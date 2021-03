Niederuzwil Trotz Coronapandemie: Warum Nicole und Peter Gemperle zum jetzigen Zeitpunkt neue Pächter im «Landhaus» werden Das neue Pächterehepaar sieht viel Potenzial im traditionellen Gasthaus und hofft, dass der Lockdown für die Restaurants am 22. März endet. Philipp Stutz 04.03.2021, 08.55 Uhr

Nicole und Peter Gemperle sind die neuen Gastgeber im Restaurant Landhaus. Bild: Philipp Stutz

Aufbruchstimmung im «Landhaus»: Staubsauger und weiteres Putzmaterial finden sich in der Gaststube. Die Lokalitäten werden auf Vordermann gebracht. Vorhänge sind entfernt worden, womit mehr Licht die Räume durchfluten kann. Mit «Landhaus» und «marktfrisch» sind Fenster beschriftet.

Hoffnung, dass die Restaurants am 22. März öffnen dürfen

«Wir sind dabei, alles neu einzurichten», sagt das neue Gastgeberpaar Nicole und Peter Gemperle. Die beiden hoffen, dass der Lockdown, der die Gastronomie besonders hart getroffen hat, am 22. März endlich aufgehoben wird. Und dass danach eine Beruhigung der Situation eintritt.

Dass der Neubeginn in eine schwierige Zeit fällt, dessen sind sich die beiden bewusst. «Hier in Uzwil hat es aber viele Industrie- und Gewerbebetriebe mit zahlreichen Mitarbeitern», sagt Peter Gemperle.

Das Potenzial sei durchaus vorhanden, um wieder erfolgreich am Markt tätig zu sein. «Und wir starten mit komplett neuem Konzept.» Im «Landhaus» seien sowohl Handwerker als auch Geschäftsleute willkommen. Und selbstverständlich Vereine.

Hotelöffnung und «Büezer-Zmittag»

Am Donnerstag wird der Hotelbetrieb wieder aufgenommen. Dann wird im «Landhaus» zwischen 11 und 14 Uhr auch ein «Büezer-Zmittag» angeboten. Bauarbeiter, Handwerker auf Montage und weitere Berufsleute, die während des ganzen Tages draussen arbeiten, können auf Voranmeldung im Restaurant, nun «Betriebskantine» genannt, eine warme Mahlzeit einnehmen.

Die Bewirtung ist an strenge Auflagen geknüpft. Betriebe registrieren sich über den Verband Gastro St.Gallen auf einer Liste. Zudem müssen Daten der Gäste erfasst und fürs Contact-Tracing aufbewahrt werden. Schliesslich gilt ein Schutzkonzept.

Marktfrische, gutbürgerliche Küche

«Der Entscheid zur Führung einer Betriebskantine kam für uns überraschend», sagt Peter Gemperle. Mit Plakaten werde man auf das Angebot aufmerksam machen. «Ausserdem sind wir dabei, Baugeschäfte und Handwerker zu kontaktieren», ergänzt seine Gattin.

«Ich werde eine marktfrische, gutbürgerliche Küche mit saisonalen Produkten anbieten», beschreibt der gelernte Koch sein kulinarisches Angebot und fügt mit Bezug auf das Adjektiv «marktfrisch» scherzend hinzu: «Die Gäste sollen wissen, dass es für mein Handwerk nicht in erster Linie einen Büchsenöffner braucht.»

Das «Landhaus» zählt zu den traditionsreichen Gasthäusern in Niederuzwil. Bild: Philipp Stutz

Zum künftigen Angebot zählen der Handwerker-Znüni, mittags zwei Menus, ein Wochenhit und A-la-carte-Gerichte. Als Klassiker wird Tartar vom Schweizer Rind angeboten. Und als Frühlingsgericht empfehlen die Gastgeber frische Spargeln mit Sauce hollandaise. Zum Angebot gehören auch Take-away und Hauslieferdienst.

Gastgeber mit Erfahrung in der Hotellerie

Das Gasthaus verfügt über 25 Hotelzimmer, die zum Teil erneuert worden sind. «Wir möchten unsere Hotelgäste gerne dafür gewinnen, ihr Nachtessen hier im Hause einzunehmen», sagt Gemperle. Er ist Bürger von Degersheim und im aargauischen Oftringen aufgewachsen. Seine Gattin stammt aus der Ostschweiz und wird sich vor allem administrativen Aufgaben widmen. «Ich bin eine Allrounderin», sagt sie über sich.

Die neuen Gastgeber besitzen Erfahrung in der Hotellerie. Peter Gemperle hat nach seiner Kochlehre einige Jahre bei Mövenpick – damals noch unter der Leitung von Ueli Prager – gearbeitet. Während acht Jahren hat er zusammen mit seiner Frau das Hotel Krone im appenzellischen Brülisau geführt. Das Hotel Pellas in Vella in der Bündner Surselva zählte zu ihren weiteren Stationen.

Zuletzt haben sie die Strandwirtschaft Schlössli im thurgauischen Bottighofen geführt. Nun wollen sie einen Betrieb übernehmen, der mehr konstante Dienstleistungen hat. Das heisst, sie möchten keinen Saisonbetrieb mehr führen. Vor allem wollen sie mehr Zeit für ihre beiden schulpflichtigen Töchter haben.

Ein Haus mit Tradition

Ende vergangenen Jahres hat Lukë Prenrecaj die Geschäftstätigkeit auf dem «Landhaus» nach achtjähriger Tätigkeit aufgegeben und sich einem neuen Projekt zugewandt (diese Zeitung berichtete). Das «Landhaus» ist ein traditionsreiches Lokal, das über ein Restaurant und einen unterteilbaren Saal verfügt, der Platz für über 100 Personen bietet.

Legendär war das frühere Wirtepaar Hedi und Köbi Hollenstein, das dem Gasthaus während vieler Jahre den Stempel aufgedrückt hat. Erwähnenswert ist, dass der Gasthof vor über vierzig Jahren einer Feuersbrunst zum Opfer fiel und danach stilgetreu wieder aufgebaut wurde.