NEUES FORMAT Wandern und Tanzen: Mit heissen Rhythmen dem kühlen Wetter getrotzt Am Wochenende ging in Wildhaus erstmals der Wander-Musik-Anlass Hiking Sounds über die Bühne. Im Wandergebiet Oberdorf wurde auf zwei Bühnen Unterhaltung geboten, auch wenn das Wetter nicht recht einheizen wollte. Christiana Sutter 29.05.2022, 10.48 Uhr

So ging es auf der Campfire-Stage beim Auftritt von Emanuel Reiter zu und her. Video: Christiana Sutter

Hiking Sounds nennt sich das Format, welches diesen Sommer quer durchs Land tourt und am Wochenende als zweite Station im Obertoggenburg Halt mache. Die Idee dahinter: Wandern und Musikgenuss kombinieren. Wer ein Ticket für Hiking Sounds gekauft hatte, erhielt beim Startgelände bei der Talstation Thur in Wildhaus ein Sack gefüllt mit Goodies und Verpflegung von den Partnern des Anlasses.

Junge Menschen, kleine Gruppen, ältere Wanderer, Kinder – alle waren sie gekommen, um zu wandern und mit Musik eine gute Zeit zu erleben. Entweder man fuhr mit der Sesselbahn ins Oberdorf oder man wanderte bereits vom Tal zum Start von Hiking Sounds hinauf ins Oberdorf. Am Samstag wie am Sonntag wurden über 1500 Tickets verkauft.

Trotz vieler Wolken liess man sich die Stimmung nicht vermiesen. Bild: Christiana Sutter

Bräteln bei der kleinen Bühne

Im Oberdorf angekommen, ging es auf dem Wanderweg Richtung Gültenweid zuerst einmal bergauf, bis die gekennzeichnete Wanderung über den Klangweg Richtung Hägis führte. Immer wieder sah man Familien oder kleinere Gruppen, die es sich unterwegs gemütlich machten.

Der Uzwiler Emanuel Reiter sorgte auf der kleinen Bühne für Stimmung. Bild: Christiana Sutter

Hiking Sounds ist so aufgebaut, dass nach einer gewissen Zeit unterwegs die erste Bühne kommt, das Campfire. Auf dieser Plattform treten Nachwuchstalente auf. Dieses Campfire war in Wildhaus bei der Talstation der Gamsalpbahn. Nebst Musik gab es dort die Möglichkeit, an mehreren Feuerstellen zu bräteln. Verschiedene Menschen sassen zusammen und hielten einen Stecken mit der Wurst ins Feuer. Dabei kam man ins Gespräch. Eine Besucherin sagte, dass sie bereits vergangenes Jahr an einem Hiking Sound war:

«Es ist so friedlich. Wandern, am Feuer sitzen, eine Wurst bräteln und dabei guten Sound im Ohr. Einfach eine gute Stimmung.»

Emanuel Reiter, ein Bayer, der schon seit 15 Jahren in Uzwil lebt, war beim Campfire zu hören. Sein neuster Song ist «Stark sein». Der zweite Künstler am Samstag war Linus. Mit seiner kleinen Gitarre verbreitete er Melancholie, Sehnsucht und Freude. Am Sonntag, dem Familientag, trat am Campfire Kapitän Flunker auf. Mit seinen haarsträubenden Geschichten begeisterte er die ganze Familie.

Beim Bräteln kam man miteinander ins Gespräch. Bild: Christiana Sutter

Gute-Laune-Musik auf der Hauptbühne

Die Hauptbühne, die Hiking-Sounds-Stage, war beim Berggasthaus Oberdorf aufgebaut. Auf dieser Bühne traten bekannte Schweizer Künstler auf. Bereits eingestimmt von der Musik beim Campfire, suchten sich die Besucher ein passendes Plätzchen vor der Bühne. Mit Rita Roof trat eine Sängerin auf, die in der Vergangenheit im Hintergrund von vielen bekannten Sängern zu hören war. Seit vergangenem Jahr ist sie mit ihrem Débutalbum «Stimm i mir» unterwegs. Es sind Songs, die ihr Leben geschrieben hat.

Dodo liess es auf der Hauptbühne krachen. Bild: Christiana Sutter

Der Hauptact am Samstagnachmittag war Dodo. Er startete seinen Auftritt zusammen mit Rita Roof. Sie war einst eine Backgroundsängerin bei ihm. Schon die ersten Takte versprühten gute Laune an diesem kühlen Samstagnachmittag. Der Höhepunkt war der Sommerhit von 2015 «Hippi-Bus». Wer konnte, der sang und hüpfte mit. Am Sonntag sorgten auf der grossen Bühne QL und die Stubete Gäng für gute Laune.

Zum Schluss waren sich die Verantwortlichen einig: Dieser Anlass soll auch in Zukunft wieder stattfinden.

Auf dem Weg zur Hauptbühne beim Wildhauser Oberdorf. Bild: Christiana Sutter