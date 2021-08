Oberhelfenschwil: Fische illegal im Biotop ausgesetz

Oberhelfenschwil «Abfischen ist beinahe unmöglich»: Fische illegal im Biotop ausgesetzt – Artenvielfalt könnte gefährdet werden Diesen Sommer haben Unbekannte illegal Fische im Oberhelfenschwiler Rosenweiher ausgesetzt. Fische können in solchen Biotopen grossen ökologischen Schaden verursachen. Urs M. Hemm 24.08.2021, 05.00 Uhr

Während des Sommers setzte eine unbekannte Täterschaft Fische im Oberhelfenschwiler Rosenweiher aus. Bild: Urs M. Hemm

Der Rosenweiher liegt unweit des Dorfes und gilt gemäss Toni Hässig, Gemeindepräsident von Oberhelfenschwil und passionierter Vogelkundler im Natur- und Vogelschutzverein, als wertvolles Biotop für Amphibien, Insekten, Vögel und weitere Lebewesen. «Erst im vergangenen Jahr wurden umfangreiche Aufwertungsmassnahmen am Rosenweiher durchgeführt, um diese Artenvielfalt zu fördern», sagt Toni Hässig.

Ökologischer Schaden nicht absehbar

Toni Hässig, Gemeindepräsident Oberhelfenschwil.

Bild: Urs M. Hemm

Damit diese unterschiedlichen Lebewesen im Biotop gedeihen könnten, sei der Weiher explizit nicht mit Fischen besetzt, denn diese könnten den Bestand an Amphibien und Insekten empfindlich stören. «Jetzt wurde aber kürzlich festgestellt, dass in diesem Sommer illegal Fische ausgesetzt wurden. Da es sich in diesem Fall überdies um zumindest teilweise nicht einheimische Fische handelt, ist der mögliche ökologische Schaden erst recht nicht absehbar», sagt Toni Hässig.

Direkt messbar sei dieser Schaden aber ohnehin nur sehr schwer, da dies jahrelange Beobachtungen voraussetzen würde. Ein gewisser Einfluss von Fischen auf die im Weiher üblicherweise vorkommende Artenvielfalt an Tieren sei indes unbestritten.

Die Gemeinde habe nun das Abfischen der ausgesetzten Tiere in Auftrag gegeben. Toni Hässig gibt jedoch zu bedenken:

«Aufgrund der vielen Pflanzen im Weiher ist ein vollständiges Abfischen jedoch beinahe unmöglich.»

Den Verursachern macht Toni Hässig nur indirekt einen Vorwurf. «Wahrscheinlich wussten sie nicht einmal, dass sie sich mit dem Aussetzen der Fische strafbar gemacht haben. Vielleicht glaubten sie sogar, den Tieren etwas Gutes damit zu tun.» Dennoch: Sollte die Täterschaft ausfindig gemacht werden, werde diese zur Anzeige gebracht.

«Fische haben sich bereits vermehrt»

Etwas genauer Auskunft über die ausgesetzten Fische kann Christoph Mehr geben. Er ist der für diese Region zuständige Fischereiaufseher des Amtes für Natur, Jagd und Fischerei des Kantons St.Gallen und wurde von Toni Hässig über den Vorfall informiert.

Christoph Mehr, kantonaler Fischereiaufseher. Bild: Sabine Camedda

«Was ich von der Oberfläche her beobachten konnte, handelt es sich vermutlich um Goldfische, möglicherweise Karpfen sowie Rotfedern oder Rotaugen. Ganz genau kann aber auch ich es nicht sagen, weil sich die Fische zum Teil sehr ähnlich sind und ich sie nicht zur genauen Bestimmung in der Hand hatte», sagt Christoph Mehr. Aufgefallen sei ihm jedoch, dass es unterschiedliche Grössen habe, sodass der Schluss zulässig sei, dass sich die Fische bereits vermehrt haben.

Für ein kleines Biotop, wie es der Rosenweiher ist, kann das Einbringen von nicht einheimischen Fischen grosse Auswirkungen haben. Christoph Mehr sagt:

«Fische fressen nun einmal Amphibien und Insekten. Nimmt die Anzahl der Fische durch Vermehrung noch mehr zu, kann dies dem Biotop in Bezug auf Artenvielfalt erheblichen Schaden zufügen.»

Im Abfischen sieht auch er nicht durchschlagenden Erfolg. «Vor allem die jungen, kleine Fische gehen buchstäblich durchs Netz.» Die einzige andere Möglichkeit wäre die Trockenlegung des Rosenweihers. «Diese Massnahme ist jedoch nicht für jeden Weiher möglich. Zudem ist diese Massnahme abhängig von der Jahreszeit», sagt Christoph Mehr.

Täterschaft wird kaum gefasst

Solche Vorfälle sind für Christoph Mehr, der die Einzugsgebiete von Thur und Sitter beaufsichtigt, keine Seltenheit. «Der Klassiker ist tatsächlich der Goldfisch. Dieser ist hübsch anzusehen und beim Kauf sehr klein. Die Fische wachsen aber, die Kinder werden erwachsen, und plötzlich will man die Goldfische nicht mehr.»

Der zum Teil dichte Bewuchs des Weihers macht das Abfischen fast unmöglich. Bild: Urs M. Hemm

Das Sinnvollste in einem solchen Fall wäre es, die Fische einer Zoohandlung zu übergeben oder sie von einer fachkundigen Person töten zu lassen. «Da aber viele diesen Schritt scheuen, glauben sie, dass das Aussetzen für die Tiere das Beste sei», sagt Christoph Mehr.

Wie Toni Hässig wolle er diesen Menschen nicht grundsätzlich eine böse Absicht unterstellen. Christoph Mehr betont:

«In einer Zeit aber, in der so häufig über genau diese Problematik in den Medien geschrieben wird, sollte man sich der Folgen seines Tuns bewusst sein und wissen, dass das Aussetzen von Tieren in Weihern, Flüssen oder Seen falsch ist.»

Die möglichen Folgen ihres Tuns wird er in diesem Fall der Täterschaft vermutlich kaum erklären können. Denn Christoph Mehr glaubt nicht, dass sie jemals gefasst und zur Rechenschaft gezogen werden kann.