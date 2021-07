Skifabrik Seiler in Flawil: Erfolg mit Qualität

Nostalgie Erinnerungen an eine längst vergangene Zeit: Als Ski aus Flawil in der ganzen Schweiz gefragt waren Flawil ist vor allem als ehemalige Hochburg der Textilindustrie bekannt. Dabei machte sich das Dorf einst nicht nur mit seinen Stoffen einen Namen, sondern auch mit der Produktion von Ski. Johannes Rutz 15.07.2021, 08.51 Uhr

Die einzige noch existierende Aufnahme von Skimachern der Holzwaren- und Skifabrik Seiler in Flawil. Bild: PD

Nach dem Ersten Weltkrieg entwickelte sich der Skisport immer mehr zu einem Breitensport. Skiklubs entstanden und erste Alpine Skimeisterschaften fanden statt. Die Nachfrage nach Skiern stieg. Viele kleinere Schreinereien begannen mit deren Produktion.

Zu den Pionieren in der Region gehörte der innovative Unternehmer Eduard Seiler-Engeli (1878–1947), der 1907 von Gais nach Flawil zog und mit einer eigenen Marke in das Skigeschäft einstieg. Die «Seiler-Ski» genossen in der Sportwelt dank ihrer Qualität und der Eleganz der Formen einen ausgezeichneten Ruf.

Holzstiele als neues Geschäftsfeld

Seiler begann seine berufliche Laufbahn als gelernter Wagner. Er erstellte in seiner Werkstatt an der Wilerstrasse 98, dem heutigen Standort der Firma Büchler Reinli & Spitzli AG, Räder aus Holz für verschiedenste landwirtschaftliche Gefährte. Ab 1918 erweiterte er seine Geschäftstätigkeit mit dem Erstellen von Holzstielen.

Die Nachfrage ergab sich durch die Zusammenarbeit mit der benachbarten Hammerwerkfirma Steinemann. Diese produzierte Hämmer, für die Stiele benötigt wurden. Die ersten Stiele wurden von Hand und später an einer Facon-Drehbank hergestellt.

Die Stiel- und Holzwarenfabrik Seiler diversifizierte ihr Angebot immer mehr. In einem Stielwarenkatalog wurden über 100 verschiedene Stiele angeboten. Hauptartikel waren Schaufelstiele, Pickelstiele, Schlegelstiele, Axtstiele, Gabelstiele, Rechenstiele, Besenstiele, Hammersteile, Karrettenholmen und Sägeböcke. Abnehmer waren in erster Linie das Baugewerbe und Garten- und Landwirtschaftsbetriebe.

Ein Drittel des Umsatzes

Für Unternehmer Seiler war der Schritt von Holzstielen zu Holzski naheliegend. Er liess sich bei der Firma Schwendener in Buchs in die Kunst des Skiherstellens einführen. 1923 startete der im Umgang mit Holz geübte Wagner als 45-jähriger seine Skifabrikation.

Heute können die Seiler-Ski als Exponate im Ortsmuseum Flawil bestaunt werden.

Die Ski wurden aus Eschen- und Hikory-Hölzern hergestellt, zwei zähe, harte Holzarten mit hoher elastischer Festigkeit. Hauptsächlich produzierte die Firma Kinderski, aber auch Ski- und Hockeystöcke. Die Skibindungen wurden durch die Sportgeschäfte montiert oder von anderen Firmen zugekauft. Einen Grundertrag garantierte der Bund mit einer jährlichen Bestellung von Armeeski. Die Skiproduktion trug einen Drittel zum Gesamtumsatz bei und war damit ein wichtiges betriebliches Standbein. Jährlich verliessen 10‘000 bis 12‘000 Paar Ski die Fabrikhallen.

Die zweite Generation

Mit dem Tod des Firmengründers 1947 ging das Unternehmen an seine drei Söhne Emil Seiler-Hofmann, Ernst Seiler-Wittwen und Max Seiler-Petersen über, die bereits 1939 mit der Gründung einer Kommanditgesellschaft Ed. Seiler & Co. in die Firma eintraten. Sie führten das Unternehmen erfolgreich weiter.

Die Stiel- und Holzwarenfabrik Seiler AG war mit ihrer 20-köpfigen Belegschaft eine der bedeutendsten Stielwarenfabriken der Schweiz mit einer bekannten Skimarke. Ein trendiges Modell war der HV7-Ski (Abkürzung für «Holz, verleimt, 7 Lagen») mit Jahrgang 1960, ausgerüstet mit Attenhofer Flex-Bildungen. Exemplare sind für Nostalgiker noch heute im Internet erhältlich.

Brand in der Fabrik

Ein schwerer Schlag bedeutete der Fabrikbrand im Jahr 1971. Durch das Schleifen von Skikanten entstand ein Funkensprung, der Späne und Staub entzündete. Die heutige 85-jährige Helga Seiler, Gattin des damaligen technischen Leiters Ernst Seiler jun., berichtet heute noch lebhaft davon:

«Es gab eine riesige Explosion. Der erste Stock brannte völlig aus, während das Parterre nur Wasserschaden erlitt.»

700 Paar Militärski verbrannten dabei. Der Brand hatte für das Unternehmen weitreichende Folgen. Die Skiproduktion wurde eingestellt. Dies auch darum, weil die Konkurrenz immer härter wurde, insbesondere durch den Import von Billig-Ski aus Osteuropa.

Liquidation des Unternehmens

Das Fabrikgebäude der Firma Seiler existiert heute nicht mehr. Bild: PD

Die drei Geschäftsinhaber hatten Ende der 1970er-Jahre das Pensionsalter erreicht. Eine befriedigende Nachfolgeregelung zeichnete sich nicht ab. Schliesslich wurde 1980 entschieden, dass die beiden benachbarten Betriebe die Seiler AG übernehmen sollten.

Es waren dies Sigmund Gantenbein von der Baufirma Koch-Heer & Gantenbein AG und René Büchler von der Werkzeugbaufirma Büchler AG. Die beiden Unternehmer hatten unter anderem ein Interesse, weil das Seiler-Betriebsgelände für ihre eigenen Unternehmen räumliche Entwicklungsmöglichkeiten bot.

Schon drei Jahre später kam das Aus für die 75-jährige Firma Seiler. Sie wurde von der aargauischen Stielwarenfabrik Burkhalter AG übernommen und der Flawiler Betrieb Ende 1983 stillgelegt. Im Sommer 1984 musste das Fabrikationsgebäude einem Werkhallenbau für die Firma Büchler weichen. An die Firma Seiler, die Flawiler Wirtschaftsgeschichte schrieb, erinnern heute noch ein paar Ski in der Remise des «Lindengutes».