreise viele Leute motivieren, ihre Ferien in der Schweiz zu verbringen. Vor allem sind Ferien in Wohnmobilen und Bussen sehr gefragt, hat er festgestellt. «Die Gäste mit Wohnmobilen haben sich bei uns von 2019 auf 2020 verdoppelt, und die Gesamtzahl aller Camping-Gäste stieg um 50 Prozent. Dieses Jahr hatten wir bereits vor Saisonbeginn knapp einen Viertel der letztjährigen Besucher», antwortet er.

Die Gäste des Campings kämen wegen der Coronapandemie vorrangig aus der Schweiz. Meist aus Kantonen, die weiter entfernt sind, beispielsweise der Waadt, Bern, dem Wallis oder Graubünden. Zuvor habe es auch viele Gäste aus dem Euroraum gegeben.

Trend zu mehr Komfort bei Fahrzeugen

Etwa fünf Prozent der Gäste kämen immer wieder. Die Kunden machten meist im Zug einer geplanten Reise in Schönengrund Station. Wanderungen stünden hoch im Kurs, oder die Kunden unternähmen Töff-Touren, Road Trips oder ähnliche Aktivitäten und besuchten deshalb jedes Jahr eine andere Region. Beliebt seien Ausflüge ins Appenzellerland, auf den Säntis, in die Stadt St.Gallen oder – dies besonders bei Familien – zum Baumwipfelpfad in Mogelsberg.

Den Trend zu mehr Komfort beim Camping bestätigt Bernhard Klauser. Das beschränke sich aber auf die Fahrzeuge. Moderne Campingfahrzeuge seien deutlich besser ausgestattet als früher. Das Angebot des Campingplatzes umfasse keine besonders extravaganten Leistungen. Trotzdem schätzten die Gäste die Einfachheit und Unabhängigkeit auf dem Platz.

Zuversichtlich für diesen Sommer

«Es wird voraussichtlich eine sehr gute Saison, gleich wie 2020», erwartet Rita Wenk, die Besitzerin des Campings Schafbergblick in Wildhaus. Es gebe schon viele Anmeldungen für den Juli. Manchmal habe sie fast zu wenig Platz, deshalb werde das Camping um acht oder neun Plätze vergrössert. Sie erwartet einen strengen Sommer und geht davon aus, dass das Camping bei schönem Wetter ausgebucht sein wird.

Erfahrungsgemäss kämen auch viele kurzfristige Anfragen, sagt Rita Wenk, die das Camping zusammen mit ihrem Mann betreibt. 2020 habe sie viele Kunden gehabt, die sonst ans Open-Air St.Gallen gegangen seien und die sich wegen der Streichung des Festivals in Wildhaus mit ihren Kollegen getroffen hätten. «Nach der Schliessung wurden wir überrannt.» Im laufenden Jahr kämen viele dieser Gäste wieder.

Viele Hundebesitzer als Kunden

Der Anteil der Stammgäste beträgt nach den Erfahrungen von Rita Wenk rund 80 Prozent. Wegen der Erweiterung des Campings werde dieser Anteil allerdings auf rund 70 Prozent sinken. Aus dem Ausland akzeptiert Rita Wenk momentan keine Anmeldungen.

Die Kunden kämen vor allem, um von Wildhaus aus Wanderungen zu unternehmen, sagt sie und nutzt die Gelegenheit für einen Werbespot. Wildhaus sei ein schönes Gebiet und geeignet für Wanderungen in den verschiedensten Höhenlagen. Viele Kunden kämen mit Hunden. Auf dem Camping-Areal gelte Leinenpflicht.

Josef Bischof vom Camping Gasthof Adler in Krummenau verspürt dagegen keine Veränderungen gegenüber früher, ausser, dass jetzt keine ausländischen Kunden kämen. Er erwartet aber, dass sich das 2022 wieder ändert. Das Camping bietet nur Jahresplätze an.

«Die Menschen bevorzugen ein eigenes Zuhause»

Camping liege im Trend. «Die Menschen wollen flexible Ferien machen und bevorzugen ein eigenes Zuhause», bestätigt Christian Gressbach, Geschäftsführer von Toggenburg Tourismus. Die Buchungen im Segment Camping seien 2020 gut gewesen und dürften dieses Jahr nochmals steigen, da Auslandreisen noch nicht möglich seien oder noch nicht gewagt würden.

Genaue Zahlen zur Wertschöpfung des Camping-Tourismus im Tal hat Toggenburg Tourismus nicht. Eine Untersuchung habe allerdings gezeigt, dass die Wertschöpfung zwar etwas kleiner sei als bei Hotelgästen, aber grösser als bei Tagesgästen. Christian Gressbach führt das unter anderem darauf zurück, dass Camping-Gäste eher selber einkaufen und kochen.

«Den Camping-Boom steuern»

Wenn es neue Stellplätze gebe wie in Gähwil oder Unterwasser, begrüsse Toggenburg Tourismus das. «Das wilde Campieren, wie es im Frühsommer 2020 nach dem Ende des ersten Lockdowns vielerorts praktiziert worden sei, ist nicht im Sinne von Toggenburg Tourismus», sagt Christian Gressbach. «Wir wollen den Camping-Boom steuern.»