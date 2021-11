Mit dem Traktor versehentlich auf die Autobahn.

Oberbüren 80-Jähriger wollte mit Traktor in den Wald, landete aber stattdessen auf der Autobahn und wendete dort – das ist das Strafmass für den Geisterfahrer Ein 80-Jähriger bog in Oberbüren mit Traktor samt Anhänger zu früh ab – und landete statt im Wald auf der Autobahn. Dort wendete er. Wegen dieses gefährlichen Manövers stand er nun vor Gericht. Christof Lampart Jetzt kommentieren 04.11.2021, 17.00 Uhr

Ein Landwirt wollte mit seinem Traktor in den Wald. Weil er zu früh abbog, landete er stattdessen auf der Autobahn.

Der Richter wurde schon nach wenigen Worten unterbrochen. «Sie müend scho e chli luuter rede», erklärte ihm der Beschuldigte, der am Dienstagnachmittag im abgekürzten Verfahren vor den Schranken des Kreisgerichts Wil in Flawil stand. Keine Probleme hatte der Angeklagte hingegen bei der persönlichen Einordnung dessen, was er am 27. April 2021 getan hatte.

Er habe einen Seich gemacht

«In den Wald wollte ich hoch und bin eine Strasse zu früh abgeschwenkt. Auf einmal sah ich die Autobahn vor mir und merkte, dass ich einen Seich gemacht habe, als ich an der Einfahrt stand. Aber hinter mir waren zwei Lastwagen, sodass ich nicht rückwärts konnte», schilderte der Landwirt dem Richter seine missliche Lage.

Er wusste sich zu helfen – was das Ganze verschlimmerte. Er hielt nicht nach wenigen Metern auf dem Pannenstreifen an, sondern trat unbedacht die Flucht nach vorne an, indem er auf die Autobahn Richtung Wil fuhr und nach wenigen Metern wendete, um die A1 auf dem Weg zu verlassen, auf dem er sie befahren hatte.

Über alle Fahrspuren hinweg gewendet

Womit die Unachtsamkeit des Seniors erst richtig gefährlich wurde, befand er sich doch damit als Geisterfahrer zur stark befahrenen Tageszeit – das Malheur passierte kurz nach halb zehn vormittags – auf der Autobahn. Dementsprechend wertete die Staatsanwaltschaft das Vergehen als gravierend.

«Insgesamt kamen dem Beschuldigten, während der 43 Sekunden dauernden Geisterfahrt über eine Distanz von rund 200 Metern elf Personenwagen, vier Lieferwagen und ein Lastwagen entgegen», rechnete die Anklage vor. Auf der Höhe der Ausfahrt Oberbüren wendete er dann wieder «über alle Fahrspuren hinweg» und schuf für die korrekt entgegenkommenden Fahrzeuge ein hohes Sicherheits- und Gesundheitsrisiko.

Auch der Richter empfand dies und erklärte dem Mann: «Sie müssen wissen, dass niemand, der auf der Autobahn fährt, damit rechnet, dass er dort einen Traktor vorfindet. Das, was Sie gemacht haben, war sehr gefährlich.»

«Fahren Sie ein wenig auf dem Hof»

Seinen Autoführerschein musste der Landwirt nicht abgeben – er hatte nie einen. Seine Fahrerlaubnis für den Traktor erhielt er hingegen nach drei Monaten vom Amt zurück. Dennoch riet ihm der Richter davon ab, sich mit dem Traktor wieder auf die Strasse zu begeben. «Fahren Sie damit ein wenig auf Ihrem Hof herum», so der Richter.

Am Urteil dürfte der 80-Jährige jedoch noch zu knabbern haben. Das Gericht verurteilte ihn zum einen zu 20 Monate Haft, bedingt auf zwei Jahre, sowie zu einer Busse von 500 Franken oder 5 Tage Haft. Auch muss der Senior die Verfahrenskosten in der Höhe von 7100 Franken tragen. Hinzu kommen die Verteidigerkosten von 3500 Franken, die er bezahlen muss, wenn er wirtschaftlich dazu in der Lage sein sollte.