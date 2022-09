Nothilfe Miva transportiert Hilfe – seit 90 Jahren Mit gezielten Einsätzen vor Ort leistet das Hilfswerk Miva seit bald einem Jahrhundert wertvolle Hilfe in Afrika, Lateinamerika und Asien. 13.09.2022, 11.28 Uhr

Pater Paul Schulte mit seinem Flugzeug die «rote Motte» Bild: Staatsarchiv St.Gallen

Das Hilfswerk Miva feiert sein 90-jähriges Bestehen. Seit 1932 finanziert Miva geeignete Transport- und Kommunikationsmittel in Armutsregionen. Die Idee kam von Pater Paul Schulte. Sein Studienfreund starb in Afrika an den Folgen eines Mückenstichs, weil er keine rechtzeitige Hilfe wegen fehlender Transportmöglichkeiten bekam.