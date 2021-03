Klare Sache an der Urne in Oberhelfenschwil: Die Stimmbürger sprachen sich dafür aus, die in die Jahre gekommene Schwandenstrasse für rund 1,5 Millionen Franken zu erneuern. Damit soll eine teurere Totalrevision zu einem spätere Zeitpunkt verhindert werden.

Simon Dudle 06.03.2021, 21.39 Uhr