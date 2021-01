Oberbüren Zu grosse Schneelast: Scheune ist eingestürzt Am Freitagmorgen ist ein Abbruchobjekt mitten im Dorf zusammengebrochen. An dieser Stelle ist schon länger ein Neubau geplant. Philipp Stutz 22.01.2021, 11.06 Uhr

Die eingestürzte Scheune an der Durchgangsstrasse in Oberbüren. Bild: Stephan Traber

Am Freitagmorgen kurz vor 7 Uhr ist die schon längere Zeit leer stehende Scheune in Oberbüren unter der Schneelast eingestürzt. Es handelt sich um ein Abbruchobjekt an der Durchgangsstrasse mitten im Dorf Oberbüren.