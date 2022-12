Neujahr Lütisburgerinnen vertreten die schweizerischen Sternsinger im Vatikan: Den päpstlichen Segen sollen sie zurück in die Heimat tragen Vier Lütisburger Mädchen dürfen stellvertretend für die schweizerischen Sternsinger am Neujahrsgottesdienst im Vatikan teilnehmen. Auf dem Programm steht auch ein Treffen mit der päpstlichen Schweizergarde. Alec Nedic 25.12.2022, 05.00 Uhr

Leona, Madlen, Christina und Sarina proben die Lieder für das Sternsingen. Bild: PD

Vier Sternsingerinnen aus Lütisburg wird eine ausserordentliche Ehre zuteil. Sie vertreten die Schweizer Sternsingerinnen und Sternsinger im Vatikan und empfangen von Papst Franziskus persönlich den Neujahrssegen.

Nicht ganz ohne Glück wurden die Lütisburgerinnen Leona, Madlen, Christina und Sarina zu den Vertreterinnen der schweizerischen Sternsinger ernannt. Jedes Jahr reist eine andere Sternsingerdelegation nach Rom, um gemeinsam mit anderen europäischen Sternsingergruppen den Jahreswechsel zu feiern. Die Entscheidung fällt jeweils durch das Los. Dass dieses Jahr die Sternsinger aus Lütisburg ausgewählt wurden, sei höchst erfreulich, sagt Michael Steuer, Zuständiger für die Sternsingergruppe Lütisburg.

Kinder stärken, Kinder schützen Die Reise der Sternsinger Lütisburg steht unter dem Zeichen der Sternsingeraktion «Kinder stärken, Kinder schützen». Laut WHO ist global jedes zweite Kind physischer, sexualisierter oder psychischer Gewalt ausgesetzt. Kinder aus armen Regionen und Kinder in Notsituationen werden Opfer organisierter Kriminalität und systematischer Ausbeutung. Diese leidvollen Erfahrungen verletzen körperlich und seelisch nachhaltig. Die Sternsingeraktion setzt sich für den Schutz dieser Kinder ein. (pd)

Zwischen Schweizergarde und Stadtbummel

Michael Steuer begleitet die vier Mädchen auf ihrer Reise in die Vatikanstadt. Auf die Sternsingerinnen wartet ein volles Programm, in dem sich offizielle Besuche wie beispielsweise bei Kardinal Kurt Koch mit touristischen Streifzügen durch die Stadt am Tiber abwechseln.

Tag der Abreise ist der 28. Dezember, der Höhepunkt dann zum Jahreswechsel mit dem Neujahrssegen vom Papst. Vor dem grossen Gottesdienst werden die Lütisburgerinnen den Vatikan erkunden und können sich mit Sternsingergruppen aus anderen Ländern austauschen.

Wenn die Sternsingerinnen den päpstlichen Segen erhalten haben, ist es ihre Aufgabe, diesen weiterzutragen. Zuerst an die schweizerischen Vertreter im Vatikan. Dazu zählen die Schweizergarde oder der Botschafter der Schweiz in der Vatikanstadt. Danach gelangt der Segen in die Schweiz und insbesondere in die Heimat nach Lütisburg.

Seit 2017 fährt eine Sternsinger-Delegation aus der Schweiz nach Rom, um mit Papst Franziskus den Neujahrsgottesdienst zu feiern. Organisiert wird der Anlass vom Kindermissionswerk «Die Sternsinger» in Aachen. In diesem Jahr kommen neben den Schweizer Sängerinnen Gruppen aus Deutschland, Südtirol, Ungarn und der Slowakei nach Rom.

Sonja Lofaro, Verantwortliche für das Sternsingen bei Missio Schweiz, Pfarreibeauftragter Michael Steuer, die Sternsingerinnen Sarina, Christina, Leona und Madlen und Begleiterin Beatrice Wagner (von links) reisen gemeinsam nach Rom. Bild: PD

Sternsingerinnen im päpstlichen Neujahrsgottesdienst

Jetzt schon bereiten sich die Mädchen auf das einmalige Erlebnis vor, indem sie ihre Lieder einüben. Michael Steuer merkt an:

«Die Römer und Vatikaner werden sich bestimmt über die eine oder andere Gesangsprobe freuen dürfen.»

Am Neujahrsgottesdienst selbst werden die Sternsinger voraussichtlich keinen gesanglichen Beitrag leisten können. Haben die Mädchen aber Glück, werden sie ausgewählt, um bei der Gabenbereitung mitwirken zu dürfen. Der Gottesdienst aus Rom wird am 1. Januar ab 10 Uhr von Radio Vatikan übertragen.