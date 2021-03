Am frühen Montagmorgen stand das Gebäude des Familienunternehmens Egeland Automobile AG im Oberbürer Industriegebiet Haslen in Flammen. Betroffen waren das Bürogebäude und der Serviceraum sowie vier Fahrzeuge, drei davon in der Unterkellerung.

Josef Bischof 08.03.2021, 16.19 Uhr