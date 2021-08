Grosse Feuerwehrübung im Dorfkern von Oberhelfenschwil

Oberhelfenschwil Verkehrsunfall und brennende Pfannen: Feuerwehr Neckertal organisiert komplexe Übung im Dorfkern Zusammen mit der Rettung St.Gallen und der Kantonspolizei St.Gallen hat die Feuerwehr Neckertal am Freitag eine grosse Übung absolviert. Ziel war, die Zusammenarbeit der drei Blaulichtorganisationen zu üben und allfällige Verbesserungen zu erkennen. Derweil hatte die Mannschaft die Möglichkeit, ihr Handwerk zu festigen. Marco Moser 15.08.2021, 16.45 Uhr

Insgesamt 16 Patienten betreuen die Rettungssanitäter der Rettung St.Gallen zusammen mit dem Sanitätszug und den First Respondern der Feuerwehr Neckertal. Bild: Marco Moser

Es ist Freitagabend in Oberhelfenschwil. Vom Volg bis zum Gemeindehaus ist alles gesperrt. Das vorbereitete Szenario ist anspruchsvoll: Ein Auto mit vier Personen ist in einen gas-betriebenen Kleinbus mit neun Insassen gekracht. Die Verletzungen reichen von unverletzt über bewusstlos bis schwer verletzt. Aufgeschreckt vom Unfall sind Anwohner auf den Balkon geeilt und haben dabei die Pfanne auf dem Herd vergessen, sodass bei ihnen in der Küche ein Brand ausbricht.