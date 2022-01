Kirchberger Führungsstruktur: Drei Präsidenten scheren aus.

Neuorganisation Kirchberger Führungsstruktur: Der Alleingang dreier Parteipräsidenten stösst nicht überall auf Gegenliebe An einer Informationsveranstaltung machten sich am Donnerstagabend drei der vier Ortsparteipräsidenten dafür stark, dass es im Kirchberger Gemeinderat künftig eine Ressortstruktur gibt. Ob dies berücksichtig wird, liess Gemeindepräsident Roman Habrik offen. Beat Lanzendorfer 28.01.2022, 16.00 Uhr

In Kirchberg gehen die Diskussionen weiter, wie die künftige Führungs- und Behördenstruktur aussehen soll. Bild: Beat Lanzendorfer

Bis vor wenigen Tagen schien es, als seien die Vorschläge zur zukünftigen Führungs- und Behördenstruktur der Gemeinde Kirchberg auf dem Tisch. Der Gemeinderat hatte zwei Modelle präsentiert: Beim ersten bleibt der Schulrat bestehen, beim zweiten wird er durch eine Schulkommission ersetzt. Doch dann brachten die Parteipräsidenten der drei Ortsparteien Die Mitte, SP und SVP diese Woche eine weitere Variante ins Spiel.

Ihre Begründung: Sie sehen den von der Bevölkerung erteilten Auftrag an die Gemeinde mit den zwei bisher vorgeschlagenen Modellen nur bedingt erfüllt. An einer virtuell durchgeführten Informationsveranstaltung zum Thema «Künftige Organisationsstruktur der Gemeinde Kirchberg» vom Donnerstagabend erhielten die drei Parteipräsidenten die Möglichkeit, ihr Modell vorzustellen.

Stefan Diener (SP), Linus Thalmann (SVP) und Simon Rutz (Die Mitte) schlugen ein Ressortsystem vor, das ein Gemeindepräsidium im Teilpensum und eine Teilprofessionalisierung der Gemeinderäte vorsieht. Das vorgelegte Papier diene als Diskussionsgrundlage. Die Einbindung der Bevölkerung sowie der Verwaltung sei über die Kommissionen weiterhin möglich. Die drei Parteipräsidenten stellten den Antrag an den Gemeinderat, dass die Diskussionsgrundlage «Ressortsystem» in den nächsten Wochen im anstehenden Mitwirkungsverfahren gemeinsam ausgearbeitet und verfeinert werde.

Praxistauglichkeit infrage gestellt

Für Gemeindepräsident Roman Habrik (FDP) stellte sich die Frage: Was ist der Antrieb, an beiden Räten vorbei und ohne Einbezug von weiteren Teilen der Bevölkerung einen eigenen Vorschlag zu erarbeiten. Habrik führte aus:

Roman Habrik, Gemeindepräsident Kirchberg, FDP. Bild: Beat Lanzendorfer

«Das vorgestellte Modell ist in dieser Form jedenfalls nicht praxistauglich.»

SVP-Präsident Thalmann sagte: «Vielleicht liegen wir tatsächlich falsch mit unserer Einschätzung zum Ressortsystem. Dann hätten wir aber erwartet, dass uns dies vom Gemeinderat erklärt wird. Bei guten Argumenten wären wir vielleicht überzeugt worden. Wenn aber keine stichhaltige Begründung kommt, kann ich auch nicht überzeugt werden.» Die schriftliche Antwort von Mitte Januar sei nicht befriedigend ausgefallen und hätte zum Ausdruck gebracht, dass der Gemeinderat das Modell Ressortsystem nicht weiterverfolgt. Diese Meinung teilten auch Simon Rutz und Stefan Diener.

Und welche Haltung hat FDP-Ortsparteipräsident Simon Seelhofer? Er sagte: «Beim Betrachten der verschiedenen Vorschläge möchte die FDP hervorheben, dass sie sich einem Ressortmodell nicht verschliesst. Einige Punkte, die auf den ersten Blick spannend erscheinen, sind in dieser Form aber nicht durchführbar.» Über das Vorgehen zeigte sich Seelhofer hingegen wenig erfreut:

Simon Seelhofer, Parteipräsident FDP Kirchberg. Bild: Beat Lanzendorfer

«Der Vorschlag, vor allem aber der Zeitpunkt, stehen aus Sicht der FDP etwas schräg in der Landschaft.»

Die Kritik am angestossenen Prozess und an den Lösungsvorschlägen könne er nicht nachvollziehen.

Informationsanlass war letztes Jahr vorgesehen

Zum Vorwurf, der Gemeinderat habe im Anschluss an den in Gähwil durchgeführten Workshop im vergangenen September auf einen Fragenkatalog der SP und der SVP eine Antwort erst im Gmeindsblatt vom Januar in Aussicht gestellt, erklärt Gemeindepräsident Habrik: «In einem Prozess zusammen mit der Bevölkerung geht es auch darum, dass alle auf dem gleichen Informationsstand sind. Der Informationsanlass vom Donnerstag war ursprünglich noch im 2021 vorgesehen. Einige Fragen hatten wir im Gemeinderat aber schlicht noch nicht entschieden.»

Aus Sicht der FDP sind gemäss Seelhofer mehrere Punkte zentral: «Wir möchten am Milizsystem festhalten. Das Schulpräsidium soll direkt gewählt werden können. Ein Rektorenmodell lehnen wir ab. Und Kommissionsmitglieder sollen aus der Bevölkerung kommen. Wir möchten kein Schattenparlament.» Wenn sich die Parteien in den erwähnten Punkten finden würden, sei die FDP bereit, sich zu engagieren, um das Ressortmodell weiter auszubauen. «Es ist für uns denkbar, am Schluss alle drei Modelle der Bevölkerung vorzulegen», sagte Seelhofer.

Dritte Variante brächte Verzögerung

Für Thalmann war wichtig zu betonen, jetzt die Grundlagen zur Bildung einer echten Einheitsgemeinde zu schaffen. Der Antrag der Parteipräsidenten von Die Mitte, SVP und SP sei dahingehend formuliert, damit der Gemeinderat die Voraussetzungen schafft, dass die am Donnerstag präsentierte Diskussionsgrundlage in den nächsten Wochen im Mitwirkungsverfahren gemeinsam ausgearbeitet und verfeinert werden kann. Thalmann sagte:

Linus Thalmann, Parteipräsident SVP Kirchberg. Bild: PD

«Wir sollten uns jetzt die Möglichkeit erhalten, an der ausserordentlichen Bürgerversammlung am 6. September darüber abzustimmen, mit welcher Organisationsform die Gemeinde Kirchberg die Zukunft angehen möchte. Packen wir es jetzt gemeinsam an.»

Dieses Ansinnen konnte Gemeindepräsident Habrik durchaus teilen. Er sagte: «Über das weitere Vorgehen wird der Rat in einer der nächsten Sitzungen entscheiden. Solche Entscheide fällen wir gemeinsam.» Allerdings gibt er zu bedenken: «Wenn eine neue Lösung für die Mitwirkung erarbeitet werden soll, dann führt dies zwangsläufig zu einer Verzögerung.»