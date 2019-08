Die Besitzerin, eine in Obwalden ansässige Firma, plant jetzt 19 Zwei-Zimmer-Wohnungen in die Liegenschaft einzubauen. Heute Dienstag endet die Auflagefrist für das Baugesuch.

Neue Ideen für die das ehemalige Wattwiler Hotel Toggenburg

Im früheren Hotel und Restaurant Toggenburg am Dorfplatz sollen Kleinwohnungen entstehen. (Bild: Martin Knoepfel)

Die Besitzerin des früheren Hotels und Restaurants Toggenburg am Dorfplatz will dieses umbauen lassen. Das kann man einem Baugesuch entnehmen, das bis noch bis heute Dienstag im Gemeindehaus Wattwil aufliegt. So lange dauert auch die Einsprachefrist.

Die Liegenschaft der «Toggenburg» gehört seit August 2018 der in Sarnen ansässigen Narva Home AG. Die Narva-Gruppe besitzt Immobilien in verschiedenen Kantonen der Ostschweiz, beispielsweise in der Stadt St.Gallen. Das Hotel wird seit Jahren nicht mehr als solches genutzt.

Wohnungsgrössen von maximal 50 Quadratmetern

Die Narva Home will im Parterre des Gebäudes sowie in den beiden Obergeschossen je fünf Zwei-Zimmer-Wohnungen erstellen. Ferner soll das Dachgeschoss ausgebaut werden und vier weitere Wohnungen aufnehmen.

Alle Wohnungen besitzen Kochnischen von mindestens vier Quadratmetern. Die Wohnungsgrössen variieren von 33 bis 50 Quadratmeter, wobei die Schlafzimmer Doppelbetten besitzen.

Das Haus soll wieder Sprossenfenster erhalten

Weiter will die Bauherrin den Garagenanbau abbrechen. Zwischen der «Toggenburg» und dem «Schäfle» sollen sechs oberirdische Parkplätze angeordnet werden.

Auf den Plänen sind schliesslich alle Fenster als Sprossenfenster eingezeichnet. Von einem Restaurant ist hingegen auf den neuen Plänen nichts zu sehen.

Schon 2014 sollte das Haus umgebaut werden

Der damalige Besitzer der «Toggenburg» hatte 2014 einen Umbau geplant. Er wollte ebenfalls den Garagenanbau abreissen und die frühere Fenstereinteilung wiederherstellen lassen.

Letzteres ist auch jetzt wieder geplant. Neben Studios sollten Hotelzimmer und ein Restaurant entstehen. Diese Pläne wurden aber nie realisiert.

Die heutigen Besitzer antworteten nicht auf eine Mail-Anfrage zu ihren Plänen für die «Toggenburg» und zur Höhe der geplanten Investitionen.