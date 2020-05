Niederbüren: Traktor kollidiert mit Auto Beim Abbiegen prallte ein Traktor in ein Auto. Der 36-jährige Autolenker wurde dabei leicht verletzt. 21.05.2020, 11.16 Uhr

In Niederbüren kollidierten am Mittwoch ein Traktor und ein Auto. Bild: Kapo SG

(kapo/rus) Am Mittwoch kollidierten auf der Gossauerstrasse in Niederbüren kurz nach 13 Uhr ein Auto und ein Traktor. Ein 20-Jähriger war mit seinem Traktor mit Frontlader vom Niederbürer Zentrum nach Gossau unterwegs. Bei der Verzweigung Oberdorfstrasse bog er links in die Oberdorfstrasse ein. Gleichzeitig kam ihm ein 36-Jähriger mit seinem Auto entgegen. In der Folge prallte der Frontlader des Traktors in die linke Seite des Autos. Bei der Kollision verletzte sich der 36-jährige Autofahrer leicht. Er konnte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Der entstandene Sachschaden beträgt über 10'000 Franken.