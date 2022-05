Niederbüren: Versteckte Talente präsentierten ihre Kunstwerke

In Niederbüren kreieren Kunstschaffende in unterschiedlichsten Bereichen Werke, die sie selten oder nie der Öffentlichkeit präsentieren können. In einer gemeinsamen Ausstellung zeigten zehn von ihnen Exponate, welche einen Eindruck von vielfältiger Kunst vermitteln.

Ernst Inauen 16.05.2022, 10.08 Uhr