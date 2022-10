Niederuzwil Schulhaus statt Gesundheitszentrum? – Thurklinik zeigt sich überrascht: «Spital in Flawil wurde geschlossen und jenes in Wil ist überlastet» Die Thurklinik wollte das Seniorenzentrum Marienfried in Zusammenarbeit mit der Gemeinde weiterführen. Nun ist das Vorhaben gescheitert. Philipp Stutz Jetzt kommentieren 05.10.2022, 12.09 Uhr

Max Fischer, ärztlicher Leiter (links), und Michael Pasquale, Mitglied der Geschäftsleitung der Thurklinik. Bild: Philipp Stutz

Das Seniorenzentrum Marienfried in Niederuzwil wird wegen anhaltend tiefer Belegung Ende Jahr geschlossen. Danach steht die Umnutzung zu einem Schulhaus zur Debatte («Wiler Zeitung» vom 28. September). Diese Nachricht hat die Leitung der direkt ans Areal des Marienfried grenzenden Thurklinik mit einigem Erstaunen zur Kenntnis genommen. «Wir standen in Kontakt mit der Gemeinde Uzwil und haben Interesse bekundet, das Marienfried weiterzuführen», sagt Michael Pasquale, Mitglied der Geschäftsleitung.

Die Thurklinik habe Alternativen in Form eines Gesundheitszentrums angeboten. Dabei geht es laut Max Fischer, leitender Arzt der Thurklinik, um öffentlichen Nutzen. In der Westschweiz habe sich beispielsweise Public-private-Partnership – eine vertraglich geregelte Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Hand und Unternehmen der Privatwirtschaft in einer Zweckgesellschaft – längst etabliert. «In der Ostschweiz ist diese Art der Zusammenarbeit aber offensichtlich noch kaum bekannt.»

Die Kehrtwende der Gemeinde sei überraschend gekommen. Doch die Idee eines Gesundheitszentrums bleibe bestehen. Da die Zusammenarbeit mit der Gemeindebehörde nicht zustande gekommen ist, wird sich die Thurklinik nun mit privaten Partnern nach weiteren Projekten umsehen.

Regionale Versorgungsaufgabe wahrnehmen

Die Thurklinik ist die zweitgrösste Privatklinik im Kanton St.Gallen. Bild: Philipp Stutz

«Das Spital in Flawil wurde geschlossen und jenes in Wil ist überlastet», sagt Max Fischer. Im Rahmen der kantonalen Spitalpolitik würde die Niederuzwiler Klinik deshalb gerne eine regionale Versorgungsaufgabe innerhalb des Gesundheitswesens wahrnehmen.

Die Thurklinik besteht seit 90 Jahren und ist heute die zweitgrösste Privatklinik im Kanton St.Gallen. Sie hat christliche Wurzeln und wurde ursprünglich von Pallottinerschwestern geführt. «Der Gedanke, Gutes zu tun, ist noch heute wichtig», sagt Max Fischer. Doch wolle man sich dem Zeitgeist nicht verschliessen und die Klinik im Geiste des 21. Jahrhunderts weiterführen.

Klinik mit verschiedenen Fachgebieten

Die Thurklinik war einst eine reine Geburtsklinik. Nun hat sich das Unternehmen zu einer multidisziplinären Chirurgie-Spezialklinik entwickelt. «Ein medizinisch und betriebswirtschaftlich wichtiger Schritt», wie Max Fischer betont. Weiterhin angeboten werde die Frauenheilkunde. In der Thurklinik seien Belegärzte tätig, die an grösseren Schweizer Privatkliniken akkreditiert sind.

In der im Sommer 2014 erstmals publizierten Spitalliste des Kantons St.Gallen ist die Thurklinik mit 26 Leistungsbereichen aufgeführt. Patienten entstammen einer grösseren Region, die weit über den Kanton St.Gallen hinausreicht. «Das Bild und die Anforderungen an eine Klinik verändern sich dauernd», sagt Max Fischer. Sie bewege sich in einem dynamischen Umfeld, einer Art Wildwasserfahrt. Die Klinik stehe im Spannungsfeld der medizinischen Wissenschaft, der Politik und Krankenkassen sowie den Ärzten. Und nicht zuletzt der Patienten. «Im Mittelpunkt steht immer der Mensch», betont Max Fischer.

