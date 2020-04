Neuer Schulleiter für die Wattiler «Grüenau»

Am 27. September finden die Gesamterneuerungswahlen der Gemeinde- und Schulbehörden statt. Gewählt werden seitens der Schule das Schulratspräsidium, die Mitglieder des Schulrates sowie der Geschäftsprüfungskommission.

Nach acht Jahren tritt Roswitha Bösch (SVP) nicht mehr zur Wahl in den Schulrat an. Roswitha Bösch tritt auf Grund ihres Wohnsitzwechsels bereits per Ende Juni aus. Da innerhalb von neun Monaten Gesamterneuerungswahlen durchgeführt werden, kann gemäss Gesetz über Wahlen und Abstimmungen des Kantons St.Gallen bis dahin auf die Durchführung einer Ersatzwahl verzichtet werden. Der Schulratssitz bleibt bis Ende Jahr vakant.

Aus beruflichen Gründen tritt Karin Kläger (CVP), welche vier Jahre im Schulrat Einsitz nahm, nicht mehr zur Wahl in die neue Legislaturperiode an. Aus der Geschäftsprüfungskommission (GPK) wird sich Christoph Buri nach acht Jahren verabschieden. Er tritt auf Grund der Verlegung seines Wohnsitzes nicht mehr zur Wahl an. Der Schulrat dankt den austretenden Behördenmitgliedern für ihre geleisteten Dienste zu Gunsten der Schülerinnen und Schüler der Schulgemeinde Wattwil-Krinau.

Die Wahlunterlagen sind ab sofort auf der Website der Schulgemeinde Wattwil-Krinau aufgeschaltet. Der Anmeldeschluss für Kandidaturen ist am 3. Juli. (gem)