Urs Heuberger möchte Kirchberger Schulratspräsident werden

Neuwahlen Rückkehr in die Heimat: Darum will Urs Heuberger Schulratspräsident von Kirchberg werden In der Gemeinde Kirchberg wird per kommendes Schuljahr ein neuer Schulratspräsident gesucht. Urs Heuberger, der einzige Kandidat, hat sich am Donnerstag den Wählerinnen und Wählern vorgestellt. Beat Lanzendorfer 08.04.2022, 15.00 Uhr

Urs Heuberger flankiert von den vier Ortsparteipräsidenten Linus Thalmann (SVP), Simon Seelhofer (FDP), Simon Rutz (die Mitte) und Stefan Diener (SP), von links. Bild: Beat Lanzendorfer

Das Budget der Gemeinde Kirchberg beträgt im laufenden Jahr rund 58 Millionen Franken. Etwa die Hälfte davon wird für die Bildung sprich für die Schule aufgewendet.

Weil sich deren Chef, Orlando Simeon, entschieden hat, sein Amt per Ende Juli niederzulegen und eine neue Herausforderung anzunehmen, wird mit Beginn des neuen Schuljahres im kommenden August ein neuer Schulratspräsident gesucht.

Eine Findungskommission, bestehend aus jeweils zwei Personen der vier Ortsparteien die Mitte, SVP, FDP und SP, hat sich aus mehreren Bewerbungen einstimmig für Urs Heuberger entschieden. Bis am Donnerstag ist keine weitere Bewerbung eingegangen. Heuberger selber ist parteilos. Am Donnerstagabend erhielt die Bevölkerung Gelegenheit, den Kandidaten kennen zu lernen und ihm auf den Zahn zu fühlen. Die Wahl findet am 15. Mai statt.

Der mögliche Neue kennt die Gemeinde

Urs Heuberger hat eine persönliche Verbindung zur Gemeinde. Seine Grosseltern lebten in Kirchberg. «Ich habe als Kind viel Zeit hier verbracht.» Der Bürger von Kirchberg hat in seiner Studienzeit auch hier gewohnt, zudem ist seine Frau Susanne eine Gähwilerin. Dorthin wird er nach einer möglichen Wahl ins Schulpräsidium seinen Wohnsitz verlegen.

Zurzeit wohnt Heuberger mit seiner Ehefrau und den zwei Töchtern in Wil. Der 46-Jährige ist aktuell noch Bereichsleiter Weiterbildung Wirtschaft am Berufs- und Weiterbildungszentrum Wil-Uzwil. Zuvor war er mehrere Jahre in beratenden und leitenden Funktionen in der Privatwirtschaft tätig.

Seinen schulischen Rucksack hat der gelernte Elektriker mit einer technischen Berufsmaturität erweitert. Zudem verfügt er über einen Bachelor of Business Administration der Liechtenstein University of Applied Science und einen Master of Arts in Accounting und Finance der Universität St.Gallen (HSG).

Sein Fachwissen im Gemeinderat einfliessen lassen

Auf die Frage aus dem Publikum, wie er sich an die Basis- und Vorschulstufe herantaste, hätte er doch bisher in erster Linie Erfahrung in der Erwachsenen- und Weiterbildung, sagte er: «Das ist richtig, herantasten ist hierfür das richtige Wort. Ich bin mir aber sicher, dass ich über ein gut ausgebildetes Team verfüge.» Im Weiteren findet er es spannend, wenn Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund miteinander arbeiten.

Zum Thema Schulschliessung in Dietschwil, das vor rund einem Jahr die Gemüter erhitzte, wollte er sich nicht äussern. Er hätte davon gehört, hätte aber zu wenig Kenntnis von der Situation, um sich zum jetzigen Zeitpunkt eine Meinung bilden zu können. Der Schulpräsident nimmt in der Kirchberger Einheitsgemeinde von Amtes wegen Einsitz im Gemeinderat. Hier hat Heuberger eine klare Meinung:

Urs Heuberger, Kandidat für das Kirchberger Schulpräsidium. Bild: Beat Lanzendorfer

«Ich finde es interessant, im Gemeinderat mitzuwirken, um dort mein Fachwissen einfliessen zu lassen.»

Kandidatur ist breit abgestützt

Für Schulrat David Mächler (SP), er gehörte der Findungskommission an, war es wichtig, Urs Heuberger näher vorzustellen: «Damit die Wählerinnen und Wähler wissen, auf wen sie sich einlassen.»

Dazu erklärt Simon Seelhofer, Präsident der FDP-Ortspartei und ebenfalls Mitglied der Findungskommission: «Wir wollten für das Amt des Schulratspräsidenten eine geeignete Person finden. Deshalb sind die vier Ortsparteien zusammengesessen und haben eine gute und konstruktive Zusammenarbeit gefunden.» In der Findungskommission seien auch bewusst mehrere Schulräte gewesen, die ihr Wissen einbringen konnten.

Schülerzahlen nehmen weiter zu

In der Gemeinde Kirchberg werden zurzeit in 16 Schulhäusern rund 1250 Schülerinnen und Schüler von etwa 225 Mitarbeitenden unterrichtet. Die Entwicklung der Schülerzahlen in den zwei grössten Dörfern Bazenheid und Kirchberg ist im Steigen begriffen. Sind es in Bazenheid im Schuljahr 2021/2022 rund 605 Schülerinnen und Schüler, wird diese Zahl gemäss Berechnungen in den kommenden drei Jahren auf 656 ansteigen.

In Kirchberg geht man davon aus, dass die Anzahl der Schülerinnen und Schüler von zurzeit 470 bis im Schuljahr 2024/2025 auf 500 ansteigen wird, wobei die Auswirkungen der Zentrumsüberbauung und weiterer Neubauten in die Berechnungen noch nicht eingeflossen sind. In Gähwil hingegen wird mit einem gleichbleibenden Bestand von etwa 110 Schülerinnen und Schülern ausgegangen.