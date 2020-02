Interview «Newcomer sind bezahlbar» – Künftige Stars des Blues spielen in der «Chrüter & Choller» -Bar in Wildhaus Seit über vier Jahren organisiert Michael Max Müller in der «Chrüter & Choller»-Bar in Wildhaus Blueskonzerte. Interview: Christiana Sutter 18.02.2020, 05.00 Uhr

Blues in der «Chrütter & Choller»-Bar: (von links) Max Pierini, Pablo Leoni, Giles Corey.

Er hat mit den ganz grossen Chicago-Bluesmusikern und schon mehrmals an den Blue Balls in Luzern gespielt: Giles Corey aus Chicago. Am vergangenen Samstag spielte er an der Blues Session in der Chrüter & Choller Bar im Hotel Hirschen Wildhaus. Zuerst heizte der Sänger mit seiner Gitarre die Besucher mit rockigen Klängen an, bevor er mit souligen und funkigen Klängen zu seiner Leidenschaft, dem Chicago Blues, überging. Das zweistündige Konzert begeisterte jeden Liebhaber des Rock, Soul, Funk und Blues. Begleitet wurde Giles Corey von Max Pierini am Bass und Pablo Leoni an den Drums. Dieser organisierte den kurzen Abstecher nach Wildhaus, bevor es an weitere Blues Sessions nach Italien ging.

Wer trifft die Auswahl der Bluesmusiker und nach welche Faktoren?

Michael Max Müller: Ich arbeite mit Pablo Leoni zusammen, er hat eine Musikagentur in Italien. Leoni ist weltweit als Musikscout unterwegs und holt jedes Jahr mehrere Stars aus Übersee nach Europa.

«Diese Musiker sind in Übersee bereits bekannt, oft sind es Newcomer.

Diese Newcomer aus Übersee sind

auch bezahlbar. Die europäischen

Stars wären unbezahlbar.»

Ein weiteres Kriterium für die Auftritte in der «Chrüter & Choller»-Bar ist das Niveau der Musiker. Pablo Leoni stellt jeweils eine Tournee mit rund 300 Auftritten in Europa zusammen, einer dieser Auftritte ist dann bei uns in Wildhaus. Leoni ist auch Musiker und spielt als Schlagzeuger bei den Auftritten mit. Für die Auftritte während der Blues Winter Session im Hirschen suche ich selber noch ein bis zwei europäische Bluesmusiker.

Ist der Blues Ihre Musik?

Ja. Das kommt von früher. In Oberwangen, im Hinterthurgau, gab es die Skihütte Oberwangen. Während des Winters wurden Blueskonzerte organisiert. Dort bin ich auf den Geschmack des Blues gekommen. Beispielsweise Philipp Fankhauser konnte seine ersten, grossen Erfolge in der Skihütte feiern.

Simone und Michael Müller-Walt führen das Hotel Hirschen in Wildhaus in sechster Generation. Bild: Christiana Sutter

Sie haben nicht den Choller, eben den Blues?

Nein. Ich habe gerne gute Musik

Mit diesen Blues Anlässen ist das Hotel Hirschen in der Klangwelt Toggenburg in bester Gesellschaft. Was war die Motivation gerade Blues, im eher volkstümlichen Toggenburg, anzubieten?

Blues ist auch volkstümlich, es ist der Ursprung der modernen Musik und passt ins Toggenburg.

Die Obertoggenburger sind gegenüber Neuem etwas reserviert. Wer sind die Konzertgäste?

Mittlerweile besuchen viele Einheimische, Zweitwohnungsbesitzer und Leute aus der Region die Konzerte. Aus dem Raum Zürich gibt es eine Stammkundschaft. Je nach Act kommen die Gäste aus der ganzen Schweiz.

Nebst den Blueskonzerten ist das Hotel Hirschen inzwischen bekannt, dass in regelmässigen Abständen Neues entsteht. Unlängst das «Chalet Max», ein Eventlokal. Wie ist es dazu gekommen?

Die Idee kam von einem Stammgast. Er meinte, dass so ein Fonduechalet gut zu uns passen würde. Dies war im Januar 2019. Im April 2019 haben wir uns entschlossen, die Idee in die Tat umzusetzen. Wobei wir uns das Ziel gesetzt haben, dass es bereits im Winter 2019/2020 in Betrieb sein muss. Es ist ein weiterer Meilenstein zum Vorwärtskommen, in einer Zeit, wo vieles geschlossen wird.

«Ich bin der Überzeugung, dass wir mehr solche Angebote schaffen müssen. Seien es Hotels oder Bars. Je mehr das Dorf belebt wird umso besser.»

Ich bin froh, ist dieses Chalet so gut gestartet. Es zeigt, dass solche Angebote nötig sind, um die Lebendigkeit des Dorfes zu aktivieren, und dass diese wieder ins Tal zurückkommt. Wir haben uns auf die Fahne gesetzt, dass wir diese Lebendigkeit leben. Dies auch ein Grund, dass wir 365 Tage im Jahr offen haben. Das Schlimmste was passieren kann, ist, dass wir in einen Überlauf geraten. An Spitzentagen gibt es zu wenig Restaurationsplätze, aber super Umsätze. Irgendwann kommen die Gäste nicht mehr. Das ist eine grosse Gefahr und die ist aktuell erheblich. Die Gäste müssen eine Auswahl haben, deshalb benötigen wir mehr Angebote. Ich wünsche mir zwei oder drei weitere, neue konkurrenzfähige Hotels.

Dieser Grundwert, der Lebendigkeit für das Hotel Hirschen. Haben Sie sich mit dieser Philosophie schon vor der Übernahme des Hotels zusammen mit Ihrer Frau Simone, befasst?

Das hat man schnell gemerkt. Denn wenn die Leute von früher erzählen, dann stimmt etwas nicht. Hier oben ist das extrem. Eigentlich müsste die Bevölkerung darüber berichten, wie toll es jetzt ist, hier zu leben.

Hinter dem «Chalet Max» gibt es eine Eisstockbahn mit einer Kunststoff Eisfläche. Wie ist das Echo auf dieses Angebot?

Aktuell sind wir sehr zufrieden. Gespannt sind wir, wie es im Sommer läuft. Die Idee dahinter ist auch der Trend, dass sich die Gesellschaft «eventisiert». Man will etwas unternehmen und dabei gesehen werden. Diese Möglichkeit bieten wir an. Sei es für Vereine, Gruppen oder Firmen. Nach dem Eisstockschiessen haben die Gäste die Auswahl entweder ins Steakhouse, ins Chalet Max oder an die «Chrüter & Choller»-Bar zu gehen. Die Eisstockbahn kann aber auch stündlich von ausserhalb reserviert werden.

Das Hotel Hirschen setzt auf Tradition und zelebriert diese. Was ist noch immer traditionell im Hirschen?

Einerseits die Tradition des Hauses. Mutmasslich sind wir die älteste Hoteldynastie der Schweiz. Seit 1871 im Familienbesitz und von der Familie geführt. Das Hotel Hirschen ist seit jeher sehr innovativ. Man fördert schon immer die Lebendigkeit. Tradition sind auch die Werte in unserer Küche. Die Produkte sind aus der Region.

2021 wird das 150-Jahr-Jubiläum des Hotel Hirschen gefeiert. Können Sie schon etwas darüber verraten?

Wir sind mit Hochdruck an den Vorbereitungen. Es wird ein Jubiläumsbuch geben. Dieses beleuchtet die Geschichte des Hotels aber auch die Tourismusgeschichte des Kantons St.Gallen und insbesondere des Toggenburgs. Es ist in drei Teile gegliedert. Von der Gründung bis zum Ersten Weltkrieg, dann bis und mit Zweitem Weltkrieg und der dritte Teil berichtet über die Neuzeit. Es gibt Stimmen von Stammgästen wie sie beispielsweise den «Stall» erlebt haben aber auch Stimmen, welche die Glanzzeiten erlebt haben. Diese Geschichten wollen wir einfangen und festhalten. Beschönigen wollen wir aber auch nicht. Es werden die Ups und Downs reflektiert. Es werden verschiedene Jubiläumsanlässe organisiert. Wir freuen uns sehr darauf.

Sind bereits weitere Angebote, Ideen und Visionen in der Pipeline?

Unsere Vision für das Hotel ist einfach. Bewährtes in die Zukunft führen. Wir wollen unser Hotel mit gutem Gewissen einer siebten Generation übergeben. In der heutigen Tourismuswelt ist es normal, dass man als Hotel mehrere Standbeine vorweisen muss. Daran arbeiten wir. Das Chalet Max ist eine strategische Konsequenz davon. Darin werden künftig immer wieder Anlässe organisiert. Eines davon wird ein Max-Treffen sein. Bei uns männlichen Müllers haben alle drei Ms im Namen. Einer davon ist Max, das ist eine lange Familientradition. Unser Sohn heisst Max Müller.