Oberhelfenschwil Weil Kuckuck und Feldlerche im Toggenburg immer seltener werden: Bis zu seinem 80. Lebensjahr engagiert sich Jerry Holenstein an vorderster Front für den Natur- und Vogelschutz Um den Rückgang der Vogelpopulation zu verringern, kann jeder etwas tun. Es braucht jedoch viel Überzeugungskraft und Aufklärung. Diese Aufgabe verfolgt der Natur- und Vogelschutzverein Oberhelfenschwil (NVO) seit nunmehr bald 30 Jahren. Der Präsident des NVO, Jerry Holenstein, übergibt nun sein Amt an Monika Wagner und Stefan Ziegler. Urs M. Hemm Jetzt kommentieren 07.02.2023, 12.00 Uhr

Jerry Holenstein tritt als Präsident des Natur- und Vogelschutzvereins Oberhelfenschwil zurück. Bild: Urs M. Hemm (4. April 2022)

«Wir sind nicht dazu da, um ewige Kämpfe auszufechten», sagt Jerry Holenstein, Präsident des Natur- und Vogelschutzvereins Oberhelfenschwil (NVO). Ihre Hauptaufgaben seien es, zu informieren, zu motivieren und aufzuklären. Ende Monat gibt Holenstein das Präsidium nach 14 Amtsjahren ab. Mit den Kämpfen meint er über Verstösse zu streiten und Polizei zu spielen, wenn jemand beispielsweise Neophyten in seinem Garten pflanzt.

Holenstein selbst wollte nie im Rampenlicht stehen. Er war er aber im Hintergrund stets darum bemüht, Kontakte zu anderen gleichgesinnten Organisationen wie Bird Life Schweiz, Pro Natura oder WWF zu knüpfen und zu pflegen. Gleichzeitig stand er immer mit Rat und Tat zur Verfügung, wenn es darum ging, Menschen für die Anliegen des Vereins zu gewinnen. «Mir war wichtig, dass die Natur eine Stimme hat und wir diese Stimme so weit wie möglich hinaus tragen können», sagt der 80-Jährige.

Die Aufgaben des Präsidiums werden künftig Monika Wagner und Stefan Ziegler gemeinsam übernehmen. «Ich bin froh, dass wir die beiden für das Amt gewinnen konnten. Sie leben beide mit ihren Familien hier in Oberhelfenschwil und können hoffentlich auch wieder Jüngere dazu motivieren, sich beim NVO zu engagieren», sagt Jerry Holenstein.

Rückläufige Vogelpopulation

Mit dem Wechsel des Präsidiums werden sich aber nicht die Herausforderungen ändern, mit denen sich alle Organisationen, die im Bereich Natur tätig sind, konfrontiert sehen. «Es ist nun einmal eine Tatsache, dass in den vergangenen Jahren die Insektenpopulation und damit auch der Vogelbestand in der Schweiz zu Teil massiv abgenommen haben», sagt Jerry Holenstein.

Als Bespiele dafür nennt er den Kuckuck, die Feldlerche oder die Goldammer, die im Toggenburg immer seltener zu sehen sind. Die Gründe dafür seien vielfältig, dennoch habe der Mensch einen grossen Anteil an dieser Entwicklung. «Gleichzeitig gibt es aber viele Dinge, die man tun kann, um die Situation wieder zu verbessern», sagt er.

Dabei seien die Vögel ein Zeiger für den Zustand der Natur. «Wenn es den Vögeln gut geht, geht es auch der Natur gut», sagt Jerry Holenstein. Dazu unterhält der NVO konkret seit vielen Jahren Nistkästen für Vögel, die auch Privatpersonen ganz einfach in ihrem Garten aufstellen können.

Als weiteres Beispiel nennt er die Lebenstürme, die mittlerweile bereits an vielen Orten stehen. Diese Türme können nach Belieben mit Wildbienennisthilfen, Vogelhäusern und Pflanzen bestückt werden. «Der Grundgedanke dabei ist, die Biodiversität im Siedlungsraum zu fördern und möglichst vielen Lebewesen einen Lebensraum zu bieten», sagt Jerry Holenstein.

Jeder kann einen Beitrag leisten

Was ausserdem gefördert wird, ist das Anlegen von Ast- oder Laubhaufen oder das Bekämpfen von Neophyten und gleichzeitig das Fördern von einheimischen Pflanzen und Sträuchern. «Dazu gehört viel Aufklärungsarbeit, denn das Zusammenspiel in der Natur ist vielfältig und sehr komplex.» In Laubhaufen beispielsweise tummeln sich zahlreiche spezialisierte Käfer und Insekten, die ihrerseits Futter für diverse Vogelarten sind, die auf diese besonderen Insekten als Beute angewiesen sind.

Dasselbe gelte für Pflanzen. «Viele Insekten gehen nur auf bestimmte einheimische Pflanzen. Finden die Insekten jedoch ihre bevorzugten Pflanzen nicht mehr, ziehen sie weiter. Somit findet aber auch der Vogel, der nur diese Insekten frisst, kein Futter mehr und zieht auch weg oder stirbt im schlimmsten Fall in bestimmten Gegenden aus», sagt Jerry Holenstein.

Daher sei es wichtig, einheimische Blumen, Büsche, Hecken oder Bäume zu pflanzen, um die Vielfalt zu fördern. «Wichtig ist, dass wir weg von Steingärten kommen und unsere Gärten wieder mehr begrünen.» Vom NVO aus hätten sie in den vergangenen Jahren zahlreiche Projekte bei Privaten, wie das Anpflanzen von Hecken, finanziell unterstützt. Wie viel am Ende gemacht werde, sei dabei unerheblich – jeder kann seinen Beitrag leisten, sei er noch so klein.

Für seine beiden Nachfolger gelte es nun, am Ball zu bleiben und mit der Überzeugungsarbeit fortzufahren. «Dann bin ich sicher, dass wir noch viel erreichen können», ist Jerry Holenstein überzeugt.

