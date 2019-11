Nirgends sonst so deutlich: Toggenburg spricht sich klar für den Campus Wattwil aus Die Vorlage zum gemeinsamen Campus von Kantonsschule und Berufs- und Weiterbildungszentrum Toggenburg wurde im Toggenburg deutlich angenommen. Ruben Schönenberger

Dürfte bald ausgedient haben: Die jetzige Kantonsschule in Wattwil. (Bild: Michel Canonica)

Etwa vier von fünf Stimmbürgerinnen und Stimmbürger des Kantons St.Gallen sprachen sich am Sonntag für den Campus Wattwil aus. Sie befürworten damit einen Neubau der Kantonsschule Wattwil, eine Sanierung des Berufs- und Weiterbildungszentrums Toggenburg (BWZT) und einen gemeinsamen Campus für die beiden Bildungsstätten.

Insbesondere im Toggenburg wurde im Vorfeld der Abstimmung die Wichtigkeit dieser betont. Entsprechend deutlich stellten sich die Gemeinden des Wahlkreises hinter die Vorlage. Am deutlichsten fiel die Zustimmung in Lichtensteig aus. Über 95 Prozent der abstimmenden Bevölkerung legte ein Ja in die Urne. Doch auch die restlichen neun Plätze in den Top Ten belegten Toggenburger Gemeinden. Die beiden anderen Gemeinden folgen auf den Plätzen 13 (Neckertal mit 87,16 Prozent Ja-Stimmen) und 15 (Kirchberg mit 85,4 Prozent Ja-Stimmen).

Auch im Wahlkreis See-Gaster waren alle Gemeinden dafür

Wenig überraschend finden sich die Gemeinden des Wahlkreises See-Gaster am anderen Ende der Tabelle. Vertreterinnen und Vertreter der Region hatten sich wiederholt dafür ausgesprochen, die neue Kantonsschule nicht in Wattwil sondern im Linthgebiet zu bauen. Am deutlichsten fiel die Ablehnung in Rapperswil-Jona aus. Auch in der zweitgrössten Stadt blieben die Nein-Stimmenden mit knapp 39 Prozent aber deutlich in der Minderheit.

Die Rosenstadt sticht auch bei der Stimmbeteiligung hervor. Fast jeder zweite Stimmberechtigte (48,46 Prozent) ging an die Urne. Die Ständeratswahl mit Beteiligung von Benedikt Würth, dem Kandidaten aus Rapperswil-Jona, dürfte hier auch mitgeholfen haben. Auch im Toggenburg war die Wahlbeteiligung im Vergleich zum Gesamtkanton hoch. In Wattwil gingen 43,79 Prozent der Stimmberechtigten an die Urne. Lediglich Kirchberg (32,87 Prozent) und Neckertal (30,88 Prozent) liegen unter dem Wert des Gesamtkantons von 34,15 Prozent.

Höchste Stimmbeteiligung weder im Toggenburg noch im Linthgebiet

Auf Wahlkreisebene zeigen sich erwartbare Resultate. Die Zustimmung war im Toggenburg besonders hoch, im See-Gaster am tiefsten. Die Stimmbeteiligung war in beiden Wahlkreisen höher als im Gesamtkanton. Am höchsten war sie jedoch im Wahlkreis Rorschach (41,59 Prozent), wo die Stadtpräsidiumswahl in Rorschach und die Abstimmung über den Autobahnanschluss die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger mobilisiert haben dürfte.