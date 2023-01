Neujahr «Wir konnten ganz nahe beim Papst sein»: Im Vatikan vertraten vier Lütisburger Königinnen die Schweiz vor dem Heiligen Vater Die Sternsingerinnen Sarina, Christina, Madlen und Leona aus Lütisburg feierten mit Sternsinger-Delegationen aus ganz Europa den Neujahrsgottesdienst im Petersdom. Trotz des Ablebens des Ex-Papstes Benedikt lief alles in seinen gewohnten Bahnen. Alec Nedic 03.01.2023, 17.00 Uhr

Die Lütisburger Sternsinger-Delegation in den roten Gewändern und mit dem blauen Stern vertrat die Schweiz beim Papst. Bild: PD

Erschöpft, aber glücklich und mit vielen schönen Erinnerungen im Gepäck kehrten die Lütisburger Sternsingerinnen Sarina, Christina, Madlen und Leona am Montag heim. Die vier Mädchen vertraten als Schweizer Delegation die Sternsinger vor dem Papst im Vatikan. Während ihrer Reise in die Ewige Stadt trafen sie auf Sternsingergruppen aus ganz Europa, statteten der Schweizergarde einen Besuch ab und sassen bei der päpstlichen Neujahrsmesse in der vordersten Reihe.

Papst Franziskus gab den Königen seinen Segen. Bild: PD Die Sternsinger waren für die Gabenbereitung zuständig. Pd Königliche Kinder beim Neujahrsgottesdienst mit Papst Franziskus. Bild: PD Neujahrsgottesdienst im Petersdom mit den Sternsinger-Delegationen aus fünf europäischen Ländern. Bild: PD Nach dem Angelusgebet gab es eine spontane Begegnung mit Kardinal Kurt Koch. Bild: PD

Zwölf Stunden dauert die Fahrt im Minibus von Lütisburg nach Rom. So war der halbe Tag auch schon rum, als die vier Sternsingerinnen mit ihren Begleitpersonen im Hotel ankamen. Trotzdem reichte die Zeit noch für einen ersten Rundgang in der Ewigen Stadt. Am nächsten Morgen stand der erste Programmpunkt an. Es war ein Besuch im Kindermissionswerk in Rom. Die Mädchen warfen sich in ihre königliche Schale und sangen für über 20 Mitarbeitende der Päpstlichen Missionswerke ihre Lieder und trugen ihre Texte vor.

Dies sorgte beim Publikum für Begeisterung, insbesondere da in Italien das Sternsingen kaum bekannt ist. Danach durften die königlichen Besucherinnen die Büros der Päpstlichen Missionswerke segnen. Sarina erzählt beeindruckt:

«Wir haben an die 20 Büros gesegnet!»

Königinnen und Könige aus fünf Ländern

Die Vorfreude bei den fünf Sternsinger-Delegationen aus der Schweiz, Deutschland, dem Südtirol, Ungarn und der Slowakei war nicht zu übersehen, als sie gemeinsam zur Päpstlichen Schweizergarde zogen. Fünf Nationen mit unterschiedlichen Gewändern und Traditionen, doch mit einem gemeinsamen Auftrag: die Frohbotschaft von Weihnachten zu allen Menschen zu bringen, Häuser und ihre Bewohnenden zu segnen und Geld für notleidende Kinder im globalen Süden zu sammeln.

Engagement für notleidende Kinder Die Reise der Sternsinger Lütisburg stand unter dem Zeichen der Sternsingeraktion «Kinder stärken, Kinder schützen». Laut WHO ist global jedes zweite Kind physischer, sexualisierter oder psychischer Gewalt ausgesetzt. Diese leidvollen Erfahrungen verletzen körperlich und seelisch nachhaltig. Die Sternsingeraktion setzt sich für den Schutz dieser Kinder im globalen Süden ein. (pd)

Fast wäre das gesamte Programm der Lütisburger Sternsingerinnen durcheinandergeraten. Grund dafür war der Tod des emeritierten Papstes Benedikt XVI., der ihn am 31. Dezember ereilte – der Tag vor dem grossen Neujahrsgottesdienst. «Für uns bedeutete das natürlich eine organisatorische Unsicherheit», sagt Michael Steuer, Begleitperson aus der Pfarrei Lütisburg, und führt aus: «Der Vatikan regelte aber alles sorgfältig und das Programm ging fast wie geplant über die Bühne.»

Beim Papst in der ersten Reihe

Der Neujahrsgottesdienst mit Papst Franziskus war der Höhepunkt für die Sternsinger-Delegationen, die aus fünf europäischen Ländern angereist waren. Die Sternsingerinnen aus Lütisburg sassen wie die anderen Gruppen ganz vorne im Petersdom. Insgesamt 21 Kinder verbrachten den Jahreswechsel in Rom. Sternsingerin Christina erzählt:

Sternsingerin Christina aus Lütisburg. Bild: PD

«Es war sehr eindrücklich, wie gross der Petersdom ist. Und wir konnten ganz nahe beim Papst sein.»

Auch Leona wird die Neujahrsmesse noch lange in Erinnerung bleiben: «Es war superschön, den Papst aus der Nähe zu erleben.» Sie war erstaunt über die Unterschiede zwischen einem Gottesdienst in Lütisburg und der Neujahrsmesse mit dem Papst. Im Vatikan wird auf Italienisch gefeiert mit lateinischen Gesängen. Für Christina war das kein Problem: «Wenn ich bei einem Lied die Melodie erkannt habe, dann habe ich einfach auf Deutsch mitgesungen.»