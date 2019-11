Neues entsteht erst durch Veränderung – Die Ebnat-Kappler Werkstatt Rosengarten ist jetzt auf beiden Strassenseiten Eine Züglete hat in der Werkstatt Rosengarten einiges verändert. Viele richteten sich neu ein. Und freuen sich auf das Fest Ende Woche. Kathrin Burri

Zwei Mitarbeitende bei den letzten Handgriffen im Lädeli. (Bild: Kathrin Burri)

Seit dem Sommer hat ein Teil der Werkstatt im Rosengarten in Ebnat-Kappel über die Strasse gezügelt und sich im ehemaligen Bürogebäude der Chemiefaser eingemietet. Unterdessen ist in den hellen und farblich ansprechend gestalteten Räumen schon fast Alltag eingekehrt. Es scheint, als würde leise ein fröhlicher und doch ruhiger Wind durch die Arbeitsräume wehen.

Und schon wieder wird auf das traditionelle Fest im Rosengarten hin vorbereitet. Am Samstagnachmittag, 23. November, sollen den Gästen Einblicke in das Wirken der verschiedenen Abteilungen ermöglicht werden. Auch der kleine Verkaufsraum, der im Eingang des Hauptgebäudes stand, ist gezügelt worden. Noch wenig Einrichtungsarbeiten waren nötig – dann war auch alles für die Lädeli-Woche, die noch bis Freitag, 22. November, dauert, bereit.

Einblicke Lädeli-Woche, Ebnaterstrasse 62, noch bis Freitag, 22. November, 9 bis 11.30 und 13.30 bis 16.30 Uhr. Einblicke in das Wirken in den Abteilungen: Ebnaterstrasse 62; 63: Samstag, 23. November, von 13.30 bis 19 Uhr.

Mit der räumlichen Veränderung umgehen

Manchmal werden Veränderungen im Voraus befürchtet, manchmal sehnsüchtig erhofft. Eins aber ist ihnen eigen. Erst so kann Neues entstehen. Wie sind die Mitarbeitenden der Werkstatt Rosengarten mit dieser räumlichen Veränderung umgegangen, die sich seit letztem Sommer ergeben hat? «Einige der Mitarbeiterinnen aus dem Hauptgebäude haben diese Veränderung aktiv genutzt und sich schnell für ihren Arbeitsplatz in den neuen Räumen entschieden», sagt Rosmarie Altenburger, Bereichsleitung Werkstatt. Auffällig sei, dass anfänglich vor allem Frauen dazu bereit waren, ihren Arbeitsplatz zu wechseln, fügt sie mit einem Schmunzeln an.

Ausgiebige Gespräche sind diesem Arbeitsplatzwechsel vorangegangen. Unterdessen sind die Mitarbeitenden wieder nach Geschlechtern gemischt, denn auch Männer haben sich darauf eingelassen, im Nebengebäude zu arbeiten. «Wir alle mussten bereit sein, neue Wege zu beschreiten», erzählt Altenburger. Und dies im wortwörtlichen Sinne. Beispielsweise der Weg über die Strasse zum Nebengebäude, oder welche Arbeitskollegen man wo trifft zum Vormittagskaffee?

Prozess noch nicht abgeschlossen

Und wie soll der Name des neuen Arbeitsplatzes überhaupt lauten? Vorerst werde von Haupt- und Nebengebäuden gesprochen, als praktische Lösung. Altenburger weiss, dass die Meinungsfindungsprozesse aller Beteiligten, ob Mitarbeitende oder Leitende, noch lange nicht abgeschlossen sind. Büros werden noch gezügelt und Aufenthaltsräume neu belebt. Das Erdgeschoss im Nebengebäude soll längerfristig genutzt und für die sich laufend vergrössernde Abteilung der WWG umgestaltet werden.

Wichtig ist, so Altenburger, dass das Nebengebäude für Mitarbeitende nach Krisenzeiten einen Arbeitsplatz biete, mit mehr Ruhe und Rückzugsmöglichkeiten, als es bisher im Hauptgebäude strukturell möglich war. Die Nutzung der Räumlichkeiten soll optimiert werden und noch besser auf die Bedürfnisse der Menschen, die sie beleben, zugeschnitten werden. Eine Aufgabenstellung, die die Werkstatt im Rosengarten wohl noch länger herausfordern werde, schätzt Altenburger.

Gelebte Grundwerte müssen gleich bleiben

Veränderung, Abschied und Neubeginn sind in der Werkstatt zu spüren und lassen niemanden unbeteiligt, seien es Mitarbeitende oder Betreuende. Eins aber soll in all den Veränderungen hin zum Neubeginn gleich bleiben. «Die Leute brauchen die Gewissheit, dass die Grundwerte, die bisher im Rosengarten gelebt wurden, festbleiben», so die Bereichsleiterin.

Nebst der Umstrukturierung der Arbeitsplätze sind auch Pensionierungen auf der Agenda des neuen Jahres. Rosmarie Altenburger wird pensioniert und ebenfalls der bisherige Geschäftsführer des Trägervereins. In «Chupferhammer-Manier» werden die Menschen, die im Rosengarten ein und aus gehen, auch in diesen Prozess einbezogen. Sie haben sich in einer Umfrage dazu geäussert, was sie beispielsweise von einer neuen Werkstattbereichsleitung erwarten. Adjektive wie «lieb, nett und freundlich» wurden genannt, aber auch «gerecht» und «gut im Rechnen» erwähnt, dazu soll es eine Person sein, die gut ausgebildet ist und sich einsetzt für die Bedürfnisse der Arbeitenden.

Begriff Inklusion wird mit Leben gefüllt

Das Fest vom Samstag, 23. November, wird im bewährten Rahmen mit Musikdarbietungen, der Kaffee- und Raclettstube sein. Es steht dieses Jahr unter dem Begriff «Einblicke». «Unsere Mitarbeitenden sind stolz auf ihre Arbeit», so Altenburger. «Sie zeigen, was sie leisten, und erfahren damit auch Wertschätzung für ihre Arbeit». Das habe sich bereits letztes Jahr beim Tag der offenen Türe gezeigt. Nicht zuletzt wird der Begriff Inklusion mit Leben gefüllt. Dafür wird auch vermehrt das Lädeli stehen. Gespräche zwischen Tür und Angel sind eher möglich, bei einer Tasse Kaffee über das ganze Jahr hinweg, beim Stöbern im vielseitigen Angebot von Gebasteltem, Gewerktem oder Gebackenem.