Ob Jahrmarkt, Herbstmarkt oder Martinimarkt: Nicht alle Märkte in der Region sind abgesagt So unterschiedlich wie die Jahrmärkte im Thurtal, im Neckertal und in der Region Wil gestaltet sind, so unterschiedlich handhaben die einzelnen Gemeinden auch die Durchführung in der Coronakrise. 13.08.2020, 17.52 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Mosnanger Jahrmarkt findet dieses Jahr nicht auf der Hauptstrasse, sondern im Hinterdorf statt. Bild: Beat Lanzendorfer

Nach Auskunft von OK-Präsident Leo Bürge findet der Jahrmarkt am

30. September statt. «Wir stehen in ständigem Austausch mit dem schweizerischen Marktfahrerverband.» Grundsätzlich müsse jeder Marktfahrer seine eigenen Schutzmassnahmen treffen. Diese beinhalten etwa eine Plexiglasschutzwand sowie Desinfektionsmittel, das vorhanden sein muss. In diesem Jahr finde der Jahrmarkt nicht mehr auf der Hauptstrasse, sondern im Hinterdorf statt, damit die Anforderungen seitens des Kantons punkto Verkehr erfüllt seien. (bl)

Ob der Jahrmarkt im Sidwald duchgeführt wird, ist noch nicht klar. Bild: Beat Lanzendorfer

Der Jahrmarkt im Sidwald hat eine lange Tradition. Im Frühjahr 2020 wurde der Anlass aufgrund der Coronapandemie abgesagt. Wie es um die Veranstaltung im Herbst steht, ist noch nicht klar. Die Organisatoren warten noch ab, wie sich die Situation entwickelt. Eile ist nicht unbedingt nötig, der Jahrmarkt ist auf den 22. Oktober angesetzt.

Vier Wochen früher, am 26. September, ist der Jahrmarkt in Ebnat-Kappel angesagt. Ob dieser stattfindet, wird in den nächsten Tagen im Gemeinderat besprochen. (sas)

Für die Durchführung des Schwiimarkts in Wildhaus sind die Organisatoren optimistisch. Bild: Sabine Schmid

Bei der obersten Toggenburger Gemeinde ist man bezüglich der Durchführung der Jahrmärkte optimistisch. Es sei geplant, dass der Schwiimarkt in Wildhaus am 10. November und eine Woche später der Katharinamarkt in Alt St.Johann stattfinden. Selbstverständlich mit den geforderten Hygieneauflagen für die Marktfahrer und für die Besucher. Ob dieser Entscheid noch umgestossen wird, lässt sich im Moment nicht abschätzen. Wenn sich die Coronasituation wieder ändere, wird die Durchführung überdacht. (sas)

In Kirchberg und in Bazenheid werden dieses Jahr keine Jahrmärkte mehr durchgeführt. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Gemeinde sieht sich ausser Stande, die vom Kanton geforderten Schutzmassnahmen zu erfüllen. Deshalb findet in diesem Jahr in der Gemeinde kein Jahrmarkt statt. In Bazenheid wäre dies am 19. September im Bereich der Bahnhofstrasse gewesen. Vier Tage später war derjenige in Kirchberg (Tellplatz) geplant. Letztendlich sei es der Veranstalter, welcher die Verantwortung trage, und es sei an beiden Orten nicht möglich, einen eingezonten Bereich mit Erfassung aller Namen der Besuchenden einzurichten, heisst es bei der Gemeinde. (bl)

In Degersheim greift man zu einer Alternative und führt einen Warenmarkt statt Jahrmarkt durch. Bild: Victor Schönenberger

Der Degersheimer Jahrmarkt ist zwar abgesagt. Alternativ wird nun aber am 6. und 7. September ein Warenmarkt durchgeführt. Organisatorin ist die Sektion Ostschweiz des Schweizerischen Marktfahrerverbands. Quasi als Hilfe zur Selbsthilfe hat die Sektion in verschiedenen Gemeinden um eine Bewilligung nachgesucht, um einen Warenmarkt durchführen zu dürfen. Während es andernorts Absagen gab, hat Degersheim zugestimmt und die Bewilligung erteilt. So findet im Dorfzentrum nun ein Warenmarkt mit 50 bis 60 Marktständen statt. (hs)

Die Planung des Othmarsmarkts in Wil ist angelaufen. Er ist auf den 17. November angesagt. Bild: PD

Die Planung des Othmarsmarkts in Wil, der in diesem Jahr auf den Dienstag, 17. November, angesagt ist, ist angelaufen. Die Stadt Wil rechnet mit der Durchführung, allerdings unter Einhaltung der aktuellen Hygienevorschriften. Dieses beiinhaltet unter anderem grosszügigere Platzverhältnisse, genügend Desinfektionsmittel und die Aufforderung, bargeldlos zu bezahlen. Die professionellen Marktfahrer seien froh, dass der Anlass stattfinden wird, heisst es bei der Stadt Wil. Ob es weniger Stände gibt, zeigt sich bei Ablauf der Anmeldefrist Ende August. (sas)



In Wattwil geht man derzeit davon aus, dass der Jahrmarkt im November stattfinden wird. Bild: PD

Ob der Jahrmarkt in Wattwil am Samstag, 14. November, stattfinden wird, ist noch nicht bekannt. Man könne aber davon ausgehen, dass der Anlass durchgeführt wird, sagt Marc Bohnenblust vom Verein Zentrum Wattwil. Mit der Organisation hat die Gemeinde nichts zu tun, diese liegt in den Händen der Ostschweizer Marktfahrer. Lediglich das Erteilen der Veranstaltungsbewilligung sei Aufgabe der Wattwiler. (sas)

In Uzwil wird keine Alternative zum Herbstmarkt angeboten. Bild: Urs Bänziger

Die Organisatoren des Herbstmarktes in Uzwil haben schon vor längerem entschieden, dass die Veranstaltung in diesem Jahr abgesagt wird. Es wäre verantwortungslos, in der aktuellen Situation einen Grossanlass mit 20000 Besuchern durchzuführen. Es wäre verfehlt gewesen, auf Biegen und Brechen einen Herbstmarkt mit grossen Schutzmassnahmen zu organisieren, heisst es bei den Organisatoren. Eine Alternative wird nicht geboten. Der Anlass sei eher eine Gewerbeschau als ein Markt, sodass niemand finanziell davon abhängig sei. (sas)



Ob der Herbstmarkt in Zuckenriet stattfindet, wird Ende August entschieden. Bild: Donato Caspari

Der kleine, aber feine Herbstmarkt in Zuckenriet ist Anfang Oktober angesetzt. Der Entscheid über die Durchführung falle erst gegen Ende August, sagte der Veranstalter Peter Hengartner. Er sei aber angesichts der aktuellen Lage und der Vorschriften nicht sehr zuversichtlich, dass der Markt stattfinde, gibt er zu. (sas)

In Jonschwil müssen sich die Liebhaber der Chilbi auf nächstes Jahr vertrösten.







Bild: PD

Das OK-Team von Jonschwil hat die Absage der diesjährigen Chilbi bekannt gegeben. Es hätte viel Zeit und Aufwand investiert, um eine Durchführung mit einem entsprechenden Schutzkonzept zu prüfen. «Wir sind zum Entschluss gekommen, dass dies mit den gegeben finanziellen und personellen Ressourcen nicht möglich ist», schreiben die Organisatoren im Mitteilungsblatt. Sie freuen sich bereits auf die Chilbi Jonschwil-Schwarzenbach 2021. (sas)

Der Martinimarkt in Mogelsberg im im Moment noch geplant. Bild: Urs M. Hemm

Noch dauert es einige Zeit, bis am 7. November die Stande für den Martinimarkt in Mogelsberg aufgebaut werden. Die Durchführung ist im Moment noch geplant – so jedenfalls scheint es auf der Internetseite. Doch auch hier wird gelten: Falls sich die Situation ändert, wird auch der Markt abgesagt. (sas)