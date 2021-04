Oberhelfenschwil «Am Ende der Saison war ich jeweils nudelfertig»: Fast zwei Jahrzehnte war Regina Göldi für den Skiclub Ulisbach als Trainerin tätig Eine Verletzung verhinderte einst die Skikarriere von Regina Göldi. Dafür hat sie danach während fast 20 Jahren andere Skitalente gefördert. Jetzt zieht sich die 49-Jährige zurück. Beat Lanzendorfer 21.04.2021, 05.01 Uhr

Regina Göldi und ihr Ehemann Daniel sind am 10. April nach dem letzten Training von den Kindern verabschiedet worden. Bild: PD

Wer in Amden einen Grossvater mit eigenem Skilift hat, wird im Erwachsenenalter nicht zwangsläufig Trainerin einer JO-Renngruppe (Jugendorganisation) – gute Voraussetzungen sind es aber allemal. Die 49-jährige Regina Göldi amtete während fast zweier Jahrzehnte als Trainerin und Teamleiterin beim Skiclub Ulisbach. Nun möchte sie es etwas gemächlicher angehen und beendete ihre Tätigkeit mit dem Abschluss der Wintersaison.

Die Tätigkeit ist ein Ehrenamt

Regina Göldi wohnt mit ihrem Mann Daniel und den drei Söhnen Roman (23), Sandro (21) und Dario (20) am Sonnenberg in Oberhelfenschwil. Das passt, ihr sonniges Gemüt fällt schon bei der Begrüssung auf.

Die Anstrengungen der langjährigen Tätigkeit beim Skiclub Ulisbach sind ihr nicht anzusehen, im Verlaufe des Gesprächs erklärt sie dann aber:

«In den letzten Jahren war ich am Ende der Saison im April aber schon nudelfertig.»

In den Wintermonaten hätte sie jeweils ungefähr ein 60-Prozent-Pensum geleistet, das habe Substanz gekostet. Wegen des Geldes müsse man die Tätigkeit nämlich nicht machen: «Das ist ein Ehrenamt, mehr als die J+S-Gelder gibt es nicht zu verdienen.»

Regina Göldi. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Arbeit mit den Kindern habe sie für den Aufwand aber mehr als entschädigt. «Ich liebe Kinder über alles, wir haben sehr viel miteinander gelacht, dem trauere ich sicher nach.» Das sei auch ihr Antrieb gewesen, weshalb sie sich während fast 20 Jahren zur Verfügung stellte. «Ich konnte aber auch streng sein und den Tarif durchgeben.»

Mit dem Heranwachsen der Söhne Trainerin geworden

Angefangen hat sie ihre Trainerkarriere im Jahr 2003, als sie mit den jüngsten Talenten des Skiclubs die «Speedy»-Gruppe aufbaute. Weil Roman, ihr ältester Sohn, der Gruppe angehörte, hätte sich dies wunderbar vereinbaren lassen.

Während sieben Jahren war sie Trainerin, dann kam die Anfrage von Roger Hüberli, dem damaligen Skiclub-Präsidenten, ob sie Lust hätte, ab der Saison 2010/11 die Gesamtleitung der JO-Renngruppe zu übernehmen – sie hatte. Der Renngruppe gehörten zu jener Zeit rund 35 Kinder an – heute sind es weniger.

«Nebst mir brauchte es weitere sechs Personen, um den geordneten Trainings- und Rennbetrieb aufrechtzuerhalten.»

Trainiert werde jeweils von November bis April am Mittwochnachmittag sowie am Samstagmorgen. Weiter kommen das Herbsttrainingslager sowie die Weihnachts- und Sportferientrainings hinzu. Am Sonntag finden die Rennen statt. In den Sommermonaten werde am Mittwoch und Samstag an der Kondition gearbeitet. Eine Pause gebe es für das Trainerteam sowie die Kinder im Alter zwischen 10 und 15 Jahren nur zwischen Mitte April und Ende Mai. Die Besten der JO-Renngruppe schaffen den Sprung in den Kader des Ostschweizer Skiverbandes.

Es bleiben viele schöne Erinnerungen

Was bleibt ihr aus ihrer Tätigkeit besonders in Erinnerung? «Vor ein paar Jahren haben wir mit Mentaltrainer Rinaldo Manferdini aus Brunnadern zusammengearbeitet, das hat im Team einen unglaublichen Spirit gegeben.» Und dann sei sie sehr dankbar, dass es nie einen Unfall gab und sie vor grösseren Verletzungen verschont geblieben sind.

Das freie Training am Samstagnachmittag sei auch auf ihre Initiative hin entstanden:

«Das hat das Team zusätzlich zusammengeschweisst. Die Kinder sind durch das Tiefschneefahren oder das Schanzenspringen auch die kompletteren Skifahrer geworden.»

Einige Talente sind auf dem Sprung

Was macht Regina Göldi in Zukunft? «Mein Mann und ich ticken gleich, er hat mich im Training und bei den Rennen unterstützt, wenn er nicht gewesen wäre, hätte ich wohl schon früher aufgehört. Er hat mir immer den Rücken gestärkt. Nun freuen wir uns auf das gemeinsame freie Skifahren.»

Ab sofort geniesst Regina Göldi mit Ehemann Daniel das gemeinsame freie Skifahren auf der Piste. Bild: PD

Ihm sei es übrigens ähnlich wie ihr ergangen: «Wenn er auf der Piste stand, konnte er den Alltag problemlos zur Seite schieben.» Und weiter: «Das Trainersein darf man nicht immer als Arbeit anschauen, es kann auch eine Therapie sein, um vom Alltag abzuschalten.»

Regina Göldi freut sich auch darauf, dass sie die weitere Laufbahn ihrer Schützlinge mitverfolgen darf. «Aline Looser, Nadine Langenegger, Marvin und Elin Romer oder Nina Tschumper hätten durchaus das Talent, um irgendwann im Weltcup aufzutauchen, dem Kader des Ostschweizer Skiverbandes gehören sie bereits an.»

Durch Verletzung zurückgeworfen

Selber ein Talent, wurde Regina Göldi als Jugendliche durch eine schwere Knieverletzung zurückgeworfen. Das Skifahren hat sie beim Grossvater am Skilift in Amden sowie am Hang ihres Wohnortes in Metzwil, Gemeinde Oberhelfenschwil, erlernt. Via Skiclub Oberhelfenschwil und Skiclub Speer fand sie vor mehr als 35 Jahren den Weg zum Skiclub Ulisbach.

Sie sei schon immer ein Schneekind gewesen. «Ich hatte nicht gern heiss und habe mich am liebsten draussen im Schnee aufgehalten.» Heute sei das etwas anders. Einmal im Jahr möchte sie mit ihrer Familie Meerluft einatmen.

Das Pfeiffersche Drüsenfieber sowie ein Kreuzbandriss waren der Grund, weshalb ihr der Sprung in den Kader des Ostschweizer Skiverbandes verwehrt blieb – das Sichtungsaufgebot hatte sie bereits in der Tasche.

«Rückblickend darf ich glaub schon sagen, dass ich in jungen Jahren auf den Skis eine ‹Wildsau› war.»

Weil es nach ihrer Verletzung nicht mehr richtig vorwärtsging, setzte sie auf den Beruf und absolvierte eine Ausbildung als kaufmännische Angestellte. Heute erledigt sie im eigenen Schreinereibetrieb die administrativen Arbeiten.