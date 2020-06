Interview «Nur ein Dummkopf bricht in ein Gemeindehaus ein»: Das sagt der Oberhelfenschwiler Gemeindepräsident zur Tat von Unbekannten In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist eine bisher unbekannte Täterschaft in das Gemeindehaus Oberhelfenschwil eingebrochen. Sie öffnete gewaltsam die Türe zum Jugendraum und drang ins Gebäude ein. Allerdings ohne Erfolg – die Täter mussten ohne Beute flüchten. Urs M. Hemm 12.06.2020, 16.24 Uhr

Das Gemeindehaus in Oberhelfenschwil war in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag das Ziel von Einbrechern. Bild: Urs M. Hemm

Die Täterschaft brach im Inneren weitere Türen ein und durchsuchte die Büros der Verwaltung nach Wertsachen und Bargeld. Laut dem Oberhelfenschwiler Gemeindepräsidenten Toni Hässig mussten die Unbekannten aber ohne nennenswerte Beute wieder abziehen. Der verursachte Schaden hingegen beläuft sich nach Hässigs Schätzung auf rund 20'000 Franken.

Wie haben Sie vom Einbruch erfahren?

Toni Hässig, Gemeindepräsident von Oberhelfenschwil. Bild: Urs M. Hemm

Toni Hässig: Entdeckt wurde es, als am Morgen, um 6.45 Uhr, der erste Förster in sein Büro wollte. (Im Gemeindehaus sind einige Försterbüros der Waldregion 5 untergebracht. Anm. d. Red.) Er hatte die Tür aufgemacht und sofort den Bewegungsmelder fürs Licht am Boden liegen sehen. Daraufhin hat er mich sofort kontaktiert.

Wie konnte die Täterschaft überhaupt ins Gebäude eindringen?

Sie haben die Türe zum Jugendraum auf der Rückseite des Hauses aufgebrochen. Dort konnten die Täter völlig unbeobachtet agieren.

Überall im Gemeindehaus wurden die Türen gewaltsam aufgewuchtet. Bild: PD

Welche Szenerie fanden Sie vor, als Sie hier ankamen?

Wir wussten, dass wir den Tatort nicht betreten und nichts berühren dürfen, bevor die Spurensicherung hier war. Ich habe nur hineingeschaut, die kaputten Türen gesehen und sofort die Polizei alarmiert.

Wie gross war das Polizeiaufgebot, das anrückte?

Zunächst kam eine Patrouille, welche sämtliche Daten aufgenommen hat. Danach kam jemand von der Spurensicherung von der Kantonspolizei St.Gallen. Mit CSI, wie wir es aus dem Fernsehen kennen, hatte das nichts zu tun, es lief alle völlig ruhig und unspektakulär ab.

Die Täterschaft konnte den einen Tresor zwar aufbrechen, fand aber keine Wertsachen darin. Bild: PD

Wie sah die Situation in den Räumen aus, als Sie schliesslich das Gemeindehaus betreten konnten?

Wahrscheinlich gingen die Täter zuerst in die oberen Etagen, wo sie allen Türen aufbrachen. Auf dem Weg nach oben haben sie alle Bewegungsmelder von den Wänden geschlagen, damit das Licht nicht angeht. Um dennoch, ich vermute mit Taschenlampen, alles durchsuchen zu können, haben sie die Rollläden geschlossen. Sie suchten offensichtlich nur nach Bargeld, Denn in den Büros waren alle Schubladen und Schränke offen, es wurde aber nichts herausgerissen und nichts mitgenommen.

Gemäss Polizeimeldung mussten die Täter ohne Beute wieder abrücken?

Gestohlen haben sie das Kopierkässeli mit etwa 20 Franken. Sie haben dann aber die zwei Tresore gefunden. Den einen, ein sehr altes Stück, haben sie aus der Verankerung gerissen und mit einer Trennscheibe aufgeschnitten. Die Zwischenwände dieses Tresors, der keine Wertsachen enthielt, war zum Schutz zwischen zwei Stahlwänden mit einer Art Sand gefüllt, der sich auf der unteren Etage in sämtlichen Büros in allen Ritzen, in den geöffneten Schränken, in Tastaturen und Ähnlichem festsetzte und grossen Schaden angerichtet hat. Am zweiten Tresor, einem neueren Modell, aber scheiterten sie. In diesem hätte die Täterschaft nur wenig Bargeld und einige für sie nutzlose Dokumente gefunden.

Am zweiten Tresor scheiterten die Täter. Bild: PD

Somit haben Sie keine grossen Bargeldbeträge im Gemeindehaus gelagert?

Meiner Meinung nach bricht nur ein Dummkopf in ein Gemeindehaus ein. Hier gibt es für Einbrecher nichts von Wert und kaum Bargeld zu finden. Am Ende können sie nur Sachschaden anrichten. Keine Gemeinde hortet mehr grosse Geldbeträge in ihren Tresoren. Es ist nur viel Aufwand und Schaden für keinen nennenswerten Ertrag.

Mit welchem Gefühl kamen Sie und ihre Mitarbeitenden heute ins Büro?

Die Mitarbeitenden und ich haben überhaupt kein Problem damit, wir fühlen uns sicher. Die Chance, dass so etwas noch einmal passiert, ist zu gering. Es wurde hier zwar schon einmal eingebrochen, aber das ist schon viele Jahre her.

Der Sand aus dem aufgebrochenen Tresor bedeckt die ganze Einrichtung und hat immensen Schaden an Mobiliar und Informatik angerichtet. Bild: PD

Gibt es jetzt nach diesem Vorfall Pläne, die Sicherheit im Gemeindehaus zu erhöhen?

Wir müssen das sicherlich im Gemeinderat und mit der Versicherung thematisieren. Entschieden ist aber noch nichts. Denn, unabhängig wie gut ein Gebäude gesichert ist: Wenn jemand unbedingt in ein Gebäude hinein will, findet er meistens einen Weg. Alarmanlagen oder Überwachungskameras würden Täter vielleicht abschrecken, diese Themen waren bisher aber eher im Bankensektor angesiedelt und nicht in kleinen Gemeindehäusern.