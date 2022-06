Wattwil hat ein neues Schwimmbad.

Neueröffnung Der Neubau ist abgeschlossen: Das Schwimmbad in Wattwil lädt Freitag und Samstag zu einem Eröffnungsfest – das ist neu und das erwartet die Besucher Nach einer neunmonatigen Bauzeit nimmt das neu gestaltete Schwimmbad der Toggenburger Zentrumsgemeinde leicht verspätet seinen Betrieb auf – die Verantwortlichen erwarten am Eröffnungswochenende viele Besucherinnen und Besucher. Beat Lanzendorfer Jetzt kommentieren 02.06.2022, 05.00 Uhr

Sie freuen sich auf die Neueröffnung, von links: Daniel Heiniger, Leiter Infrastruktur Gemeinde Wattwil, Roger Meier, Betriebsleiter Sport- und Freizeitanlage Rietwis, und Chefbademeister Marco Baumgartner. Bild: Beat Lanzendorfer

Ein Sommertag ist es dann, wenn die Tageshöchsttemperatur 25 Grad erreicht. Just zur Neueröffnung des neuen Wattwiler Schwimmbads am Freitag wird diese Marke erreicht. Einen Tag später legt Petrus noch eine Schippe drauf. Am Samstag soll das Thermometer sogar bis auf 26 Grad ansteigen.