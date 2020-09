Spitalvorlage im Kantonsrat: Eine Initiative will das Regionalspital Wattwil retten – und notfalls das Spital Wil opfern Am Mittwoch wird im Kantonsrat über die Zukunft der St.Galler Spitäler verhandelt. Das Spital Wattwil hat schlechte Karten. Folgt der Kantonsrat der Regierung und spricht sich auf die Schliessung aus, steht eine Initiative in den Startlöchern, die das Spital Wil statt das Spital Wattwil schliessen möchte. Ruben Schönenberger 15.09.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schlagen dem Spital Wattwil bald die letzten Stunden? Bild: Ruben Schönenberger (Wattwil, 29. Juni 2020)

Seit mehr als zwei Jahren schwebt das Damoklesschwert über dem Spital Wattwil. Nun naht die Entscheidung: Der Kantonsrat verhandelt die «Weiterentwicklung der Strategie der St.Galler Spitalverbunde».

Der Aufschrei war gross, als der Verwaltungsrat der St.Galler Spitalverbunde Ende Mai 2018 seine Grobstrategie präsentierte, die eine Konzentration der stationären Leistungen an einem Standort pro Spitalregion vorsah. Die Regierung folgte diesem Ansinnen. An den von einer Spitalschliessung betroffenen Standorten – Wattwil, Flawil, Rorschach, Altstätten und Walenstadt – sollen sogenannte Gesundheits- und Notfallzentren (GNZ) die Notfallversorgung sicherstellen.

Diese «besseren Hausarztpraxen», wie verschiedentlich bemängelt wurde, vermochten die Kritik nicht zu entschärfen. Insbesondere in Wattwil, wo ironischerweise zwei Tage nach der Hiobsbotschaft ein Spitalneubau eingeweiht wurde. Zusammen mit den anderen betroffenen Gemeinden versuchte man, den Widerstand zu organisieren. Doch dieser Zusammenhalt bröckelte.

Die Spitalkonferenz trat nur Anfang Jahr gemeinsam auf

Als Spitalkonferenz der St.Galler Gemeinden traten die fünf Gemeinden noch Anfang Jahr gemeinsam auf. Sie forderten einen Verzicht auf das «4plus5» genannte Konzept und die Entwicklung von standortspezifischen Konzepten unter Beibehaltung eines stationären Angebots. «Medplus-Spitäler» nannten die Gemeinden dieses.

Davon hört man kaum noch. In Flawil scheint man sich damit zufriedenzugeben, dass am bisherigen Spitalstandort ein Therapieangebot entstehen soll. Der Pflegeanbieter Solviva will eine Art Aussenstelle des Paraplegikerzentrums Nottwil betreiben. Bei der Gemeinde will man sich bis nach der Session nicht mehr zum Thema äussern.

Kantonalparteien stehen fast alle hinter der Regierung

In Walenstadt dürfen sich die Verfechter des Spitalstandortes zumindest über eine Ehrenrunde freuen. Hier soll geprüft werden, ob zusammen mit dem Kanton Glarus und dem Kanton Graubünden eine interkantonale Kooperation möglich ist. Geht es nach der Regierung, verschwindet der Spitalstandort dennoch schon von der Liste. Die vorbereitende Kommission hingegen möchte Walenstadt weiter als Spitalstandort erfasst wissen.

So oder so: In Walenstadt scheint man vorerst zufrieden. Die Stadt Rorschach war zwar in der Spitalkonferenz dabei, wirkliche Opposition entstand aber nie.

Aussen vor bleiben Altstätten und Wattwil. In Wattwil setzten die Gegner von Beginn weg auf Alternativmodelle. Insbesondere die Gemeinde hat verschiedene Anläufe genommen. Keiner davon vermochte die Regierung zu überzeugen. Und wohl auch den Kantonsrat nicht. Man habe Anträge zur Beibehaltung des Toggenburger Standorts diskutiert, diese hätten aber keine Mehrheit gefunden, hiess es Ende August in der Medienmitteilung der vorbereitenden Kommission lapidar.

Nur die SP dürfte im Kantonsrat opponieren

Auch die Kantonalparteien stellen sich grossmehrheitlich hinter die Regierung. Nur die SP äussert sich ablehnend, sie spricht von einer «Abbauvorlage». Der Toggenburger SP-Kantonsrat Christoph Thurnherr sagt:

SP-Kantonsrat Christoph Thurnherr. Bild: PD

«Eine bürgerliche Mehrheit will die fünf Landspitäler Altstätten, Rorschach, Flawil, Wattwil und Walenstadt schliessen. Dagegen kämpft die SP.»

Die angesprochenen Parteien zeigen allerdings regionale Unterschiede. Nach dem Entscheid der vorberatenden Kommission schrieb die SVP Toggenburg, dass der ländliche Raum das Nachsehen habe. Kantonsrat Ivan Louis wird mit den Worten zitiert:

SVP-Kantonsrat Ivan Louis. Bild: PD

«Die Kommission hat leider – wie die Regierung – die heftigen Hinweise der medizinischen Experten schlicht ignoriert.»

Auch bei der FDP sind die Reihen nicht geschlossen. In einem Communiqué zeigten sich sechs Vertreterinnen und Vertreter des Toggenburger Freisinns enttäuscht. Sie verlangen für das Spital Wattwil eine Zusatzschlaufe wie für den Standort Walenstadt. Bei einer Schliessung drohe eine «eklatante medizinische Unterversorgung», sagen die sechs Freisinnigen. «Das Toggenburg ist aufgrund seiner topografischen Lage, der demografischen Entwicklung, des touristischen Angebots und des nicht vorhandenen Anschlusses an Hochleistungsstrassen ein Spezialfall.»

Der Freisinn ist sich nicht einig

Nicht bei allen Toggenburger Freisinnigen kommen die Pläne so schlecht weg. Die Kantonsratsfraktion stellte sich einstimmig hinter die vorberatende Kommission. In dieser Fraktion sitzen auch die Lütisburger Gemeindepräsidentin Imelda Stadler und der Nesslauer Gemeindepräsident Kilian Looser.

Looser sagt denn auch, er vermisse in der Spitaldiskussion eine unvoreingenommene Betrachtung des geplanten neuen Modells. Man höre immer nur, dass das Spital geschlossen werde, viele wüssten aber gar nicht, was am Standort Wattwil entstehen solle.

FDP-Kantonsrat Kilian Looser. Bild: PD

«Es wird zwar kein Spital in der herkömmlichen Form mehr geben, aber wir erhalten eine gute Lösung, die nicht in fünf oder zehn Jahren schon wieder diskutiert werden muss.»

Er vergleicht die Pläne mit der Umstrukturierung des Poststellennetzes. Da habe es auch viel Widerstand gegeben, die heutigen Agenturlösungen seien aber viel besser, nur schon wegen der Öffnungszeiten. Er betont denn auch, dass das geplante GNZ eine integrierte Notfallpraxis mit Anlaufstelle beinhalte, die rund um die Uhr geöffnet habe. «Eine Anlaufstelle reicht», findet Looser.

GNZ als gute Grundlage

Zudem ermögliche das GNZ Spezialsprechstunden aller Art, beispielsweise im Bereich Kardiologie oder Onkologie. Er lobt die angedachten Pläne der Solviva, die nebst Spezialpflege auch einige Passerelle-Betten zur Verfügung stellen wollen. Eine Konkurrenz zu den Pflegeheimen sei deren Angebot nicht.

Er verstehe auch nicht, weshalb die niedergelassenen Ärzte so sehr gegen die Pläne seien. Bei dem befürchteten Ärztemangel in der Region sei die angedachte Lösung ja gerade gut, weil der Kanton allfällige Lücken schliessen müsste. Das GNZ biete eine solide Grundlage, auf welcher aufgebaut werden könne.

Spital Wattwil als Ankerpunkt der Gesundheitsversorgung

Uwe Hauswirth, Präsident des Toggenburger Ärztevereins. Bild: Ruben Schönenberger

Die Ärzte lassen tatsächlich kein gutes Haar an den Plänen. Mehrfach schaltete sich der Toggenburger Ärzteverein (TÄV) in die Diskussion ein. Deren Präsident, Uwe Hauswirth, sagte zu den Ergebnissen der vorberatenden Kommission:

«Wir bedauern es ausserordentlich, dass es in Wattwil offenbar aus politischen Gründen einfach grundsätzlich keine stationären medizinischen Leistungen mehr geben darf – weder von einem öffentlich-rechtlichen Spital noch mit einer privaten Lösung.»

Eine Lösung unter Einbezug Privater schwebt der Gemeinde Wattwil seit geraumer Zeit vor. Nach dem Kommissionsentscheid bekräftigte Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner noch einmal: «Unsere Partner stehen weiterhin für eine alternative Lösung in Kooperation mit dem Kanton zur Verfügung.»

Region wird übergangen

Gunzenreiner betonte zudem erneut, dass Lösungen aus der Region nicht adäquat berücksichtigt würden. In der Region könne man am besten beurteilen, wie die Versorgungslage aussehe. Diese sieht der TÄV gefährdet. Das Spital Wattwil sei der Ankerbetrieb der Gesundheitsversorgung im Toggenburg. Ohne diesen laufe man in einen Versorgungsnotstand.

TÄV-Präsident Hauswirth ist auch der Sprecher für eine angekündigte Initiative. Winkt der Kantonsrat die Pläne der Regierung durch, will ein Komitee, dem unter anderem Alois Gunzenreiner und der ehemalige SVP-Schweiz-Präsident Toni Brunner angehören, diese unter dem Namen Grundversorgungsinitiative lancieren. Das Ziel: den Spitalstandort Wattwil im Gesetz festschreiben. Auf Kosten von Wil, dort reiche ein GNZ.

Bis gestern haben gemäss Hauswirth 646 Personen zugesichert, mindestens zehn Unterschriften zu sammeln.

Ist jetzt Wil gefährdet?

Mit der Initiative könnte der Kampf zwischen Wil und Wattwil Fahrt aufnehmen. In der Äbtestadt war man sich lange sicher, nicht in den Strudel der Abbaupläne zu geraten. Obwohl die Kritiker der Vorlage immer darauf hinwiesen, dass der Norden des Kantons überversorgt sei und man besser auf die bald nötigen Investitionen in Wil verzichten würde, als bereits getätigte Investitionen in Wattwil zu vernichten.

Wird in Wil dereinst investiert? Bild: Mareycke Frehner

Jüngste Äusserungen von Gesundheitschef Bruno Damann dürften in Wil für Verunsicherung gesorgt haben. In einem Interview mit dieser Zeitung sagte der Regierungsrat, bevor man in Wil investiere, müsse man prüfen, ob es das Spital Wil noch brauche. Nötig seien dafür 7000 Ein- und Austritte. Aktuell behandelt das Spital Wil etwa 6000 Patientinnen und Patienten pro Jahr, jenes in Wattwil 2500.

Vorgehen ungeschickt gewählt

SVP-Kantonsrat Erwin Böhi lässt sich von den Aussagen Damanns allerdings nicht verunsichern. «Es ist völlig normal, dass in der nächsten Runde der Spitaldiskussion das Spital Wil genauer betrachtet wird», sagt er. «Auch im Zusammenhang mit möglichen interkantonalen Kooperationen.» Böhi hatte sich als einer der wenigen gegen das Ausspielen der beiden Standorte der Spitalregion Fürstenland Toggenburg ausgesprochen.

Erwin Böhi, SVP-Kantonsrat. Bild: PD

«Die Spitäler in Wil und Wattwil sind siamesische Zwillinge. Eine Trennung birgt grosse Risiken.»

Entsprechend findet er auch das Vorgehen der Toggenburger Kritiker ungeschickt. Statt der geplanten Gesetzesinitiative, die das Spital Wil zum GNZ machen will, hätte man besser die Form einer Einheitsinitiative gewählt, die das Spital Wattwil festschreibt, ohne das Spital Wil zu attackieren, findet er. «Dafür hätte man erst noch 2000 Unterschriften weniger sammeln müssen.»

Das Vorgehen der Toggenburger habe bisher nicht gefruchtet, stellt Böhi fest. «In Walenstadt hat man sich zusammengerauft, in Flawil still gearbeitet, diese Regionen haben etwas erreicht.» In Wattwil hingegen stünde man nun, da der Kantonsrat seine Beschlüsse fassen werde, mit leeren Händen da. Anders sieht das TÄV-Präsident Hauswirth. Auf absehbare Zeit werde es in Wil sowieso nur noch ein GNZ geben, deshalb müsse man die Diskussion jetzt führen. Zudem sei es «politische Manipulation», dass die interkantonale Zusammenarbeit in Walenstadt jetzt Thema sei, in Wil aber nicht.

Bürgerforum ruft zur Demonstration auf

Letzteres wird morgen im Kantonsrat Thema sein. Die vorberatende Kommission möchte die Regierung beauftragen, «für den Standort Wil unter Berücksichtigung der interkantonalen Zusammenarbeit dem Kantonsrat spätestens fünf Jahre nach Vollzugsbeginn dieses Erlasses einen Bericht vorzulegen und allenfalls Antrag über die Weiterentwicklung am Standort Wil zu stellen».

Im Vordergrund dürften aber andere Fragen stehen. Solchen müssen sich die Kantonsrätinnen und Kantonsräte wohl schon vor dem Betreten der Olma-Hallen, wo die Session erneut stattfindet, stellen. Das Bürgerforum Pro Regionalspital Wattwil hat für morgen zu einer Demonstration aufgerufen, die SP Toggenburg hat sich diesem Aufruf angeschlossen.