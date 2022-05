Urs Heuberger zum neuen Kirchberger Schulratspräsidenten gewählt

ERSATZWAHL Die Nachfolge von Orlando Simeon ist geregelt: Urs Heuberger wird neuer Kirchberger Schulratspräsident Die einwohnermässig grösste Gemeinde des Toggenburgs hat einen neuen Schulverantwortlichen. Mit 1346 der 1562 Stimmen schaffte der Wiler Urs Heuberger die Wahl zum Kirchberger Schulratspräsidenten im ersten Wahlgang locker. Einen Gegenkandidaten hatte er nicht. Beat Lanzendorfer 15.05.2022, 15.12 Uhr

Urs Heuberger wird ab August im Kirchberger Gemeindehaus das Büro des Schulratspräsidenten beziehen. Bild: Beat Lanzendorfer

Urs Heuberger wird neuer Kirchberger Schulratspräsident. Der 46-Jährige tritt die Nachfolge von Orlando Simeon an. Bei den Erneuerungswahlen am Sonntag an der Urne erhielt er 1346 der gesamthaft 1562 eingegangenen Stimmen. 215 Stimmberechtigte legten einen leeren Stimmzettel in die Wahlurne. Die Stimmbeteiligung betrug knapp 30 Prozent.

Die Wahl Heubergers war erwartet worden. Zum einen hatte es keine Gegenkandidatur gegeben, zum anderen war der Parteilose von den Gemeindeparteien empfohlen worden.

In Dietschwil brodelt es

Zur Wahl sagt Heuberger: «Ich bin froh, dass mir die Stimmberechtigten das Vertrauen schenkten.» Er ist sich im Klaren, dass das Amt speziell in der Gemeinde Kirchberg eine Herausforderung darstellt. Aktuell gibt es zum Beispiel Unmut in Dietschwil, wo die Primarschule zu einer Basisstufe redimensioniert werden soll. Zu den mannigfachen Herausforderungen sagt Heuberger: «Genau darauf freue ich mich.» Er will alle engagierten Menschen in den Schulhäusern kennen lernen.

Seine persönliche Motivation für das Amt des Schulratspräsidenten liege darin, dass die Herausforderungen und Anspruchsgruppen vielseitig seien. Der Neugewählte wird sein Amt am 2. August antreten. Er sagt:

Urs Heuberger, ab August Kirchberger Schulratspräsident. Bild: Beat Lanzendorfer

«Die Zeit, in der Orlando Simeon noch hier ist, möchte ich nutzen, einen guten Übergang in die Wege zu leiten.»

Zurzeit noch in der Weiterbildung tätig

Der 46-Jährige ist verheiratet und Vater zweier Töchter im Schulalter. Zurzeit arbeitet er noch als Bereichsleiter Weiterbildung Wirtschaft am Berufs- und Weiterbildungszentrum Wil-Uzwil, an welchem er zusätzlich auch einen Lehrauftrag innehat.

Die Neuwahl wurde nötig, weil Orlando Simeon, der amtierende Amtsinhaber, nach sieben Jahren per Ende Juli seinen Rücktritt eingereicht hat. Simeon wurde 2005 in den Schulrat gewählt, 2015 übernahm er das Präsidium. Auf Anfang 2017 wurde er in der Einheitsgemeinde zusätzlich in den Gemeinderat gewählt. Gemäss eigener Aussage begründet er seinen Rücktritt mit seiner beruflichen Situation, welche er gut zehn Jahre vor seinem Pensionsalter nochmals neu gestalten möchte.