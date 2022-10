Oberhelfenschwil «Das ist alles Zukunftsmusik»: In der Musikgesellschaft Oberhelfenschwil schwingt ein Österreicher den Taktstock Jan Ströhle übernahm im August die musikalische Leitung in Oberhelfenschwil. Als professioneller Posaunist und Dirigent ist er von den Schweizer Bläserorchestern fasziniert. Alec Nedic 31.10.2022, 17.00 Uhr

Jan Ströhle, neuer Dirigent der Musikgesellschaft Oberhelfenschwil. Bild: PD

«Mit 13 Jahren wollte ich das Tenorhorn spielen, da ein guter Freund von mir schon länger auf diesem Instrument musizierte. Doch der Musikschullehrer hatte nur noch eine Posaune für mich übrig – so fand ich zu meiner Leidenschaft.» Jan Ströhle ist Posaunist und Dirigent. Seit diesem Sommer steht die Musikgesellschaft Oberhelfenschwil unter der musikalischen Leitung des Vorarlbergers.

Jan Ströhle ist 47 Jahre alt und lebt mit seiner Familie in Götzis in Österreich. Seit über 25 Jahren fördert der passionierte Musiker in seinem Heimatort den Nachwuchs als Lehrer für Posaune, Tenorhorn und Tuba. Als Posaunist ist er im Sinfonieorchester Liechtenstein, dem Jazzorchester Vorarlberg und den «Mixed Horns» aktiv. In der Rolle als Dirigent leitet er diverse Bigbands und Blasorchester.

Neben seinem Engagement in vielen Orchesterformationen ist Jan Ströhle Gründer und Dirigent der Brassband Vorarlberg. Gemeinsam mit vier weiteren professionellen Blechbläsern tritt Jan Ströhle mit seiner Gruppe unter dem Namen «Sonus Brass Ensemble» regelmässig mit Konzerten auf.

Sonus Brass Ensemble in der ORF Sendung «Advent in Vorarlberg». Video: Sonus Brass Ensemble/Youtube

Schweizer Kultur in die weite Welt

Seit drei Monaten steht nun auch die Musikgesellschaft Oberhelfenschwil unter Ströhles musikalischer Leitung. Jan Ströhle leitet die rund 30 Mitglieder der Musikgesellschaft in Brass-Band-Besetzung an. Damit gehe für ihn ein Traum in Erfüllung, sagt Jan Ströhle. Er führt aus:

«Es freut mich sehr, Erfahrungen mit der Oberhelfenschwiler Brass-Band sammeln zu dürfen. Ich bin überzeugt, dass wir viel voneinander lernen können.»

Die in der Schweizer Blasmusiklandschaft fest etablierten Brass-Formationen findet man in Österreich nur vereinzelt vor. Dies sei sehr schade, merkt Jan Ströhle an und fährt fort: «Ich möchte die Chance ergreifen und möglichst viel von dieser Kultur in die Welt hinaustragen.»

Klanglandschaft formen

Das gemeinsame Musizieren fasziniere ihn schon sein gesamtes Leben, sagt Jan Ströhle. Ihn reize die Vielfalt und Abwechslung eines Orchesters, wo alle Elemente, Musikerinnen und Musiker miteinander verschmelzen würden.

An seiner Aufgabe als Dirigent schätze er die Verantwortung, die das Orchester ihm zukommen lasse. Im Vergleich zu seiner Tätigkeit als Posaunist, bei der man nur für die eigene Stimme zuständig sei, trüge ein Dirigent zur ganzheitlichen Harmonie eines Orchesters bei, erklärt Jan Ströhle. Er sagt:

«Beim Dirigieren formt man die Klanglandschaft des Orchesters, das ist eine schöne Aufgabe.»

Eines nach dem anderen

Jan Ströhle gibt seinen ersten grossen Auftritt mit der Musikunterhaltung in Oberhelfenschwil am 18. und 19. November. Die Musikgesellschaft befinde sich zurzeit in einer intensiven Vorbereitungsphase. Mehrmals wöchentlich treffe man sich für gemeinsame Proben. Jan Ströhle ist dabei in seinem Element, auch die einstündige Fahrtzeit vom Vorarlberg ins Toggenburg nehme er dafür gerne in Kauf.

Unterhaltung der Musikgesellschaft Oberhelfenschwil vor drei Jahren. Bild: PD

Auf die Frage, ob sich die zahlreichen Termine in seiner Agenda nie überschneiden, winkt Jan Ströhle ab. Als Profimusiker spiele eine gute Planung eine existenzielle Rolle. Deshalb laute sein Grundsatz stets: «Was zuerst kommt, kommt zuerst.»

In den nächsten Monaten möchte sich Ströhle erst einmal weiter in die Musikgesellschaft einleben. Ihm sei es wichtig, dass die langjährigen Traditionen unter seiner Leitung weiter bestehen. Dennoch freue er sich darauf, in Zukunft seine Ideen in die Formation einzubringen. Feste Pläne habe er aber noch nicht, sagt Jan Ströhle und ergänzt: «Das ist alles Zukunftsmusik.»