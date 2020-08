Neuer Standort in der Schulanlage Wier ist ein Glücksfall für die Bibliothek und die Ludothek in Ebnat-Kappel Die Gemeinde- und Schulbibliothek Ebnat-Kappel eröffnet am Samstag in der Schulanlage Wier ihren neuen Standort. Die Ludothek hat ebenfalls dorthin gezügelt, sie geht eine Woche später auf. Sabine Camedda 13.08.2020, 13.00 Uhr

Paula Looser, (links) die für die neue Bibliothek verantwortlich war, und die Bibliotheksleiterin Sabine Gantner besprechen die Feineinteilung der Kinderbücher. Bild: Sabine Camedda

Eine Bibliothek ist an sich ein Ort der Ruhe. Doch für einmal herrscht zwischen den Bücherregalen ein ziemliches Gewusel. Das Bibliotheksteam und seine freiwilligen Helfer schieben Kisten herum und räumen Bücher ein. «Es läuft gut», freuen sich die Bibliotheksleiterin Sabine Gantner und ihre Vorgängerin Paula Looser, die das Projekt der neuen Bibliothek verantwortet.

Am ersten August-Mittwoch stand der grosse Umzug an. Er begann damit, dass das Bibliotheksteam und die freiwilligen Helfer am alten Standort im Schafbüchel Bücherkisten packten. Den Transport ins Wier übernahmen die Mitarbeiter des Bauamts. «Sobald die ersten Kisten am neuen Ort waren, haben wir mit dem Einräumen begonnen», erzählt Paula Looser.

Zügeltag ging reibungslos über die Bühne

Weil die Einrichtung bereits vorab geputzt worden ist, ging der Zügeltag reibungslos über die Bühne. «Nun bleibt uns noch die Feinarbeit», sagt sie weiter. Einige Bücher werden und auch die Regale müssen beispielsweise noch beschriftet werden.

Bereits seit 2012 ist ein neuer Standort für die Bibliothek und die Ludothek ein Thema. In der erweiterten Schulanlage Wier fand sich ein Platz dafür. Für Sabine Gantner und Paula Looser ist dies ein Glücksfall, denn durch die Nähe mit der Schule lassen sich neue Synergien nutzen.

Oberer Stock für Jugend- und Sachbücher

Bei der Einrichtung der Bibliothek hat sich Paula Looser viele Gedanken gemacht.

«Wir nutzen den Umstand, dass wir einen Raum im oberen Stock in unmittelbarer Nähe zur Lernlandschaft der Oberstufe haben.»

Die Jugendlichen bekommen durch eine offene Türe die Möglichkeit, für ihre Arbeiten in der Bibliothek zu recherchieren. «Darum haben wir die Sachbücher, einen Teil der Jugendbücher und die fremdsprachigen Bücher dort platziert», erklärt Paula Looser.

Auch die kleineren Kinder kommen in der neuen Bibliothek auf ihre Kosten. Beim Kinderbücher-Bereich gibt es eine Sitzecke. «Wir haben eine flexible Einrichtung, sodass wir ohne grossen Aufwand mehr Platz schaffen können, wenn wir mal eine Veranstaltung planen», sagt Sabine Gantner.

9'500 Medien stehen zur Ausleihe bereit

Der Bibliotheksbesuch soll aber für alle Nutzer zu einem Erlebnis werden. «Wir können mehrere Sitzgelegenheiten anbieten, sodass jemand ein Buch auch einmal genauer anschauen kann», erklärt Sabine Gantner. Grösser werde das Sortiment durch den Umzug nicht.

Aktuell stehen rund 9'500 Medien zur Auswahl, die laufend aktualisiert werden. Man rechne in einer Gemeindebibliothek mit 1,5 Medium pro Einwohner, ergänzt Paula Looser. Wenn man aber, wie in Ebnat-Kappel, eine kombinierte Gemeinde- und Schulbibliothek sei, seien es mehr.

Mehr Komfort bei der Ausleihe

Das Bibliotheksteam nutzte den Umzug ebenfalls, um sich für neue Technologien fit zu machen. «Wir haben uns bewusst gegen eine Selbstausleihe entschieden, denn uns ist der Kontakt zu den Nutzerinnen und Nutzern wichtig», sagt Sabine Gantner.

Jedoch ist eine Selbstausleihe möglich. Das heisst, wer möchte, kann sich über sein Smartphone einloggen, das gewünschte Medium selbst ausleihen und gleich einstecken. Auch bei der Ausleihtheke hält die moderne Technologie Einzug. Künftig muss nicht mehr jedes einzelne Medium separat eingescannt werden, sondern die Scannung kann stapelweise erfolgen.

Davon verspricht sich Sabine Gantner weniger Wartezeit für die Nutzer, aber auch mehr Zeit für das Bibliotheksteam, um die Kunden zu beraten und den persönlichen Austausch zu pflegen.

Von der Bibliothek in die Ludothek

Durch den Umzug rücken die Bibliothek und die Ludothek noch näher zusammen. Zuvor waren sie zwar im selben Gebäude, aber auf unterschiedlichen Stockwerken. Zukünftig sind sie durch eine Glaswand getrennt. Auch bezüglich des Informatiksystems gibt es eine Annäherung. «Wir arbeiten zukünftig mit demselben Programm», sagt Sabine Gantner.

Für die Nutzer habe das den Vorteil, dass sie die Artikel der Ludothek ebenfalls im Online-Katalog finden. Bis am morgen Samstag ist der Umzug abgeschlossen, dann öffnet die Bibliothek erstmals ihre Türen in der Schulanlage Wier. Die Ludothek nimmt dann eine Woche später ihren Betrieb auf.

biblioludo-ek.ch