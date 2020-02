Neue Vereinbarung für das Seniorenzentrum in Bütschwil: Solino will ambulantes Angebot ausbauen

Der Zweckverband zum Betrieb eines Alters- und Pflegeheims wurde am 11. April 1973 gegründet, 1979 wurde das Seniorenzentrum eröffnet. Anfangs waren acht Gemeinden beteiligt: Bütschwil, Ganterschwil, Mosnang, Lichtensteig, Wattwil, Krinau, Lütisburg und Oberhelfenschwil. Durch die Fusion der Gemeinden Bütschwil und Ganterschwil sowie Krinau und Wattwil wurden die Vertragsüpartner auf sechs reduziert.

Im Sommer 2018 kommunizierte der Verwaltungsrat des Zweckverbandes eine umfassende Sanierung und Erweiterung des Seniorenzentrums Solino. Im selben Sommer kündigte Oberhelfenschwil den Austritt aus dem Verband an. Auch in der Gemeinde Mosnang wurde daraufhin über einen möglichen Austritt diskutiert. Die Bürger hatten aber den Gemeinderat im vergangenen Dezember an der Bürgerversammlung zurückgepfiffen. Markus Brändle, Leiter des Seniorenzentrums sagte damals, dass ein möglicher Austritt der Gemeinde Mosnang viel mehr ins Gewicht gefallen wäre als derjenige von Oberhelfenschwil. Die Gemeinde Mosnang halte eine Beteiligungsquote von 14 Prozent, die Gemeinde Oberhelfenschwil eine solche von 2 Prozent. Er zeigte sich erfreut über das Bekenntnis von Mosnang zum Gemeinschaftswerk Solino. (dh)