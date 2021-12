Schulratspräsident Orlando Simeon tritt zurück.

Neuorientierung Reaktionen zum Rücktritt von Schulratspräsident Orlando Simeon: «Eine Chance für die Zukunft der Gemeinde Kirchberg» Der Rücktritt des Kirchberger Schulratspräsidenten wird von den Ortsparteien bedauert. Sie sind sich einig: Die Nachfolge muss sorgfältig aufgegleist werden – auch wegen des derzeit laufenden Reformprozesses. Beat Lanzendorfer Jetzt kommentieren 09.12.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Kirchberger Gemeindehaus muss das Büro des Schulratspräsidenten neu besetzt werden. Bild: Beat Lanzendorfer

Der Kirchberger Schulratspräsident Orlando Simeon (FDP) hat seinen Rücktritt per 31. Juli 2022 eingereicht. Er begründet dies mit einer neuen beruflichen Herausforderung, die er annehmen wird: «Ich wollte meine Zukunft jetzt planen. In meinem neuen Job habe ich bis zur Pensionierung noch zwölf Jahre, in denen ich etwas bewegen kann.»

Sein Rücktritt habe nichts mit dem Nein der Stimmberechtigten zum Erweiterungsbau des Schulhauses Sonnenhof sowie dem Neubau einer Mehrzweckhalle zu tun. Genauso wenig sei dies mit der bisher gescheiterten Schulreform in Verbindung zu bringen. Er sagt:

Orlando Simeon (FDP), Schulratspräsident Kirchberg. Bild: Beat Lanzendorfer

«Das waren politische Entscheide und in einer Demokratie muss man auch einmal eine Niederlage wegstecken können.»

Mitten in einem Umstrukturierungsprozess

Die Stellungnahmen der Ortsparteien fallen unterschiedlich aus. Während die einen Orlando Simeons Rücktritt bedauern, sehen ihn andere als Chance.

Für die SP Alttoggenburg kommt der Rücktritt überraschend. Die Partei bedaure die Situation, habe aber Verständnis für Simeons Entscheidung und wünsche ihm einen guten Abschluss. Dazu sagt Stefan Diener, Präsident der SP Alttoggenburg: «Der Rücktritt fällt unglücklich mitten in die laufende Legislatur und in den Umstrukturierungsprozess von Gemeinde und Schule. Damit werden der Gemeinderat und die Parteien bei der Ausarbeitung einer Nachfolgelösung vor grosse Herausforderungen gestellt.»

Dies in erster Linie deshalb, weil es für dieses Amt ab 2025 noch kein Stellenprofil gibt respektive geben kann. Die Stimmbevölkerung wird frühestens im September 2022 entscheiden, in welcher Form die Schule Kirchberg zukünftig geführt wird. Und Diener weiter:

Stefan Diener, Präsident SP Alttoggenburg. Bild: Beat Lanzendorfer

«Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Kompetenzen des Schulpräsidiums nehmen dabei eine zentrale Rolle ein.»

Es werde sich zeigen, ob eine Person, welche die anspruchsvollen Kriterien für dieses Amt erfülle, sich auf ein solch unsicheres Blatt setzen werde und die Stelle schon im Sommer 2022 antreten möchte. Es liege nun in der Verantwortung des Schul- und Gemeinderates, eine professionelle Führung der Schule und einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten. Die SP Alttoggenburg werde den von ihr angestossenen Reformprozess aber weiterhin kritisch begleiten.

Linus Thalmann bedauert Rücktritt

Die Mitte sieht den Rücktritt als Chance für die Zukunft der Gemeinde Kirchberg. Parteipräsident Simon Rutz sagt: «Die Mitte wird sich um einen Wahlvorschlag bemühen und begrüsst Vorschläge und die Mitarbeit aus der Bevölkerung.» Eine weitere Stellungnahme wollte die Partei zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeben.

Bedauern äussert Linus Thalmann, Präsident der SVP Kirchberg: «Ich war mit der Arbeit von Orlando Simeon zufrieden und bedaure seinen Rücktritt. Auch ich erachte es als schwierig, dass der Schulratspräsident mitten in der Gemeinde- und Schulreform abtritt.» Deshalb stelle sich die Frage, ob allenfalls eine Installierung eines Rektors mit Schulkommission zu überlegen sei.

Linus Thalmann, Präsident SVP Kirchberg. Bild: PD

«Die Schule beansprucht 50 Prozent des Gemeindebudgets, deshalb ist eine gute Schulführung eminent wichtig.»

Diese Lösung gebe dem Gemeinderat die Möglichkeit, bei Bedarf jeweils eine fachlich kompetente Person zu wählen. In der heutigen Zeit sei es nämlich immer schwieriger, Personen zu finden, welche sich während eines Wahlkampfes in der Öffentlichkeit exponieren möchten. Für Thalmann ist der fachliche Rucksack wichtiger als eine von einer Partei portierte Person. «Ein Schulratspräsident muss gegenüber den Lehrkräften, dem Gemeinderat sowie der Bevölkerung Rechenschaft ablegen. Dies erfordert ein Spagat, der kaum hinzubringen ist», sagt Thalmann abschliessend.

FDP hebt das Erreichte hervor

Die FDP Kirchberg nimmt den Rücktritt mit grossem Bedauern zur Kenntnis, hat jedoch Verständnis für diesen Schritt. Orlando Simeon habe sich über viele Jahre für die Schulen Kirchberg eingesetzt, ab 2005 als Schulrat, seit 2015 als Schulratspräsident. Unter der Ägide von Orlando Simeon hätten die Schulen Kirchberg in vielen Bereichen grosse Fortschritte gemacht.

Er hätte auch heikle Dossiers nicht gescheut. Dies würden rückblickend die Diskussionen um die Reorganisation der Schulen oder die kürzlich abgelehnte Schulraumerweiterung in Kirchberg zeigen. Dass nicht alle Projekte gelingen, liege in der Natur der Sache und durchaus auch in der Tatsache, dass in der Gemeinde Kirchberg sehr viele verschiedene Interessen aufeinanderprallen.

Neuwahlen im April oder Mai

Gemeindepräsident Roman Habrik kann den Entscheid von Orlando Simeon nachvollziehen, gleichzeitig bedauert er ihn: «Ich kann verstehen, dass er die Chance des Stellenangebotes wahrgenommen hat. Ich bedanke mich jetzt schon bei ihm für die vielen guten Gespräche und den guten Austausch. Wir hatten eine intensive Zusammenarbeit beim Gestalten der Einheitsgemeinde.»

Er habe sehr viel von ihm lernen können, wie die Schule funktioniere, welche Rahmenbedingungen sie brauche und was die Bedürfnisse für die ausserschulische Betreuung seien.

Roman Habrik, Gemeindepräsident Kirchberg. Bild: Beat Lanzendorfer

«Als Gemeinderat hat sich Orlando Simeon immer sehr offen und vorausschauend für eine positive Entwicklung der Gemeinde eingesetzt.»

Der Gemeinderat wird die Frist für die Einreichung der Wahlvorschläge und den Termin für die Ersatzwahl einer Schulratspräsidentin oder eines Schulratspräsidenten noch in diesem Jahr festlegen und im ersten «Gmeindsblatt» im neuen Jahr publizieren. Die Wahl wird voraussichtlich nach den Frühlingsferien im April oder Mai stattfinden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen