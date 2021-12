Solarpionier Markus Eisenring baut aus Autobatterien Solarspeiche

Niederuzwil Für sein Haus und die Nachbarn: Solarpionier Markus Eisenring macht ausgediente Autobatterien zu Hausspeicheranlagen Er gehörte zu den ersten, die auf Solarenergie als alternative Antriebstechnologie im Fahrzeugbau setzten. Heute ist der ausgebildete Maschinenbauingenieur und Wasserkraftwerkbauer Markus Eisenring aus Niederuzwil pensioniert. Doch das Tüftlergen lässt ihn nach wie vor nicht ruhen. Andrea Häusler Jetzt kommentieren 08.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das E-Fahrzeug Stromboli II in der Garage von Markus Eisenring in Niederuzwil: Eine Batteriepackung befindet sich im Kofferraum, die restlichen sechs sind im Unterboden verbaut. Bild: Andrea Tina Stalder

Stromboli II steht noch immer in Markus Eisenrings schmaler Garage an der Bienenstrasse in Niederuzwil. Eben hat der handliche, rote Vierplätzer neue Winterreifen bekommen. «Ich fahre ihn nach wie vor fast täglich», sagt der 74-Jährige. Dabei ist der elektrobetriebene Kleinwagen mit seinen 26 Jahren bereits ein Youngtimer. Aber nicht irgendeiner. Das Fahrzeug gehört zu den ersten alltagstauglichen Elektrofahrzeugen, die im Schweizer Verkehr zugelassen wurden. Entstanden war es, als Nachfolger des im Rennsport erfolgreichen Prototypen Stromboli I, als Gemeinschaftswerk von elf Kleinbetrieben aus der Region Uzwil.

Rund zwei Millionen Franken waren damals in das möglichst leichte, zukunftsträchtige Projekt investiert worden. Das Ziel, es zur Produktion in einer Kleinserie zu bringen, wurde allerdings nie erreicht. Zwar erhielt Stromboli II am Automobilsalon 1996 hohe Beachtung, jedoch zeigte sich rasch, dass die Herstellungskosten hinsichtlich einer breiten Vermarktung markant zu hoch waren. Markus Eisenring spricht von 80'000 Franken ohne Batteriepakete.

Werkstatt im Raum Uzwil gesucht

70'000 Kilometer hat Stromboli II inzwischen auf dem Tacho. 6‘000 hatte er mit Bleibatterien abgespult, die übrigen mit jenen Lithium-Eisenphosphat-Batterien, die Markus Eisenring 2010 im Fahrzeug verbaute und die dem Auto eine für damalige Verhältnisse revolutionäre Reichweite von 270 Kilometern ermöglichten. Jetzt sollen sie ausgetauscht werden.

Die Ersatzzellen liegen in Eisenrings unbeheiztem Keller bereit. «Eigentlich sollten sie bereits verbaut sein», sagt er. Und jetzt bremse der Winter das Projekt aus. Tatsächlich ist erst einer der Batterieblöcke fertig verdrahtet, mit Heiz- und Kühlfunktionen ausgestattet. «Es fehlt hier der Platz, um mehr oder weniger komfortabel arbeiten zu können», sagt der gelernte Maschineningenieur und ergänzt: «Schön wäre es, im Raum Uzwil eine kleine Werkstatt benutzen zu können.»

E-Autobatterien als Hausspeicher

Mit den neuen Batterien dürfte Stromboli II eine Reichweite von 400 Kilometern erreichen. Dies mit gut fünfzig Prozent des bisherigen Batteriegewichts und Beschaffungskosten, die knapp 80 Prozent unter denen von 2010 liegen. Die Zeiten ändern sich.

Eines der Antriebspakete des vierplätzigen, alltagstauglichen Youngtimers Stromboli II. Bild: Andrea Tina Stalder

Die ausgedienten 25-Kilowattstunden-Lithiumbatterien, die nach wie vor die Hälfte des ursprünglichen Energiegehalts aufweisen dürften, sollen jedoch nicht entsorgt, sondern als Hausspeicher für die Energie aus der Fotovoltaikanlage auf dem Dach wiederverwertet werden. «Einerseits geht es mir um die Nachhaltigkeit, anderseits aber auch darum aufzuzeigen, dass das funktioniert», sagt Eisenring, der das Tüftlergen nach wie vor nicht verbergen kann.

Wiederum sei es ein Teamprojekt. Diesmal unterstütze ihn, nebst seiner Frau Helena, der einstige Tour de Sol-Teilnehmer Thomas Kuster aus Rorschacherberg. Die Tour de Sol war das erste Rennen für Fahrzeuge, die sich mit einem Solarantrieb fortbewegten und führte 1985 über fünf Etappen von Romanshorn nach Genf.

Stromverkauf innerhalb des Quartiers

Hausspeicher sind zwar kein Novum, aber in der Anschaffung noch teuer, sagt Eisenring. Im Gegensatz zu Batterien von Elektrofahrzeugen, deren Effizienz und Kapazität auch dann noch beachtlich seien, wenn sie für den Fahrzeugantrieb nicht mehr ausreichten: «6 bis 10 kWh beträgt der Speicher eines durchschnittlichen Einfamilienhauses. Die ausgediente Batterie bringt immer noch anderthalb oder sogar doppelt soviel Energieinhalt», erklärt Eisenring.

Die Idee, ausgediente Batterien von Elektrofahrzeugen wiederzuverwerten, entstand beim Ersatz der Fotovoltaikanlage auf dem Dach seiner Liegenschaft vor vier Jahren. Markus Eisenring sagt:

«Sie produziert dreimal soviel Energie, wie wir für Haus und Elektroauto verbrauchen.»

Dennoch muss er Strom aus der öffentlichen Energieversorgung beziehen, weil die Stromerzeugung zeitlich nicht immer mit der -nutzung übereinstimmt. Der Hausspeicher schafft den Ausgleich und auch die Basis für die Umsetzung einer weiteren Idee. Eisenring schwebt ein Zusammenschluss zum Energieverbrauch im Quartier vor: «Mit dem Verkauf von Energie an die Nachbarschaft profitieren beide», sagt Markus Eisenring. «Ich erhalte etwas mehr für den Strom als bei der Netzeinspeisung und meine ‹Kunden› zahlen etwas weniger als beim Strombezug bei der SAK.»

Das brotlose Geschäft von Pionieren

Markus Eisenring, der als Pionier der Elektromobilität überregional bekannt geworden ist, der Solarrennen bestritt, in Nepal Kleinkraftwerke und in der Wüste von Bahrain Wasserturbinen Instand setzte, ist auch neun Jahre nach seiner Pensionierung nicht ruhiger geworden. Nur: auch seine aktuelle Idee dürfte sich nicht kommerzialisieren lassen.

Eisenring lacht und relativiert: «Tatsächlich sind wir zu klein und wohl auch marketingmässig zu wenig versiert, um damit das grosse Geld zu verdienen. Doch gäbe es keine Pioniere, wären viele Entwicklungen erst viel später in Schwung gekommen. Und: Es gibt ja auch andere Werte als Geld.» Ihn interessierten eben Themen wie Energie, Umwelt, Nachhaltigkeit und Innovation. Vieles lasse sich in solchen Projekten umsetzen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen