Noch elf Sitze in Toggenburger Gemeinden zu besetzen: Diese Entscheidungen fallen am nächsten Wochenende In sechs der zwölf Toggenburger Gemeinden fallen die letzten Entscheidungen der Kommunalwahlen im zweiten Wahlgang vom nächsten Wochenende. Für elf Sitze bewerben sich 21 Personen. 21.11.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am 29. November fallen in den Gemeinden die letzten Entscheidungen. Bild: PD

Matthias Fritschi kandidiert für den Schulrat Bugalu. Bild: PD

Michael Meier kandidiert für den Schulrat Bugalu. Bild: PD

(mkn) Anlässlich des ersten Wahlgangs der Gemeindewahlen vom 27. September konnten in der Oberstufenschulgemeinde Bütschwil- Ganterschwil- Lütisburg (OG Bugalu) nicht alle Ämter besetzt werden. Frei sind noch zwei Sitze im Schulrat. Für diese gibt es nun zwei Kandidaten. Für die CVP Bütschwil-Ganterschwil geht Matthias Fritschi aus Bütschwil ins Rennen. Seine Kandidatur ist vor einigen Wochen eingereicht worden, sodass es noch für die Aufnahme auf einem mit dem Stimmmaterial versandten vorgedruckten Wahlzettel gereicht hat.

Diese Woche hat ein weiterer Kandidat seinen Hut in den Ring geworfen. Es handelt sich um Michael Meier aus Ganterschwil. Er ist parteilos. Wer ihn in den Schulrat der OG Bugalu wählen will, muss den Namen von Hand auf den Wahlzettel schreiben. Schon im ersten Wahlgang wurden der Schulratspräsident, vier Schulräte und drei GPK-Mitglieder gewählt.

Roland Marti kandidiert für den Gemeinderat Ebnat-Kappel. Bild: PD

Ueli Roth-Wittenwiler kandidiert für den Gemeinderat Ebnat-Kappel. Bild: Sabine Camedda

(sas) Beim zweiten Wahlgang für den Gemeinderat in Ebnat-Kappel geht es nicht um Parteipolitik. Gesucht wird ein Vertreter der Landwirte. Seit mehreren Jahrzehnten sass stets ein Bauer im Gemeinderat, zuletzt Christian Gross (SVP). Dieser tritt aber Ende Jahr nach drei Amtsperioden zurück. Bis zum ersten Wahlgang Ende September war kein Nachfolger in Sicht, es gab gar einen Kandidaten weniger, als es Sitze im Gemeinderat gibt. Nun aber haben sich zwei Kandidaten gemeldet, beide sind parteilos.

Roland Marti, vor einigen Jahren zugezogen, arbeitet als Filialleiter bei einem Grossverteiler. Die Landwirtschaft sei ihm aber nicht fremd, weil seine Frau aus einer Bauernfamilie stammt.

Ueli Roth-Wittenwiler ist Ebnat-Kappler und hat nur kurz ausserhalb des Dorfes gelebt. Als Bauer mit einem eigenen Betrieb sieht sich der ehemalige Schwinger als Sprachrohr im Gemeinderat für die Sache der Landwirte. Und das brauche Ebnat-Kappel weiterhin.

(bl) Das Gegenteil von Langeweile ist Spannung. Genauso präsentiert sich in der Gemeinde Kirchberg die Ausgangslage vor dem zweiten Wahlgang der Behördenwahlen vom 29. November.

Gemeinderat: Aus drei mach eins

Linus Calzaferri kandidiert für den Gemeinderat Kirchberg. Bild: Beat Lanzendorfer

Nadja Bösiger-Wäckerlin kandidiert für den Gemeinderat Kirchberg. Bild: Beat Lanzendorfer

Reto Hollenstein kandidiert für den Gemeinderat Kirchberg. Bild: Beat Lanzendorfer

Beim ersten Wahlgang am 27. September schafften die Bisherigen Denise Huber (CVP) und Michael Sutter (FDP) sowie die vier Neuen Jacques Breitenmoser (SVP), Silvan Holenstein (FDP), Josef Meier (CVP) und Yvonne Tinner (parteilos) bereits den Einzug in den Gemeinderat. Das Erstaunliche daran: Mit 1777 Stimmen erreichte Silvan Holenstein als Neuer das beste Ergebnis aller Kandidierenden. Bestätigt wurde auch Gemeindepräsident Roman Habrik, der am 1. Januar 2021 seine zweite Amtszeit in Angriff nimmt.

Nun buhlt ein Trio um den letzten verbleibenden Sitz im Gemeinderat. Nebst dem Bisherigen Linus Calzaferri (FDP) sind dies Reto Hollenstein von der CVP sowie die Sozialdemokratin Nadja Bösiger-Wäckerlin. Die Ausgangslage scheint dabei völlig offen. Linus Calzaferri, der seit 2009 im Gemeinderat sitzt, verpasste im ersten Wahlgang mit 1354 Stimmen das absolute Mehr um lediglich 32 Stimmen.

Mit 1212 Stimmen erreichte CVP-Kandidat Reto Hollenstein ein gutes Ergebnis, was ihn dazu bewog, sich für den zweiten Wahlgang erneut zur Verfügung zu stellen.

Mit 922 respektive 910 Stimmen landeten die SP-Kandidaten Stefan Diener und Nadja Bösiger-Wäckerlin etwas abgeschlagen auf den Plätzen. Um die Wahlchancen eines SP-Kandidaten zu erhöhen, verzichtete Diener zu Gunsten Bösigers auf den zweiten Wahlgang.

Drei Kandidaten für zwei Schulratssitze

Dominique Dupont kandidiert für den Schulrat Kirchberg. Bild: Beat Lanzendorfer

David Mächler kandidiert für den Schulrat Kirchberg. Bild: Beat Lanzendorfer

Rosemarie Fröhlich kandidiert für den Schulrat Kirchberg. Bild: Beat Lanzendorfer

Fast noch spannender präsentiert sich die Ausgangslage bei den Schulratswahlen. Die drei Nichtgewählten lagen nach der Auszählung am 27. September lediglich 148 Stimmen auseinander. Der Unterschied zum Gemeinderat: Von den drei erneut Kandidierenden schaffen zwei den Einzug in das achtköpfige Gremium.

Mit 1268 Stimmen konnte CVP-Kandidatin Dominique Dupont bei der ersten Ausmarchung am meisten Wählerinnen und Wähler von sich überzeugen. Zum absoluten Mehr fehlten ihr 35 Stimmen.

Dicht hinter der Neukandidierenden folgte mit 1233 Stimmen der Bisherige David Mächler (SP). Mit Rosemarie Fröhlich schickt die CVP eine zweite Schulratskandidatin ins Rennen. Sie vereinte beim ersten Anlauf 1120 Stimmen auf sich.

Schon bestätigt sind die Parteilosen Nicole Fust, Walter Gähwiler, Alexandra Lüthi und Alfred Metzger sowie Simon Seelhofer von der FDP. Mit 1849 Stimmen eroberte Nicole Fust die grösste Anzahl an Stimmen des gewählten Quintetts. Gewählt wurde im ersten Wahlgang auch Schulratspräsident Orlando Simeon.

Offener Zweikampf in der Geschäftsprüfungskommission

Sandro Götschi kandidiert für die GPK Kirchberg. Bild: Beat Lanzendorfer

Silvan Zingg (CVP) kandidiert für die GPK Kirchberg. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Geschäftsprüfungskommission der grössten Toggenburger Gemeinde ist ebenfalls noch nicht komplett. Hier bewerben sich mit Sandro Götschi (SVP) und Silvan Zingg (CVP) zwei Kandidaten der jüngeren Generation. Während Sandro Götschi vor knapp zwei Monaten 1260 Stimmen für sich verbuchen konnte, brachten 1178 Stimmberechtigte das Kreuz bei Silvan Zingg an. Gewählt ist, wie beim Gemeinde- und Schulrat auch, wer mehr Stimmen auf sich vereint.

Schon gewählt in der fünfköpfigen Geschäftsprüfungskommission sind Jürg Bannwart (CVP), Lukas Bitschnau (CVP), und Louise Blanc Gähwiler (FDP), alle bisher, sowie der Neue Philippe Gähwiler (FDP).

Andrea Bösch kandidiert für den Gemeinderat Mosnang. Bild: PD

Dario Fari kandidiert für den Gemeinderat Mosnang. Bild: PD

(mkn) Im ersten Wahlgang der Gemeindewahlen konnten mit einer Ausnahme alle Ämter, für die es eine Volkswahl gibt, besetzt werden. Am Sonntag in einer Woche gilt es deshalb, noch ein Mitglied des Gemeinderats zu wählen.

Andrea Bösch, die von der SVP portiert worden ist, startet aus der Poleposition, hat sie doch mit 546 Stimmen im ersten Wahlgang das beste Ergebnis der drei Kandidierenden erzielt.

Michael Bardon kandidiert für den Gemeinderat Mosnang. Bild: PD

Dario Fari geht für die CVP ins Rennen. Er ist nicht allzu weit zurückgefallen, hat er doch im ersten Wahlgang 485 Stimmen erhalten. Dario Fari und Andrea Bösch wohnen im Dorf Mosnang.

In Dreien lebt der dritte Kandidat. Der parteilose Michael Bardon liegt weiter zurück, denn er hat im ersten Wahlgang 306 Stimmen erzielt. Er ist der Aussenseiter, der auf eine stärkere Mobilisierung seiner Wähler hoffen muss.

Anita Grob kandidiert für die GPK Wattwil. Bild: PD

Alfred Britt kandidiert für die GPK Wattwil. Bild: PD

(rus) In der Toggenburger Zentrumsgemeinde ist nur noch ein Sitz im zweiten Wahlgang zu vergeben. In der Geschäftsprüfungskommission (GPK) der politischen Gemeinde wurden erst vier von fünf Sitzen besetzt. Im ersten Wahlgang blieb vier neu Kandidierenden der Einzug in die GPK verwehrt. Zwei davon versuchen es nun nochmals.

Anita Grob erzielte im ersten Wahlgang mit 1187 Stimmen das beste Resultat der Nicht-Gewählten. Sie scheiterte am absoluten Mehr, das bei 1289 Stimmen lag. Grob möchte den Sitz für die FDP holen. Die Partei sagte bei der Bekanntgabe der Kandidatur, ihr sei es wichtig, dass auch Frauen in der GPK Einsitz nähmen.

Die FDP-Politikerin tritt im zweiten Wahlgang gegen den parteilosen Alfred Britt an, der im ersten Wahlgang 987 Stimmen auf sich vereinte. Er sagte zu seiner Kandidatur, dass er das Anforderungsprofil eines GPK-Mandats durch seine betriebswirtschaftliche Ausbildung mit Fokus Finanzen erfülle.

Ingrid Abderhalden kandidiert für den Gemeinderat Wildhaus-Alt St.Johann. Bild: Sabine Camedda

Karl Bollhalder kandidiert für den Gemeinderat Wildhaus-Alt St.Johann. Bild: PD

(sas) Dass es in der obersten Toggenburger Gemeinde zu einem zweiten Wahlgang kommt, hat niemanden erstaunt. Es gab neun Kandidierende für drei Sitze. Einer wurde durch den bisherigen Walter Hofstetter besetzt.

Um die restlichen Sitze steigen zwei Kandidatinnen und zwei Kandidaten noch einmal ins Rennen. Geht man vom Resultat des ersten Wahlgangs aus, haben die parteilose Ingrid Abderhalden und Karl Bollhalder (FDP) die besten Karten. Mit ihrem Kandidaten möchte die FDP wenigstens einen ihrer zwei Sitze retten.

Die parteilose Rita Elmer, bis Ende Jahr Schulratspräsidentin und Gemeinderätin, will ihr Amt nicht aufgeben. Mit Peter Hofstetter möchte die SVP endlich in den Gemeinderat einziehen.