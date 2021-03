Oberbüren Freude bei Ex-Schwinger und Metzger Daniel Bösch: Er darf nun St.Galler Olma-Bratwürste produzieren Vor einem Jahr hat der Unspunnensieger seine eigene Metzgerei eröffnet – vor kurzem hat er das Zertifikat erhalten, das ihn berechtigt, die geschützte Bratwurst selber herzustellen. In seinem neuen Tätigkeitsfeld ist der gebürtige Kirchberger glücklich, eine Rückkehr ins Sägemehl für einen Abschiedsauftritt schliesst er aus. Beat Lanzendorfer 18.03.2021, 12.00 Uhr

Daniel Bösch mit dem Zertifikat und selber hergestellten St.Galler Bratwürsten vor seinem Geschäft in Oberbüren. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Auslage in der Metzgerei Bösch in Oberbüren ist einladend. Darin befinden sich seit Anfang März auch zwei Spezialitäten, die in der Ostschweiz nicht wegzudenken sind. Daniel Bösch, Unspunnensieger 2011, dreifacher Eidgenosse und seit einem Jahr Besitzer der Metzgerei, darf dort seit kurzem seine eigene St.Galler Bratwurst IGP und die St.Galler Olma-Bratwurst IGP produzieren. Der 33-Jährige sagt: