Oberhelfenschwil: Lebensbaum soll Tiere in den Siedlungen fördern

Oberhelfenschwil «Biodiversität spielt eine zentrale Rolle»: Lebensbaum soll Tiere in den Siedlungen fördern Mit einem Lebensbaum möchte Jerry Holenstein Leben ins Siedlungsgebiet bringen und die Menschen für die Natur sensibilisieren. Der Startanlass findet in Oberhelfenschwil statt. Urs M. Hemm Jetzt kommentieren 25.04.2022, 05.00 Uhr

Jerry Holenstein ist überzeugt, dass auch der Lebensbaum in Oberhelfenschwil ein Erfolg sein wird. Bild: Urs M. Hemm

Für Jerry Holenstein ist es eine Herzensangelegenheit. Schon sein Leben lang kümmert sich der Präsident von Birdlife St.Gallen und vom Natur- und Vogelschutzverein Oberhelfenschwil um Tiere und um deren Wohlergehen. «Die Idee des ­Lebensturms stammt allerdings nicht von mir», sagt Jerry Holenstein. Jürg Kolb, der Präsident von Birdlife Uzwil, habe die Lebenstürme in Deutschland, aber auch schon in der Schweiz gesehen und den Vorschlag eingebracht, solche auch hier aufzustellen.

Er habe diesen Vorschlag gerne aufgenommen und den Vorstoss im Vorstand von Birdlife St.Gallen vorgebracht. Die Türme sind drei oder vier Meter hoch und können nach Belieben mit Wildbienennisthilfen, Vogelhäusern und verschiedensten Pflanzen bestückt werden. «Vorgaben gibt es keine. Der Turm soll einfach den lokal vorkommenden Tieren gerecht werden», sagt Jerry Holenstein.

Lust mit den Themen der Natur wecken

«Der Grundgedanke ist, die Biodiversität im Siedlungsraum zu fördern und möglichst vielen Lebewesen einen Lebensraum zu bieten», sagt Jerry Holenstein. Der St.Galler Lebensbaum solle Lust auf Beschäftigung mit den Themen der Natur wecken. Standorte seien in einem Park, auf Schularealen, vor Heimen, auf öffentlichen Plätzen, aber auch bei Privaten denkbar.

«Der Turm muss lebendig sein und neben Nisthilfen auch bepflanzt werden.»

Der Turm hat drei Etagen, die viel Raum für die Umsetzung von Ideen lassen, damit Biodiversität mit Freude, Spass, Überraschung und Innovation assoziiert werde. Auch rund um den Turm soll ein Biotop entstehen, das Lebensraum für Tiere bietet. «Biodiversität spielt eine zentrale Rolle für die Lebensqualität der Menschen in Siedlungen und kann Klimaextreme dämpfen», sagt Jerry Holen­stein.

Zudem fördere eine biodiversitätsfreundliche Umgebung die Gesundheit und das Wohlbefinden, biete Erholung und geistige Anregung. Schliesslich begünstige eine gesunde Biodiversität einen respektvollen Umgang mit der Natur und der Umwelt und befördere die Qualität von Luft, Boden und Wasser.

So wie auf dieser Animation kann der Lebensbaum aussehen. Er soll möglichst vielen Tieren Lebensraum bieten. Bild: PD

«Der St.Galler Lebensturm stellt einen markanten Angelpunkt dar für lokale Initiativen zur Förderung von Biodiversität und deren Wertschätzung in Siedlungen. Jeder Lebensturm soll ein eigener kleinflächiger Biodiversitätshotspot werden. Er besteht aus einem einheitlich gestalteten Grundgerüst, welches auf vielfältige Weise mit lebendigen und lebensfördernden Strukturen als Anschauungs­objekt bestückt und bepflanzt wird», sagt Jerry Holenstein.

Zur Meinungsbildung und zu Eigeninitiativen anregen

Insgesamt sollen 70 Lebenstürme entstehen – in jeder Gemeinde des Kantons St.Gallen einer. «Diese 70 Lebenstürme werden über die Kampagne hinaus begleitet und unterhalten», sagt Jerry Holenstein. Der Begriff Lebensturm stehe symbolisch für die Förderung von Lebendigem auf kleinem Raum.

«Als markant sichtbares Landschaftsobjekt kann daran beispielhaft gezeigt werden, wie biodiversitätsfördernde Strukturen und Prozesse in der Siedlung angelegt und unterhalten werden können.»

Als inspirierendes Objekt solle der St.Galler Lebensturm an gut sichtbaren Stellen zur Meinungsbildung beitragen und zu Eigeninitiativen anregen. Dazu sei der Lebensturm möglichst attraktiv und inspirierend zu gestalten und zu unterhalten. Wertschätzung kommt in Gang Angesprochen seien lokal engagierte Personen, Liegenschaftsbesitzer sowie institutionelle und private Besitzer von Grünflächen.

«Dank zahlreicher Initiativen für Biodiversitätsförderung im Siedlungsraum kommt ein Wandel in der Wertschätzung und der Handlungsbereitschaft in Gang. Dazu braucht es Diskussionen und Anregungen von verschiedenen Seiten und auf allen Ebenen. Wie sind aber auch auf Spenden angewiesen und für jeden Beitrag dankbar», sagt Jerry Holenstein.

Der Eröffnungsanlass der Kampagne «Lebensbaum» findet am 14. Mai um 13.30 Uhr beim Chrüz in Oberhelfenschwil statt. Hinweis Anmeldungen für den Eröffnungsanlass beim Chrüz in Oberhelfenschwil unter E-Mail: blumen@roggernatur.ch

